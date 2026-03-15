Résultat de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis

Tête de listeListe
Sonia Benameur
Sonia Benameur Liste Divers
RENOUVEAU CITOYEN RIS-ORANGIS
  • Sonia Benameur
  • Phu Hien Nguyen
  • Zahira Kada
  • Pierre Basbagill
  • Magali Lourtil-Martinelli
  • Séverin Yapo
  • Stéphanie Boisseau
  • Christophe Fouley
  • Dicle Yildirim-Bakir
  • Thomas Merabli
  • Nadia Ourbia
  • Bilel Moumni
  • Cérine Fourti
  • Etienne Combrisson
  • Wafae Amar
  • Eric Thebault
  • Sonia Abrunhosa
  • Denis Chartier
  • Carole Diaz
  • Ely Miranda
  • Farida Ouaret
  • Christian Matshiam
  • Lina Kissa
  • Waqas Zahid-Latif
  • Claudine Lechopier
  • Allan de Araujo
  • Hafida Khamari
  • Yannick Lefranc
  • Virginie Orus
  • Julien Baril
  • Elise Bordais
  • Jean-Pierre Gimenez
  • Aniouchka Arouls
  • Valentin Saut
  • Marie-Claude Thilloy-Leleu
  • Charles Lajzerowicz
  • Sophie Charbit
  • Reda Bichara
  • Laura Lautrou
  • Osman Yazar
  • Saniye Yaliniz
Claude Stillen
Claude Stillen Liste divers droite
Ris en avant
  • Claude Stillen
  • Christine Tisserand
  • Laurent Stillen
  • Camilah Jowaheer
  • Christian Migliaccio
  • Glaucia Da Silveira Mendonca
  • Bruno Migeon
  • Nathalie Cantiant
  • Abdelkader Benhamou
  • Honorine Ngounou Tajoute
  • Bernard Pineau
  • Jennifer Loop
  • Bernard Laffont de Colonges
  • Agnès André
  • Claude Migliaccio
  • Louise Birepinte
  • Larry Rodriguez
  • Marguerite Brugnon
  • Ozgur Yildiz
  • Renée Chanteau
  • Christian Garilhe
  • Anne Belin
  • Michel Vibert
  • Louise Rondeau
  • Claude Hurstel
  • Andrée Meunier
  • Alain Bonasoli
  • Catherine Chenaille
  • Patrick Vigneron
  • Naïma Aït-Tioua
  • Germain Krämer
  • Marie Lebourg
  • Thierry Ternisien
  • Jeanne Goupil
  • Marcel Leporq
  • Jacqueline Guerri
  • René Decroix
  • Jeannine Mathieu
  • Lyes Khedidji
  • Paulette Fosse
  • Henri Djezairi
Stéphane Raffalli
Stéphane Raffalli Liste d'union à gauche
UNIS POUR AGIR
  • Stéphane Raffalli
  • Souad Medani
  • Serge Mercieca
  • Kykie Basseg
  • Nicolas Garcia
  • Magaly Lefebvre
  • Gilles Melin
  • Sophie Kelkoula
  • Siegfried Van Waerbeke
  • Sandrine Barrientos
  • Fabrice Deraedt
  • Josiane Berrebi
  • Sandanakichenin Djanarthany
  • Annabelle Mallet
  • Noureddine Siana
  • Dounia Lebik
  • José Peres
  • Marie-Josephe Mercy
  • Jérémy Pin
  • Carla Carvalhais
  • Nicolas Hardy
  • Hasna Nejmi
  • Jean-Paul Monteiro Teixeira
  • Stéphanie Ketan
  • Omar Abbazi
  • Yasmine Ainé
  • Evan Colak
  • Yvrose Jameau
  • Érick Couturier
  • Dodji Ahlin
  • Jérôme Mehl
  • Satigul Ugur
  • Harry Rochambeau
  • Marie Buire
  • Ronald Bolo
  • Christelle Buffon
  • Embarek Guettaf
  • Afiwa Adolé Quaye
  • Jean Denoual
  • Denise Poézévara
  • Marcus Mboudou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Raffalli
Stéphane Raffalli (27 élus) Ris pour tous 		2 328 50,06%
  • Stéphane Raffalli
  • Claudine Cordes
  • Grégory Gobron
  • Aurélie Monfils
  • Serge Mercieca
  • Véronique Gauthier
  • Sofiane Seridji
  • Kykie Basseg
  • Gilles Melin
  • Souad Medani
  • Marcus M'boudou
  • Josiane Berrebi
  • Nicolas Fené
  • Sylvie Deforges
  • Siegfried Van Waerbeke
  • Denise Poezevara
  • Omar Abbazi
  • Annabelle Mallet
  • Olivier Guedes
  • Sémira Le Querec
  • Jérémy Kawouk
  • Sonia Schaeffer
  • Jean-Paul Monteiro Teixeira
  • Dounia Kebbab
  • Noureddine Siana
  • Valérie Marion
  • Séverin Yapo
Christian Amar Henni
Christian Amar Henni (4 élus) Unis pour ris orangis 		1 205 25,91%
  • Christian Amar Henni
  • Claudia Sy Queiros
  • José Peres
  • Nhu-Anh Desormeaux
Laurent Stillen
Laurent Stillen (2 élus) Ris en avant 		599 12,88%
  • Laurent Stillen
  • Christine Tisserand
Daniel Rouiller
Daniel Rouiller (2 élus) Ris-orangis cap à gauche 		518 11,13%
  • Daniel Rouiller
  • Isabelle Flandin
Participation au scrutin Ris-Orangis
Taux de participation 32,96%
Taux d'abstention 67,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 821

