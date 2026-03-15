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19:21 - Rillieux-la-Pape : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Rillieux-la-Pape foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 31 479 habitants, cette agglomération se présente comme un symbole d'ouverture. L'existence de 2 335 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (72,52%) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. La présence de 4 927 résidents étrangers contribue à son ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 450 euros/mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 15,59%, synonyme d'une situation économique instable. À Rillieux-la-Pape, où les moins de 30 ans représentent 41% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.

17:57 - Le RN tente toujours plus les votants de Rillieux-la-Pape Le mouvement nationaliste était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Rillieux-la-Pape il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen séduisait 17,32% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 33,05% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 9,96% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Rillieux-la-Pape comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 24,53% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 20,43% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 17,14% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Rillieux-la-Pape avant 2026 À l'occasion de ces élections municipales de 2026, le niveau de la participation pèsera lourdement sur les résultats de Rillieux-la-Pape. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait vu 42,78 % des inscrits venir aux bureaux de votes dans la commune, dans la moyenne nationale. C'étaient 7 134 votants qui s'étaient manifestés alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux beaucoup de votants. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 74,66 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La participation aux législatives, mesurée quant à elle à 44,86 % en 2022, a largement progressé pour s'élever à 65,83 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation atteignait 49,46 %. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une ville où la participation peine à décoller en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Rillieux-la-Pape : le vote des électeurs l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Rillieux-la-Pape, les votes s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (24,53%). Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Rillieux-la-Pape soutenaient en priorité Alexandre Vincendet (Majorité présidentielle) avec 38,72% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Alexandre Vincendet culminant à 41,96% des suffrages exprimés localement. .

14:57 - Rillieux-la-Pape : des résultats particulièrement parlants dans les urnes il y a 4 ans La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Rillieux-la-Pape tournait en effet à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 32,50% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 26,71%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 66,95%, contre 33,05% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Rillieux-la-Pape portaient leur choix sur Alexandre Vincendet (LR) avec 39,66% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 62,71%.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Rillieux-la-Pape Sur le plan de la fiscalité locale de Rillieux-la-Pape, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 819 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 801 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est établi à un peu moins de 32,98 % en 2024 (contre environ 17,45 % en 2020). Un pourcentage à rapprocher de la moyenne à l'échelle nationale, qui se situe à près de 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Attention néanmoins : cette hausse est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 194 700 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 6,81584 millions d'euros (6 815 840 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 23,10 %. Cette disparition en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Rillieux-la-Pape Les résultats des dernières élections municipales à Rillieux-la-Pape ont livré un enseignement précieux sur l'équilibre des forces locales. Au terme du premier tour à l'époque, Alexandre Vincendet (Les Républicains) a fait la course en tête en recueillant 4 562 voix (65,84%). Derrière, Marc Cachard (Union de la gauche) a obtenu 18,96% des suffrages. Cette victoire au premier tour a rendu tout second tour inutile. Pour ce scrutin de 2026 à Rillieux-la-Pape, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Cette victoire retentissante met les forces d'opposition face à une tâche considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.