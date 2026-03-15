Résultat de l'élection municipale 2026 à Riorges : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Riorges

Tête de listeListe
Bernard Jacquoletto
Bernard Jacquoletto Liste divers droite
Riorges ma ville avec Bernard JACQUOLETTO
  • Bernard Jacquoletto
  • Catherine Zappa
  • Stéphane Patin
  • Veronique Dupré
  • Jean-Loup Auboyer
  • Joëlle Veyre
  • Jean-Claude Perey
  • Catherine Villecourt
  • Bastien Caboux
  • Sylvie Delorme
  • Ibrahim Sahin
  • Karla Gabriela Ruiz Pellecer
  • Guillaume Desgranges
  • Sandrine Chavanis
  • Jean-Michel Seitz
  • Fabienne Vial
  • Thierry Roche
  • Chantal Chaudagne
  • Gilles Lascar
  • Géraldine Coquard
  • Romain Riveccio
  • Nimet Seker
  • Arnaud Franchon
  • Christelle Delorme
  • Vincent Moissonnier
  • Ghislaine Durand
  • Claude Moysan
  • Françoise Barret
  • Jacques Lonvis
  • Jacqueline Rublon
  • Gaëtan Redeuilh
  • Catherine Remy-Menu
  • Berenger Centi
  • Françoise Mondiere
  • Alain Froumajou
Jean-Luc Chervin
Jean-Luc Chervin Liste du Parti socialiste
RIORGES L'AVENIR ENSEMBLE
  • Jean-Luc Chervin
  • Isabelle Berthelot
  • Eric Michaud
  • Karima Lefaure
  • Nabih Nejjar
  • Véronique Mouiller
  • Jean-Luc Reynard
  • Nathalie Tissier Michaud
  • David Grognet
  • Bénédicte Paris
  • Romain Graffigne
  • Brigitte Bonnefond
  • Bryan Brossard
  • Anne-Sophie Barret
  • Patrice Gouy
  • Nathalie Manet
  • Cédric Schünemann
  • Chantal Lacour
  • Thierry Rollet
  • Céline Guidicelli
  • Daniel Corre
  • Véronique Vial
  • Pascal Martin
  • Brigitte Macaudiere
  • Michel Cellier
  • Andrée Riccetti
  • Richard Mousse
  • Nadine Badolle
  • Nolan Lescieux
  • Emilie Jarjat
  • Pierre Barnet
  • Martine Schmück
  • Jérémy Arnold
  • Delphine Debatisse
  • Christian Seon

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Chervin
Jean-Luc Chervin (27 élus) Riorges. l'avenir, naturellement avec jean-luc chervin 		2 009 61,89%
  • Jean-Luc Chervin
  • Véronique Mouiller
  • Nabih Nejjar
  • Isabelle Berthelot
  • Eric Michaud
  • Nathalie Tissier Michaud
  • Pierre Barnet
  • Brigitte Bonnefond
  • Jacky Barraud
  • Michelle Bouchet
  • André Chauvet
  • Delphine Debatisse
  • Cédric Schünemann
  • Pascaline Patin
  • Jean-Luc Reynard
  • Martine Schmück
  • Daniel Corre
  • Chantal Lacour
  • Thierry Rollet
  • Brigitte Macaudiere
  • Michel Cellier
  • Valérie Machon
  • Richard Moussé
  • Andrée Riccetti
  • Christian Seon
  • Bénédicte Paris
  • Jean Cleret
Jean-Marc Detour
Jean-Marc Detour (6 élus) Riorges 2020 construisons notre @venir 		1 237 38,10%
  • Jean-Marc Detour
  • Catherine Zappa
  • Vincent Moissonier
  • Caroline Paire
  • Bernard Jacquoletto
  • Catherine Remy-Menu
Participation au scrutin Riorges
Taux de participation 40,90%
Taux d'abstention 59,10%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 330

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Luc Chervin
Jean-Luc Chervin (26 élus) Riorges ensemble, naturellement 		2 619 57,37%
  • Jean-Luc Chervin
  • Martine Schmück
  • Nabih Nejjar
  • Nathalie Monge
  • Eric Michaud
  • Véronique Mouiller
  • Jacky Barraud
  • Nathalie Tissier
  • Stéphane Jevaudan
  • Pascale Thoral
  • Alain Chaudagne
  • Brigitte Macaudiere
  • Thierry Rollet
  • Odette Grelin
  • Roland Devis
  • Nicole Azy
  • Bernard Jayol
  • Isabelle Berthelot
  • Alain Astier
  • Michelle Bouchet
  • Pierre Barnet
  • Valérie Machon
  • Christian Seon
  • Elodie Pinsard-Barrocal
  • Gilles Convert
  • Blandine Lathuiliere
Nicolas Fayette
Nicolas Fayette (7 élus) " riorges passionnement " 		1 946 42,62%
  • Nicolas Fayette
  • Véronique Duverriere
  • Rémy Mucyo
  • Andrée Riccetti
  • Guillaume Largeron
  • Suzanne Lacote
  • Gérard Roy
Participation au scrutin Riorges
Taux de participation 60,05%
Taux d'abstention 39,95%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,45%
Nombre de votants 4 828

Villes voisines de Riorges

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