Résultat municipale 2026 à Riez (04500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Riez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Riez, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Riez [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc CELLAI (14 élus) Riez à venir
|448
|41,83%
|
|Christophe BIANCHI (4 élus) Riez intensément
|428
|39,96%
|
|Christophe DUBOIS (1 élu) Riez, demain
|195
|18,21%
|
|Participation au scrutin
|Riez
|Taux de participation
|70,49%
|Taux d'abstention
|29,51%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,64%
|Nombre de votants
|1 094
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Riez - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BIANCHI (Ballotage) Riez intensément
|397
|39,82%
|Marc CELLAI (Ballotage) Riez à venir
|333
|33,40%
|Christophe DUBOIS (Ballotage) Riez, demain
|267
|26,78%
|Participation au scrutin
|Riez
|Taux de participation
|66,26%
|Taux d'abstention
|33,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,46%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|1 029
Election municipale 2026 à Riez [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Riez sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Riez.
L'actu des élections municipales 2026 à Riez
18:35 - Qui a dominé les européennes et législatives il y a deux ans à Riez ?
Les élections des députés à Riez organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Christian Girard (Rassemblement National) en tête du peloton avec 50,37% au premier tour, devant Felix Blanc (Union de la gauche) avec 23,55%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christian Girard culminant à 62,91% des suffrages exprimés localement. Le rendez-vous électoral des Européennes avant la dissolution à Riez avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,65%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,48% des suffrages. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle en conséquence que Riez restait à l'époque une terre de droite radicale, en cohérence avec les choix de la présidentielle 2022.
15:57 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Riez
À l'occasion des municipales de 2020 à Riez, les résultats ont offert un tableau détaillé des dynamiques politiques locales. Dès le premier tour, Christophe Bianchi a devancé tous ses rivaux avec 592 suffrages (68,12%). Derrière, Christophe Dubois a recueilli 277 suffrages en sa faveur (31,87%). Cette victoire sans appel de Christophe Bianchi a rendu tout second tour superflu. Pour cette municipale 2026 à Riez, cet équilibre a forcément dicté les stratégies des différents camps. Pour ébranler cette domination ce dimanche, le camp adverse devra fournir un effort titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les votants de Riez doivent trancher entre 3 listes
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié la liste des candidats au second tour cette semaine, les électeurs ont donc à départager la liste menée par Christophe Bianchi (DIV), Christophe Dubois (DIV) et la liste menée par Marc Cellai (DIV) pour la suite ce dimanche. À 18 heures, les 2 bureaux de vote de Riez ferment leurs portes pour le dépouillement.
11:59 - Qui est en tête à Riez avant le 2e tour de ces élections municipales ?
Pour le lancement des municipales à Riez, le scrutin s'est soldé par une participation de 66,26 % localement, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Christophe Bianchi qui a pris l'avantage avec 39,82 % des bulletins valides. Dans son sillage, Marc Cellai s'est classé deuxième avec 33,40 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Christophe Bianchi a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a accusé une lourde baisse avec 28 points perdus depuis la dernière élection. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Christophe Dubois a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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