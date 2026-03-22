Résultat municipale 2026 à Rieux-Minervois (11160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rieux-Minervois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rieux-Minervois, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rieux-Minervois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard YAGUES
Bernard YAGUES (19 élus) Poursuivre l'élan, bâtir l'avenir 		443 100,00%
  • Bernard YAGUES
  • Marie-Laure DELQUIÉ
  • Laurent GIMENEZ
  • Myriam CROS
  • Jean CABALLÉ
  • Michèle LE PALLEC-BASTOUIL
  • David ARNAL
  • Renée CROUZAL
  • Patrick DÉRAMEZ
  • Cécile FABRE
  • Thierry BRACH
  • Yolande CALMEL
  • Jean SOLER
  • Patricia SOULIÉ-LECOULES
  • Raymond GEENEN
  • Béatrice CLABON
  • Nicolas TORRES
  • Claire SOL
  • Hugues SAURY
Yoann CONTE
Yoann CONTE RIEUX ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		0 0,00%
Participation au scrutin Rieux-Minervois
Taux de participation 76,87%
Taux d'abstention 23,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 57,16%
Nombre de votants 1 090

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aude ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aude. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Rieux-Minervois - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yoann CONTE
Yoann CONTE (Ballotage) RIEUX ENSEMBLE POUR L'AVENIR 		455 44,65%
Bernard YAGUES
Bernard YAGUES (Ballotage) Poursuivre l'élan, bâtir l'avenir 		403 39,55%
Albert RIBA
Albert RIBA (Ballotage) Rieux vous appartient 		161 15,80%
Participation au scrutin Rieux-Minervois
Taux de participation 74,56%
Taux d'abstention 25,44%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 1 058

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