Résultat municipale 2026 à Riez (04500) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Riez a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Riez, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Riez [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc CELLAI
Marc CELLAI (14 élus) Riez à venir 		448 41,83%
  • Marc CELLAI
  • Yolande Louise YEGAVIAN
  • Jean-Jacques GLAS
  • Brigitte FANGUIAIRE
  • Jérome CHAIX
  • Adeline GARNIER
  • Adrien AKROUNE
  • Anne-Marie BESTAGNO (MOSSO)
  • Denis GAYDE
  • Corinne POINDRON
  • Alexandre ANGELI
  • Alexia BERAHA-AMERI
  • Gérard LAGARDE
  • Mireille STERN (GLAS)
Christophe BIANCHI
Christophe BIANCHI (4 élus) Riez intensément 		428 39,96%
  • Christophe BIANCHI
  • Chantal ARNOUX
  • Claude BONDIL
  • Solange FAGET
Christophe DUBOIS
Christophe DUBOIS (1 élu) Riez, demain 		195 18,21%
  • Christophe DUBOIS
Participation au scrutin Riez
Taux de participation 70,49%
Taux d'abstention 29,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 1 094

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Riez - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BIANCHI
Christophe BIANCHI (Ballotage) Riez intensément 		397 39,82%
Marc CELLAI
Marc CELLAI (Ballotage) Riez à venir 		333 33,40%
Christophe DUBOIS
Christophe DUBOIS (Ballotage) Riez, demain 		267 26,78%
Participation au scrutin Riez
Taux de participation 66,26%
Taux d'abstention 33,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 1 029

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