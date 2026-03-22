Résultat de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Ris-Orangis sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Ris-Orangis.
L'actu des élections municipales 2026 à Ris-Orangis
11:51 - Les résultats du premier tour des municipales à Ris-Orangis
Dans le cadre du premier tour des municipales à Ris-Orangis, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 44,96 % localement. Pour ce premier tour, c'est Sonia Benameur qui a terminé première en récoltant 44,41 % des voix. Dans son sillage, Stéphane Raffalli (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 41,95 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Claude Stillen (Divers droite) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ris-Orangis
Le deuxième tour des élections municipales à Ris-Orangis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sonia Benameur
Liste Divers
RENOUVEAU CITOYEN RIS-ORANGIS
|
|
Claude Stillen
Liste divers droite
Ris en avant
|
|
Stéphane Raffalli
Liste d'union à gauche
UNIS POUR AGIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sonia BENAMEUR (Ballotage) RENOUVEAU CITOYEN RIS-ORANGIS
|2 973
|44,41%
|Stéphane RAFFALLI (Ballotage) UNIS POUR AGIR
|2 808
|41,95%
|Claude STILLEN (Ballotage) Ris en avant
|913
|13,64%
|Participation au scrutin
|Ris-Orangis
|Taux de participation
|44,96%
|Taux d'abstention
|55,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,08%
|Nombre de votants
|6 879
Source : ministère de l’Intérieur
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