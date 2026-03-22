Résultat de l'élection municipale 2026 à Rieux-en-Cambrésis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rieux-en-Cambrésis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rieux-en-Cambrésis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rieux-en-Cambrésis.
L'actu des élections municipales 2026 à Rieux-en-Cambrésis
11:43 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection municipale à Rieux-en-Cambrésis la semaine dernière ?
Lors du premier volet des municipales à Rieux-en-Cambrésis, c'est Florentin Machut qui est arrivé en tête en s'adjugeant 43,33 % des suffrages exprimés. Michel Moussi est arrivé en deuxième position avec 42,40 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Alexis Smaga s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Rieux-en-Cambrésis, le vote a mobilisé 76,27 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rieux-en-Cambrésis
Le deuxième tour des élections municipales à Rieux-en-Cambrésis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Alexis Smaga
Divers
Heu'Rieux Ensemble
|
|
Michel Moussi
Divers
BIEN VIVRE ENSEMBLE À RIEUX
|
|
Florentin Machut
Divers
Tous unis pour Rieux
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rieux-en-Cambrésis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Florentin MACHUT (Ballotage) Tous unis pour Rieux
|328
|43,33%
|Michel MOUSSI (Ballotage) BIEN VIVRE ENSEMBLE À RIEUX
|321
|42,40%
|Alexis SMAGA (Ballotage) Heu'Rieux Ensemble
|108
|14,27%
|Participation au scrutin
|Rieux-en-Cambrésis
|Taux de participation
|76,27%
|Taux d'abstention
|23,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,52%
|Nombre de votants
|768
Source : ministère de l’Intérieur
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