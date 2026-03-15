Résultat de l'élection municipale 2026 à Rillieux-la-Pape : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rillieux-la-Pape [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rillieux-la-Pape sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rillieux-la-Pape.
L'actu des élections municipales 2026 à Rillieux-la-Pape
13:09 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Rillieux-la-Pape
Les résultats des dernières élections municipales à Rillieux-la-Pape ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Alexandre Vincendet (Les Républicains) a fait la course en tête en recueillant 4 562 voix (65,84%). Derrière, Marc Cachard (Union de la gauche) a obtenu 18,96% des suffrages. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Rillieux-la-Pape, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Tenez-vous informé sur les élections municipales à Rillieux-la-Pape
Les municipales 2026 sont organisées ce dimanche dans tout le pays. Ce scrutin doit permettre d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. Pour rappel, le 15 mars 2020, le premier tour des élections municipales s’est tenu dans des conditions controversées, en raison de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est consultable ci-dessous. Pour faire leur devoir électoral, les habitants de la ville pourront se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Rillieux-la-Pape. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Rillieux-la-Pape dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rillieux-la-Pape
|Tête de listeListe
|
Alexandre Vincendet
Liste divers centre
Rillieux en Grand - Rillieux ensemble !
|
|
Hannan M'Saï
Liste divers gauche
Le choix Rilliard
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Vincendet (33 élus) Ensemble nous sommes rillieux-la-pape
|4 562
|65,84%
|
|Marc Cachard (3 élus) Rillieux, c'est vous
|1 314
|18,96%
|
|Yves Durieux (3 élus) Ensemble, nous transformerons rillieux!
|1 052
|15,18%
|
|Participation au scrutin
|Rillieux-la-Pape
|Taux de participation
|42,78%
|Taux d'abstention
|57,22%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 134
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alexandre Vincendet (26 élus) Le renouveau pour notre ville
|4 735
|48,78%
|
|Renaud Gauquelin (7 élus) Une ville qui nous ressemble
|3 809
|39,24%
|
|Jean-Christophe Darne (2 élus) Avec jean-christophe darne donnons à rillieux-la-pape un nouvel élan !
|1 161
|11,96%
|
|Participation au scrutin
|Rillieux-la-Pape
|Taux de participation
|57,83%
|Taux d'abstention
|42,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,85%
|Nombre de votants
|9 990
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Renaud Gauquelin Une ville qui nous ressemble
|2 693
|30,49%
|Alexandre Vincendet Le renouveau pour notre ville
|2 552
|28,89%
|Jean-Christophe Darne Avec jean-christophe darne donnons à rillieux-la-pape un nouvel élan !
|1 525
|17,26%
|Julien Smati De rillieux, de droite, ensemble !
|1 197
|13,55%
|Catherine Sainty 100% citoyens
|438
|4,95%
|Yves Durieux Des demain a rillieux...
|426
|4,82%
|Participation au scrutin
|Rillieux-la-Pape
|Taux de participation
|52,97%
|Taux d'abstention
|47,03%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,49%
|Nombre de votants
|9 150
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