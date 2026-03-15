Résultat de l'élection municipale 2026 à Riorges : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Riorges [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Riorges sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Riorges.
L'actu des élections municipales 2026 à Riorges
13:09 - La liste "Riorges. L'avenir, Naturellement Avec Jean-Luc Chervin" grande gagnante de la dernière municipale à Riorges
Examiner les résultats du dernier scrutin municipal à Riorges peut s'avérer intéressant. Au soir du premier tour à l'époque, Jean-Luc Chervin (Parti socialiste) a terminé en tête en recueillant 2 009 soutiens (61,89%). Sur la seconde marche, Jean-Marc Detour (Divers droite) a obtenu 1 237 voix (38,10%). Ce triomphe au premier tour du candidat Parti socialiste a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour ces municipales 2026 à Riorges, cette dynamique pose les bases. Cette victoire retentissante place les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Riorges ?
Dans le cadre des élections municipales 2026, les électeurs de Riorges sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la commune. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se présentent aux électeurs ce dimanche a été publiée ci-dessous. Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la commune ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Riorges. Pour obtenir gratuitement les résultats des élections municipales à Riorges dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Riorges
|Tête de listeListe
|
Bernard Jacquoletto
Liste divers droite
Riorges ma ville avec Bernard JACQUOLETTO
|
|
Jean-Luc Chervin
Liste du Parti socialiste
RIORGES L'AVENIR ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Chervin (27 élus) Riorges. l'avenir, naturellement avec jean-luc chervin
|2 009
|61,89%
|
|Jean-Marc Detour (6 élus) Riorges 2020 construisons notre @venir
|1 237
|38,10%
|
|Participation au scrutin
|Riorges
|Taux de participation
|40,90%
|Taux d'abstention
|59,10%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 330
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Luc Chervin (26 élus) Riorges ensemble, naturellement
|2 619
|57,37%
|
|Nicolas Fayette (7 élus) " riorges passionnement "
|1 946
|42,62%
|
|Participation au scrutin
|Riorges
|Taux de participation
|60,05%
|Taux d'abstention
|39,95%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,45%
|Nombre de votants
|4 828
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