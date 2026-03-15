Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Riom sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Riom.
L'actu des élections municipales 2026 à Riom
13:09 - L'élection de 2020 : la liste "Rassembles Pour Riom" majoritaire à Riom
Qui l'avait emporté lors des municipales il y a six ans à Riom ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Pierre Pecoul (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 2 107 soutiens (41,54%). Juste derrière, Charles Brault (Union de la gauche) a engrangé 1 593 votes (31,41%). Une large distance. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Pierre Pecoul l'a finalement emporté avec 2 853 suffrages (50,59%), face à Charles Brault s'adjugeant 2 786 électeurs inscrits (49,40%). Au second tour, on a vécu un match finalement extrêmement indécis, l'écart initial ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. En dépit du fait que Charles Brault a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 193 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Riom ?
Les élections municipales sont l'occasion pour les 12 536 votants de Riom de s'exprimer sur la façon dont est gérée leur commune. À Riom et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Qui succédera à Pierre Pecoul, qui a remporté la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Riom se trouve plus bas dans cette page. Pour voter, les habitants de l'agglomération ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 14 bureaux de vote de Riom. Pour visualiser les résultats du premier tour à Riom, rendez vous sur cette page à 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Riom
|Tête de listeListe
|
Pierre Chassaing
Liste des Républicains
RIOM DEMAIN !
|
|
Christine Pirès Beaune
Liste d'union à gauche
RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|
|
Stéphanie Flori-Dutour
Liste divers droite
UNIS AVEC VOUS POUR RIOM
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Pecoul (25 élus) Rassembles pour riom
|2 853
|50,59%
|
|Charles Brault (8 élus) Riom collectivement, pour un nouveau souffle
|2 786
|49,40%
|
|Participation au scrutin
|Riom
|Taux de participation
|47,39%
|Taux d'abstention
|52,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 749
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Pecoul Rassembles pour riom
|2 107
|41,54%
|Charles Brault Riom collectivement
|1 593
|31,41%
|Boris Bouchet Un nouveau souffle pour riom
|992
|19,56%
|Marc Conçu Riom + qu'une ville
|379
|7,47%
|Participation au scrutin
|Riom
|Taux de participation
|42,80%
|Taux d'abstention
|57,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 227
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Pecoul (26 élus) Unis pour riom
|4 018
|54,41%
|
|Pierrette Chiesa (7 élus) Riom pour tous
|3 366
|45,58%
|
|Participation au scrutin
|Riom
|Taux de participation
|67,31%
|Taux d'abstention
|32,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|7 689
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre Pecoul Unis pour riom
|3 370
|49,15%
|Pierrette Chiesa Riom pour tous
|2 812
|41,01%
|Michel Bages Place au peuple
|674
|9,83%
|Participation au scrutin
|Riom
|Taux de participation
|62,91%
|Taux d'abstention
|37,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,59%
|Nombre de votants
|7 186
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