Résultat de l'élection municipale 2026 à Rieux-en-Cambrésis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rieux-en-Cambrésis

Le deuxième tour des élections municipales à Rieux-en-Cambrésis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Alexis Smaga
Alexis Smaga Divers
Heu'Rieux Ensemble
  • Alexis Smaga
  • Émeline Dubois
  • Florian Hollner
  • Isabelle Beauvois
  • Patrick Bury
  • Sandra Chantry
  • Sébastien Alphonse
  • Aurélie Casez
  • Alain Charpentier
  • Amandine Bury
  • Nicolas Marquaille
  • Séverine Ducornet
  • Éric Mathieu
  • Véronique Capliez
  • Jean Delafont
Michel Moussi
Michel Moussi Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE À RIEUX
  • Michel Moussi
  • Thérèse Mairesse Née Leroy
  • Pascal Vallez
  • Marie-Andree Petit Nee Couvez
  • Thomas Villain
  • Christine Dupuis Nee Ocquident
  • Frederic Beauvois
  • Annie-Flore Paris Nee Dupuis
  • Arnaud Banz
  • Elodie Barbet Nee Deregnaucourt
  • Charles Monnier
  • Annick Decraye Nee Leduc
  • Cyprien Davoine
  • Marie-Pierre Marquaille
  • Patrick Leclercq
Florentin Machut
Florentin Machut Divers
Tous unis pour Rieux
  • Florentin Machut
  • Danièle Grière
  • Bertrand Raoult
  • Magali Brabant
  • Yannick Crombez
  • Rose-Marie Defossez
  • Théo Hutin
  • Amandine Raux
  • Luigi Blasi
  • Dominique Bricout
  • Nicolas Doise
  • Sabine Merchier - Herbin
  • Ludovic Lamanda
  • Céline Flament
  • Bryan Lerouge
  • Mélanie Dazin
  • Jules Lannoy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rieux-en-Cambrésis

Tête de listeListe Voix % des voix
Florentin MACHUT
Florentin MACHUT (Ballotage) Tous unis pour Rieux 		328 43,33%
Michel MOUSSI
Michel MOUSSI (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE À RIEUX 		321 42,40%
Alexis SMAGA
Alexis SMAGA (Ballotage) Heu'Rieux Ensemble 		108 14,27%
Participation au scrutin Rieux-en-Cambrésis
Taux de participation 76,27%
Taux d'abstention 23,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 768

Source : ministère de l’Intérieur

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