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Raffalli
Stéphane Raffalli (27 élus) Ris pour tous, un nouvel elan pour notre ville 		3 959 48,50%
  • Stéphane Raffalli
  • Catherine Boyer Magnien
  • Thierry Mandon
  • Adolé Ankrah
  • Serge Mercieca
  • Virginie Laborderie
  • Gilles Melin
  • Monique Gendrier
  • Ange Balzano
  • Sylvie Deforges
  • Touhami Mohamed
  • Françoise Surrault
  • Birahima Traore
  • Claudine Cordes
  • José Queiros
  • Véronique Gauthier
  • Omar Abbazi
  • Denise Poezevara
  • Marcus M'boudou
  • Nesrin Sarigül
  • Denis Cerisy
  • Fanny Basseg
  • Michel Ligier
  • Aurélie Monfils
  • Jean-Charles Rouche
  • Annabelle Van Oppenraaij
  • Jérémy Kawouk
Yves Liebmann
Yves Liebmann (6 élus) Une voix, un espoir pour ris-orangis 		3 014 36,92%
  • Yves Liebmann
  • Nhu-Anh Desormeaux
  • Jean-Marc Bonvallet
  • Maryse Casella
  • Paul Quertan
  • Patricia Delcroix
Laurent Stillen
Laurent Stillen (2 élus) Rassemblement bleu marine pour ris-orangis 		1 189 14,56%
  • Laurent Stillen
  • Marie-Ange Legros
Participation au scrutin Ris-Orangis
Taux de participation 55,12%
Taux d'abstention 44,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,83%
Nombre de votants 8 487

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Raffalli
Stéphane Raffalli Ris pour tous, un nouvel elan pour notre ville 		3 106 38,83%
Yves Liebmann
Yves Liebmann Une voix, un espoir pour ris-orangis 		1 898 23,73%
Laurent Stillen
Laurent Stillen Rassemblement bleu marine pour ris-orangis 		1 311 16,39%
Christian Amar Henni
Christian Amar Henni Nouvelle union pour ris-orangis presente par le front de gauche et des collectifs citoyens 		734 9,17%
Didier Chastanet
Didier Chastanet Une nouvelle donne pour ris-orangis 		401 5,01%
Yannick Perroteau
Yannick Perroteau Osons l'avenir, ris en grand 		324 4,05%
Pierre Negre
Pierre Negre Alternative rissoise 		223 2,78%
Participation au scrutin Ris-Orangis
Taux de participation 53,55%
Taux d'abstention 46,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 8 244

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