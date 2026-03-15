Résultat de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Ris-Orangis sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ris-Orangis.
L'actu des élections municipales 2026 à Ris-Orangis
13:09 - Le bilan des dernières municipales à Ris-Orangis
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Ris-Orangis est particulièrement éclairante. Au terme du premier tour, Stéphane Raffalli (Divers gauche) a distancé ses concurrents en récoltant 50,06% des voix. Dans la position du principal opposant, Christian Amar Henni (Divers) a recueilli 1 205 suffrages en sa faveur (25,91%). Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ris-Orangis, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Elections à Ris-Orangis : les horaires des 19 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les électeurs de Ris-Orangis sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les six prochaines années. Pour mémoire, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de covid. La liste des prétendants en 2026 est en ligne plus bas dans cette page. Pour voter, les électeurs de l'agglomération pourront se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Ris-Orangis. Recevez gratuitement les résultats des élections à Ris-Orangis dès qu'ils sont publiés en cliquant sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis
|Tête de listeListe
|
Sonia Benameur
Liste Divers
RENOUVEAU CITOYEN RIS-ORANGIS
|
|
Claude Stillen
Liste divers droite
Ris en avant
|
|
Stéphane Raffalli
Liste d'union à gauche
UNIS POUR AGIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Raffalli (27 élus) Ris pour tous
|2 328
|50,06%
|
|Christian Amar Henni (4 élus) Unis pour ris orangis
|1 205
|25,91%
|
|Laurent Stillen (2 élus) Ris en avant
|599
|12,88%
|
|Daniel Rouiller (2 élus) Ris-orangis cap à gauche
|518
|11,13%
|
|Participation au scrutin
|Ris-Orangis
|Taux de participation
|32,96%
|Taux d'abstention
|67,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 821
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Raffalli (27 élus) Ris pour tous, un nouvel elan pour notre ville
|3 959
|48,50%
|
|Yves Liebmann (6 élus) Une voix, un espoir pour ris-orangis
|3 014
|36,92%
|
|Laurent Stillen (2 élus) Rassemblement bleu marine pour ris-orangis
|1 189
|14,56%
|
|Participation au scrutin
|Ris-Orangis
|Taux de participation
|55,12%
|Taux d'abstention
|44,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,83%
|Nombre de votants
|8 487
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Raffalli Ris pour tous, un nouvel elan pour notre ville
|3 106
|38,83%
|Yves Liebmann Une voix, un espoir pour ris-orangis
|1 898
|23,73%
|Laurent Stillen Rassemblement bleu marine pour ris-orangis
|1 311
|16,39%
|Christian Amar Henni Nouvelle union pour ris-orangis presente par le front de gauche et des collectifs citoyens
|734
|9,17%
|Didier Chastanet Une nouvelle donne pour ris-orangis
|401
|5,01%
|Yannick Perroteau Osons l'avenir, ris en grand
|324
|4,05%
|Pierre Negre Alternative rissoise
|223
|2,78%
|Participation au scrutin
|Ris-Orangis
|Taux de participation
|53,55%
|Taux d'abstention
|46,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|8 244
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