Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom : les infos en direct

Programme de Pierre Chassaing à Riom (RIOM DEMAIN !)

Engagement pour Riom

Le projet Riom Demain ! est porté par Pierre CHASSAING, adjoint au maire, qui souhaite renforcer l'engagement collectif au service des habitants. L'équipe est composée de personnes aux compétences variées, unies par la volonté d'agir pour le bien-être de la ville. La démarche vise à fédérer les énergies citoyennes, économiques et culturelles pour construire un avenir commun.

Actions prioritaires

Le programme comprend 35 actions prioritaires touchant divers domaines tels que la sécurité, le logement, et la santé. Parmi les initiatives, on trouve le doublement des effectifs de la police municipale et la création de maisons de santé. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie des Riomois et à répondre à leurs attentes.

Transition écologique

La transition écologique est au cœur des préoccupations avec des projets tels que le développement d'un parc urbain et l'installation de panneaux photovoltaïques. Ces initiatives visent à réduire l'empreinte carbone de la ville et à promouvoir des pratiques durables. L'objectif est de créer un environnement plus sain pour les générations futures.

Jeunesse et famille

Le soutien à la jeunesse et aux familles est une priorité, avec des projets comme la réhabilitation d'écoles et l'accueil d'un campus universitaire. Des aides financières pour le permis de conduire et un conseil municipal des jeunes sont également prévus. Ces mesures visent à encourager l'engagement des jeunes dans la vie de la ville et à leur offrir des opportunités d'épanouissement.