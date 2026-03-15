Résultat de l'élection municipale 2026 à Rillieux-la-Pape : les infos en direct

Programme de Alexandre Vincendet à Rillieux-la-Pape (Rillieux en Grand - Rillieux ensemble !)

Une ville qui protège

Ce thème met l'accent sur la sécurité et la tranquillité publique à Rillieux-la-Pape. Des mesures telles que l'augmentation des effectifs de la police municipale et l'installation de nouvelles caméras sont envisagées. L'objectif est de garantir un environnement sûr pour tous les citoyens.

Une ville qui fait grandir

Ce thème se concentre sur l'éducation, la culture et le sport pour favoriser le développement des citoyens. Des initiatives comme la création d'établissements de formation professionnelle et le soutien aux activités culturelles sont prévues. L'idée est d'encourager les jeunes à s'épanouir et à s'impliquer dans la communauté.

Une ville qui s'anime

Ce thème vise à dynamiser la vie locale à travers le développement des commerces et des loisirs. Des projets pour soutenir les commerces de proximité et créer de nouveaux espaces de loisirs sont au programme. L'objectif est de renforcer le lien social et d'attirer davantage d'habitants et de visiteurs.

Une ville qui s'embellit

Ce thème aborde la rénovation urbaine et l'amélioration des équipements municipaux. Des projets de réhabilitation des espaces publics et des infrastructures sont envisagés pour améliorer la qualité de vie. L'accent est mis sur la création d'un cadre de vie agréable et accueillant pour tous les habitants.