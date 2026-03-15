Résultat municipale 2026 à Rillieux-la-Pape (69140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rillieux-la-Pape a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rillieux-la-Pape, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rillieux-la-Pape [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alexandre VINCENDET
Alexandre VINCENDET (34 élus) Rillieux en Grand - Rillieux ensemble ! 		6 682 72,67%
  • Alexandre VINCENDET
  • Carole BIETRIX
  • Julien SMATI
  • Marie-Claude MONNET
  • Amar DIB
  • Naouar ABDELHAI
  • Marc FORNELLI
  • Sylvie SIMANIVA
  • Thierry DEPROST
  • Catherine DUPUY
  • Aimé BADINO
  • Brigitte DESMET
  • Dominique DAQUIN
  • Virginie LONG
  • Abdel DAAS
  • Stéphanie ENRIA
  • Arnaud DESBROSSES
  • Zeyneb GUNGOR
  • Vincent MATTER
  • Déborah BOUTHIVONG
  • Adrien DI ROLLO
  • Christelle SEVE
  • Philippe DE LA CRUZ
  • Corinne BOZON-GUILLOT
  • Jeremy FIRETTO
  • Bernadette GUY
  • Gérald PETITGAND
  • Claude LECLERC
  • Ali BEN HAMAD
  • Sandra BECHICHE
  • Alexis QUENTIN
  • Clarisse DASYLVA
  • Gérard LABOR
  • Brigitte PADERNOZ
Hannan M'SAÏ
Hannan M'SAÏ (5 élus) Le choix Rilliard 		2 513 27,33%
  • Hannan M'SAÏ
  • Abdel HADDAD
  • Elise SABIN
  • Alexandre CENIS
  • Meriem BOUCHEDDA
Participation au scrutin Rillieux-la-Pape
Taux de participation 55,25%
Taux d'abstention 44,75%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 9 520

Source : ministère de l’Intérieur

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