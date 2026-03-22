Résultat municipale 2026 à Rieux-Minervois (11160) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rieux-Minervois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rieux-Minervois, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rieux-Minervois [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard YAGUES (19 élus) Poursuivre l'élan, bâtir l'avenir
|443
|100,00%
|
|Yoann CONTE RIEUX ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Rieux-Minervois
|Taux de participation
|76,87%
|Taux d'abstention
|23,13%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|57,16%
|Nombre de votants
|1 090
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Rieux-Minervois - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yoann CONTE (Ballotage) RIEUX ENSEMBLE POUR L'AVENIR
|455
|44,65%
|Bernard YAGUES (Ballotage) Poursuivre l'élan, bâtir l'avenir
|403
|39,55%
|Albert RIBA (Ballotage) Rieux vous appartient
|161
|15,80%
|Participation au scrutin
|Rieux-Minervois
|Taux de participation
|74,56%
|Taux d'abstention
|25,44%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|1 058
Election municipale 2026 à Rieux-Minervois [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rieux-Minervois sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rieux-Minervois.
L'actu des élections municipales 2026 à Rieux-Minervois
18:35 - En 2024, Rieux-Minervois a choisi le centre
Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Rieux-Minervois avaient en effet soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 46,95% des bulletins. Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Rieux-Minervois accordaient leurs suffrages à Christophe Barthès (Rassemblement National) avec 57,91% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christophe Barthès culminant à 70,34% des voix sur place.
15:57 - Le résultat de la liste "Agir Aujourd'hui Pour Demain" aux élections municipales de 2020 à Rieux-Minervois
Les résultats des précédentes élections municipales à Rieux-Minervois ont fourni un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. Au terme du premier tour, Bernard Francois Pierre Yagues a décroché la pole position en obtenant 55,54% des soutiens. À ses trousses, Yoann Conte a obtenu 44,45% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Rieux-Minervois, cette géographie électorale pose les bases. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront gagner de nombreux électeurs, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Qui s'est qualifié à Rieux-Minervois pour le 2e tour de la municipale ?
Selon les candidatures pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, le scrutin a donc une suite ce dimanche, avec Bernard Yagues avec la liste "Poursuivre L'élan, Bâtir L'avenir" et la liste "Rieux Ensemble Pour L'avenir" emmenée par Yoann Conte. Malgré un score supérieur à 10 %, Albert Riba a choisi de se mettre en retrait de cette élection finale. Les 2 bureaux de vote de la ville de Rieux-Minervois fermeront leurs portes à 18 heures.
11:59 - Yoann Conte et Bernard Yagues aux premières places la semaine dernière
Pour le lancement des municipales à Rieux-Minervois, le vote s'est soldé par une participation de 74,56 % localement, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Yoann Conte qui a terminé premier avec 44,65 % des suffrages exprimés. Ensuite, Bernard Yagues s'est classé deuxième avec 39,55 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020. Du côté des autres candidats, avec 15,80 %, Albert Riba a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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