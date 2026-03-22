Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Riom

Le deuxième tour des élections municipales à Riom a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Pierre Chassaing
Pierre Chassaing Liste des Républicains
RIOM DEMAIN !
  • Pierre Chassaing
  • Sandrine Roussel
  • Tony Barraud
  • Melissa Lagoutte
  • Pierrick Vermorel
  • Sandra Sarron
  • Jean-Louis Raynaud
  • Maryne Turquois
  • Johan Carette
  • Hélène Berthelemy
  • Pierre Bonnet
  • Camille Chincholle
  • Stéphane Genestier
  • Valérie Margat
  • Marc Lassalas
  • Emma Ferragne
  • Baudoin Thouvenin
  • Marie-Françoise Magignot
  • Marc Megemont
  • Lisa Casseville
  • Jean-Baptiste Renard
  • Valerie Marand
  • Karim Hachani
  • Lisa Moncayo
  • Antoine Tillie
  • Nadine Champel
  • Miguel Santos
  • Angélique Gennardi
  • Serge Bionnier
  • Martine Onzon
  • Cédric Girondeau
  • Barbara Gutton
  • Pierre Pecoul
  • Angélique Lindron
  • Jean-Luc Mercier
Christine Pirès Beaune
Christine Pirès Beaune Liste d'union à gauche
RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
  • Christine Pirès Beaune
  • Boris Bouchet
  • Sophie Contal
  • Pierre Verdier
  • Véronique Lyon
  • Ugo Gonzales
  • Nathalie Niort
  • Lione Barsse
  • Nelly Biard
  • Bruno Ressouche
  • Florence Duhayon Chiarelli
  • Michel Bages
  • Caroline Megret
  • Etienne Derville
  • Carmen Pereira
  • Matheo Hebert
  • Marie-Anne Wojak
  • Jérôme Thuillier
  • Evelyne Julien Palumbo
  • Olivier Godet
  • Marie Deparis
  • Georges Stavast
  • Annick Delahaie
  • Jean-Michel Licheron
  • Claire Bettarel
  • Samuel Kay
  • Jamila Laghlam
  • Jean-Luc Decamp
  • Mathilde Perrier
  • Gilles Lamugniere
  • Géraldine Del Campo
  • Jean-Michel Dubourgnon
  • Catherine Bouchon
  • Michel Plantard
  • Agnès Mollon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Riom

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre CHASSAING
Pierre CHASSAING (Ballotage) RIOM DEMAIN ! 		3 335 44,96%
Christine PIRÈS BEAUNE
Christine PIRÈS BEAUNE (Ballotage) RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		2 963 39,95%
Stéphanie FLORI-DUTOUR
Stéphanie FLORI-DUTOUR (Ballotage) UNIS AVEC VOUS POUR RIOM 		1 119 15,09%
Participation au scrutin Riom
Taux de participation 58,90%
Taux d'abstention 41,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 7 560

Source : ministère de l’Intérieur

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