Résultat de l'élection municipale 2026 à Rillieux-la-Pape : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rillieux-la-Pape

Tête de listeListe
Alexandre Vincendet
Alexandre Vincendet Liste divers centre
Rillieux en Grand - Rillieux ensemble !
  • Alexandre Vincendet
  • Carole Bietrix
  • Julien Smati
  • Marie-Claude Monnet
  • Amar Dib
  • Naouar Abdelhai
  • Marc Fornelli
  • Sylvie Simaniva
  • Thierry Deprost
  • Catherine Dupuy
  • Aimé Badino
  • Brigitte Desmet
  • Dominique Daquin
  • Virginie Long
  • Abdel Daas
  • Stéphanie Enria
  • Arnaud Desbrosses
  • Zeyneb Gungor
  • Vincent Matter
  • Déborah Bouthivong
  • Adrien Di Rollo
  • Christelle Seve
  • Philippe de la Cruz
  • Corinne Bozon-Guillot
  • Jeremy Firetto
  • Bernadette Guy
  • Gérald Petitgand
  • Claude Leclerc
  • Ali Ben Hamad
  • Sandra Bechiche
  • Alexis Quentin
  • Clarisse Dasylva
  • Gérard Labor
  • Brigitte Padernoz
  • Maurice Debourg
  • Delphine Pappalardo
  • Laurent Amar
  • Françoise Monique Henriette Cezariat
  • René Pons
  • Marie-Claude Campos
  • Gilbert Charvet
Hannan M'Saï
Hannan M'Saï Liste divers gauche
Le choix Rilliard
  • Hannan M'Saï
  • Abdel Haddad
  • Elise Sabin
  • Alexandre Cenis
  • Meriem Bouchedda
  • Yves Durieux
  • Nabila Attalah
  • Pierre-Emmanuel Girard
  • Nora Rebhi
  • Majid Djezzar
  • Martine Lamiaux
  • Sofiene Ezzerouali
  • Priscillia Boëdoz
  • Eric Butôt
  • Saoussan Maatallah
  • Pierre Lenoir
  • Laetitia Cavallotto
  • Belabed Medjahed
  • Nissa Alem
  • Omer Gürgen
  • Sophia Zeraïg
  • Michel Grousson
  • Laure Appell
  • Aboubacari Diakhite
  • Fatima Ben Salah
  • Laurent Magin
  • Catherine Sainty
  • Kamal Sadoudi
  • Cécile Vigouroux
  • Adel Bousbaa
  • Béatrice Le Van-Truoc
  • Habib Diallo
  • Pierina Ladu
  • Loïc Ubeda
  • Karine Chafizadeh
  • Didier Augros
  • Annie Martins
  • Jean-Michel Pastor
  • Colette Charbonnier
  • Georges Gambrelle
  • Ursula Moser

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Vincendet
Alexandre Vincendet (33 élus) Ensemble nous sommes rillieux-la-pape 		4 562 65,84%
  • Alexandre Vincendet
  • Marie-Claude Monnet
  • Julien Smati
  • Catherine Dupuy
  • Gilbert Charvet
  • Claude Leclerc
  • Abdelhafid Daas
  • Sandra Bechiche
  • Aimé Badino
  • Sylvie Simaniva
  • Marc Fornelli
  • Corinne Bozon-Guillot
  • Gilbert Dandel
  • Christelle Seve
  • Driss Jamaï
  • Nancy Bamba
  • Philippe De La Cruz
  • Bernadette Guy
  • Gérald Petitgand
  • Frédérique Mantione
  • Claude Tetard
  • Brigitte Desmet
  • Xavier Berujon
  • Laure Saboureau
  • Laurent Llubet
  • Françoise Cezariat
  • Laurent Mortreux
  • Brigitte Effantin
  • Antoine Pin
  • Carole Bietrix
  • Michaël Allouch
  • Anne Terrel
  • Vincent Matter
Marc Cachard
Marc Cachard (3 élus) Rillieux, c'est vous 		1 314 18,96%
  • Marc Cachard
  • Raoudha Djaballah
  • Christian Combier
Yves Durieux
Yves Durieux (3 élus) Ensemble, nous transformerons rillieux! 		1 052 15,18%
  • Yves Durieux
  • Naouar Abdelhai
  • Sofiène Ezzerouali
Participation au scrutin Rillieux-la-Pape
Taux de participation 42,78%
Taux d'abstention 57,22%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 134

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre Vincendet
Alexandre Vincendet (26 élus) Le renouveau pour notre ville 		4 735 48,78%
  • Alexandre Vincendet
  • Claudette Leclerc
  • Julien Smati
  • Jocelyne Pruvost
  • Frédéric Perrot
  • Marie-Claude Monnet
  • Armand Balaguer
  • Françoise Poizat
  • Gilbert Charvet
  • Rabia Nejjar
  • Claude Tetard
  • Cécile Ravigneaux
  • Fabrice Desjames
  • Emmanuelle Pelluet
  • Joël Rocheron
  • Christelle Seve
  • Philippe De La Cruz
  • Catherine Dupuy
  • Xavier Berujon
  • Michele Diss
  • Abdelhafid Dass
  • Ludivine Porcheret
  • Marc Atallah
  • Virginie Burgensis
  • Gérald Petitgand
  • Véronique Prot
Renaud Gauquelin
Renaud Gauquelin (7 élus) Une ville qui nous ressemble 		3 809 39,24%
  • Renaud Gauquelin
  • Christine Bouvier
  • Marc Cachard
  • Corinne Bozon-Guillot
  • Abderrahmane Belhout
  • Christine Foulon Fray
  • Gilbert Dandel
Jean-Christophe Darne
Jean-Christophe Darne (2 élus) Avec jean-christophe darne donnons à rillieux-la-pape un nouvel élan ! 		1 161 11,96%
  • Jean-Christophe Darne
  • Catherine Ravat
Participation au scrutin Rillieux-la-Pape
Taux de participation 57,83%
Taux d'abstention 42,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,85%
Nombre de votants 9 990

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Renaud Gauquelin
Renaud Gauquelin Une ville qui nous ressemble 		2 693 30,49%
Alexandre Vincendet
Alexandre Vincendet Le renouveau pour notre ville 		2 552 28,89%
Jean-Christophe Darne
Jean-Christophe Darne Avec jean-christophe darne donnons à rillieux-la-pape un nouvel élan ! 		1 525 17,26%
Julien Smati
Julien Smati De rillieux, de droite, ensemble ! 		1 197 13,55%
Catherine Sainty
Catherine Sainty 100% citoyens 		438 4,95%
Yves Durieux
Yves Durieux Des demain a rillieux... 		426 4,82%
Participation au scrutin Rillieux-la-Pape
Taux de participation 52,97%
Taux d'abstention 47,03%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,49%
Nombre de votants 9 150

Villes voisines de Rillieux-la-Pape

En savoir plus sur Rillieux-la-Pape