Résultat municipale 2026 à Riom (63200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Riom a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Riom, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Riom [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Pierre CHASSAING
Pierre CHASSAING RIOM DEMAIN ! 		3 335 44,96%
Christine PIRÈS BEAUNE
Christine PIRÈS BEAUNE RIOM DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE 		2 963 39,95%
Stéphanie FLORI-DUTOUR
Stéphanie FLORI-DUTOUR UNIS AVEC VOUS POUR RIOM 		1 119 15,09%
Participation au scrutin Riom
Taux de participation 58,90%
Taux d'abstention 41,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 7 560

Source : ministère de l’Intérieur

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