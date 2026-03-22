Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom : les résultats du 2e tour

Programme de Christine Pirès Beaune à Riom (RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE)

Démocratie et Participation

Le texte appelle à un sursaut démocratique pour encourager la participation citoyenne aux élections. Il souligne l'importance de l'implication des Riomoises et Riomois dans le processus électoral. Une majorité de voix a été exprimée contre l'équipe sortante, mais un grand nombre de citoyens ne se sont pas encore manifestés.

Projets de Santé

Un des principaux projets évoqués est la création d'un centre public de santé pluridisciplinaire à Riom. Ce centre vise à garantir l'accès à un médecin traitant pour tous les habitants. Plusieurs professionnels de santé ont déjà montré leur intérêt pour s'installer dans la ville.

Rénovation Urbaine

La rénovation des écoles Brosselet et Cassin est une priorité pour améliorer les conditions d'apprentissage des enfants. Le projet inclut également la réhabilitation des logements vacants pour répondre aux besoins de logement abordable. Ces actions visent à revitaliser le centre-ville et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Solidarité et Inclusion

Le programme met l'accent sur l'accompagnement des populations vulnérables, notamment par la lutte contre la fracture numérique. Des mesures sont proposées pour faciliter l'accès aux dispositifs de solidarité et soutenir les familles en difficulté. L'objectif est de créer une ville plus accueillante et solidaire pour tous ses habitants.