Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Riom

Tête de listeListe
Pierre Chassaing
Pierre Chassaing Liste des Républicains
RIOM DEMAIN !
  • Pierre Chassaing
  • Sandrine Roussel
  • Tony Barraud
  • Melissa Lagoutte
  • Pierrick Vermorel
  • Sandra Sarron
  • Jean-Louis Raynaud
  • Maryne Turquois
  • Johan Carette
  • Hélène Berthelemy
  • Pierre Bonnet
  • Camille Chincholle
  • Stéphane Genestier
  • Valérie Margat
  • Marc Lassalas
  • Emma Ferragne
  • Baudoin Thouvenin
  • Marie-Françoise Magignot
  • Marc Megemont
  • Lisa Casseville
  • Jean-Baptiste Renard
  • Valerie Marand
  • Karim Hachani
  • Lisa Moncayo
  • Antoine Tillie
  • Nadine Champel
  • Miguel Santos
  • Angélique Gennardi
  • Serge Bionnier
  • Martine Onzon
  • Cédric Girondeau
  • Barbara Gutton
  • Pierre Pecoul
  • Angélique Lindron
  • Jean-Luc Mercier
Christine Pirès Beaune
Christine Pirès Beaune Liste d'union à gauche
RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
  • Christine Pirès Beaune
  • Boris Bouchet
  • Sophie Contal
  • Pierre Verdier
  • Véronique Lyon
  • Ugo Gonzales
  • Nathalie Niort
  • Lione Barsse
  • Nelly Biard
  • Bruno Ressouche
  • Florence Duhayon Chiarelli
  • Michel Bages
  • Caroline Megret
  • Etienne Derville
  • Carmen Pereira
  • Matheo Hebert
  • Marie-Anne Wojak
  • Jérôme Thuillier
  • Evelyne Julien Palumbo
  • Olivier Godet
  • Marie Deparis
  • Georges Stavast
  • Annick Delahaie
  • Jean-Michel Licheron
  • Claire Bettarel
  • Samuel Kay
  • Jamila Laghlam
  • Jean-Luc Decamp
  • Mathilde Perrier
  • Gilles Lamugniere
  • Géraldine Del Campo
  • Jean-Michel Dubourgnon
  • Catherine Bouchon
  • Michel Plantard
  • Agnès Mollon
Stéphanie Flori-Dutour
Stéphanie Flori-Dutour Liste divers droite
UNIS AVEC VOUS POUR RIOM
  • Stéphanie Flori-Dutour
  • Alexis Dominique Philippe Burlacot
  • Véronique Feuerstein
  • Jean-Paul François Maurice Lebrec
  • Delphine Servajean
  • Jean-Claude Beugnon
  • Séverine Voinchet-Muller
  • Bruno Judey
  • Marguerite Eyraud-Ballet
  • Laurent Debote
  • Delphine Brandao
  • Jean-Paul Bouchon
  • Emmanuelle Chatelet
  • François Paradis
  • Christiane Vilain
  • Matthieu Vedrenne
  • Sophie Dallongeville
  • Baptiste Azais
  • Marie-Françoise Caillaud
  • Dominique Bourgois
  • Virginie Mourniac-Gilormini
  • Thomas Berthelot
  • Béatrice Petitjean
  • Samuel Njoh
  • Agnès Pironin
  • Dominique Girard
  • Laurence Poussard
  • Claude Mouton
  • Françoise Lafond
  • Donald de Wit
  • Candice Ravet
  • Thomas Rebergue
  • Amandine Boillon
  • Marian Brunet
  • Carine Ramain

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Pecoul
Pierre Pecoul (25 élus) Rassembles pour riom 		2 853 50,59%
  • Pierre Pecoul
  • Evelyne Vaugien
  • Pierrick Vermorel
  • Sandrine Roussel
  • Pierre Chassaing
  • Hélène Berthelemy
  • Jean-Pierre Boisset
  • Anne Veyland
  • Daniel Grenet
  • Michèle Grenet
  • Jean-Michel De Rocquigny Du Fayel
  • Virginie Mourniac-Gilormini
  • Pierre Desmarets
  • Françoise Lafond
  • Jean-Louis Raynaud
  • Véronique Feuerstein
  • Arnaud Pailloncy
  • Elodie Acknin
  • Mickaël Semana
  • Monique Storksen
  • Didier Larraufie
  • Suzanne Machanek
  • Lionel Dutriaux
  • Géraldine Tovar
  • Rémy Ballet
Charles Brault
Charles Brault (8 élus) Riom collectivement, pour un nouveau souffle 		2 786 49,40%
  • Charles Brault
  • Karine Parrain
  • Boris Bouchet
  • Christine Pires-Beaune
  • Bruno Ressouche
  • Nathalie Niort
  • Michel Bages
  • Véronique Lyon
Participation au scrutin Riom
Taux de participation 47,39%
Taux d'abstention 52,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 749

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Pecoul
Pierre Pecoul Rassembles pour riom 		2 107 41,54%
Charles Brault
Charles Brault Riom collectivement 		1 593 31,41%
Boris Bouchet
Boris Bouchet Un nouveau souffle pour riom 		992 19,56%
Marc Conçu
Marc Conçu Riom + qu'une ville 		379 7,47%
Participation au scrutin Riom
Taux de participation 42,80%
Taux d'abstention 57,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 227

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Pecoul
Pierre Pecoul (26 élus) Unis pour riom 		4 018 54,41%
  • Pierre Pecoul
  • Stéphanie Flori-Dutour
  • Thierry Roux
  • Séverine Chanier
  • Jacques Lamy
  • Michèle Henard Epouse Schottey
  • Jean-Pierre Boisset
  • Françoise Lafond
  • Daniel Grenet
  • Nicole Pichard
  • Jacquie Diogon
  • Emilie Larrieu
  • Pierre Cerles
  • Michèle Grenet
  • Laurent Paulet
  • Catherine Viller
  • Vincent Perget
  • Elizabeth Montfort
  • Serge Bionnier
  • Marie-Hélène Sannat
  • Yannick Bonnet
  • Sandrine Martin
  • Arnaud Pailloncy
  • Suzanne Machanek
  • Pierrick Vermorel
  • Sophie Moncel
Pierrette Chiesa
Pierrette Chiesa (7 élus) Riom pour tous 		3 366 45,58%
  • Pierrette Chiesa
  • Stéphane Friaud
  • José Dubreuil
  • Boris Bouchet
  • Agnès Mollon
  • Bruno Ressouche
  • Chantal Rambaux
Participation au scrutin Riom
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 7 689

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre Pecoul
Pierre Pecoul Unis pour riom 		3 370 49,15%
Pierrette Chiesa
Pierrette Chiesa Riom pour tous 		2 812 41,01%
Michel Bages
Michel Bages Place au peuple 		674 9,83%
Participation au scrutin Riom
Taux de participation 62,91%
Taux d'abstention 37,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,59%
Nombre de votants 7 186

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