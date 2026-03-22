Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Riom [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Riom sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Riom.
L'actu des élections municipales 2026 à Riom
11:49 - Que retenir des premiers résultats de l'élection municipale 2026 à Riom ?
Lors du premier volet des municipales à Riom, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 58,90 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Pierre Chassaing (Les Républicains) qui s'est arrogé la première place en rassemblant 44,96 % des votes. Derrière, Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) a obtenu la seconde place avec 39,95 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, avec 15,09 %, Stéphanie Flori-Dutour, étiquetée Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Riom
Le deuxième tour des élections municipales à Riom a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Pierre Chassaing
Liste des Républicains
RIOM DEMAIN !
|
|
Christine Pirès Beaune
Liste d'union à gauche
RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Riom
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Pierre CHASSAING (Ballotage) RIOM DEMAIN !
|3 335
|44,96%
|Christine PIRÈS BEAUNE (Ballotage) RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE
|2 963
|39,95%
|Stéphanie FLORI-DUTOUR (Ballotage) UNIS AVEC VOUS POUR RIOM
|1 119
|15,09%
|Participation au scrutin
|Riom
|Taux de participation
|58,90%
|Taux d'abstention
|41,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|7 560
Source : ministère de l’Intérieur
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