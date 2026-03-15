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19:21 - Riom : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Dans la ville de Riom, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 584 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 11,42%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Un salaire moyen mensuel net de 2 516 €/mois montre l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 8650 votants. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (21,14%) et le nombre de résidences HLM (17,65% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Riom mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,93% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

17:57 - Quelle place du RN à Riom aux élections de 2026 ? Le parti nationaliste n'apparaissait pas sur le podium lors des élections locales à Riom il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 18,19% des voix lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 34,53% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 11,72% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score insuffisant, à Riom comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 24,07% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 25,80% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 34,04% lors du vote final.

16:58 - Riom : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour cette municipale, l'envie d'aller voter à Riom sera fondamentale dans le dénouement du scrutin. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 5 227 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 42,80 % (un taux aligné sur les 44,7 % nationaux) alors que l'épidémie de Covid-19 bousculait l'événement. Le choix du locataire de l'Elysée avait cependant largement mobilisé, avec 76,24 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 23,76 %). L'affluence pour les législatives, chiffrée pour sa part à 52,14 % en 2022, a largement progressé pour atteindre 69,00 % en 2024. Cette hausse suivait des élections européennes où la participation locale arrivait à 54,13 %. Si on essaye d'avoir une vue d'ensemble, le secteur se révèle comme une zone soucieuse de voter.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Riom en 2024 Christine Pirès Beaune (Union de la gauche) avait remporté au premier tour des législatives à Riom après la dissolution de 2024 avec 41,67%. Isabelle Dupré (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 25,80%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Christine Pirès Beaune culminant à 65,96% des suffrages exprimés localement. Lors des élections européennes en amont, le podium à Riom s'était cette fois figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (24,07%), en première position devant Raphaël Glucksmann (19,61%) et Valérie Hayer (15,66%). L'analyse de ces scrutins de 2024 a donc confirmé que Riom s'affirmait alors toujours comme une ville politiquement partagée, dans la logique de 2022.

14:57 - Riom : des verdicts particulièrement significatifs dans les urnes il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Riom plaçait Emmanuel Macron en tête avec 29,71% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 22,26%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en donnant 65,47% pour Emmanuel Macron, contre 34,53% pour de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Riom portaient leur choix sur Christine Pirès Beaune (Nupes) avec 43,65% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,06%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Riom comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Riom touchée par la réforme fiscale avant ces municipales Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Riom, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 16,50 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 397 200 euros. Un montant loin des 4 730 190 € engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Riom a évolué pour se fixer à 46,38 % en 2024 (contre 25,90 % en 2020). Cette proportion s'inscrit dans un panorama national où la moyenne avoisine les 40 %. Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Riom a atteint environ 1 149 euros en 2024 contre 1 057 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Rassembles Pour Riom" majoritaire à Riom Qui l'avait emporté lors des municipales il y a six ans à Riom ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Pierre Pecoul (Divers droite) a raflé la première place en recueillant 2 107 soutiens (41,54%). Juste derrière, Charles Brault (Union de la gauche) a engrangé 1 593 votes (31,41%). Une large distance. A défaut de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour. Pierre Pecoul l'a finalement emporté avec 2 853 suffrages (50,59%), face à Charles Brault s'adjugeant 2 786 électeurs inscrits (49,40%). Au second tour, on a vécu un match finalement extrêmement indécis, l'écart initial ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. En dépit du fait que Charles Brault a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 193 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.