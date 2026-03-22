Résultat de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Ris-Orangis

Le deuxième tour des élections municipales à Ris-Orangis a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sonia Benameur
Sonia Benameur Liste Divers
RENOUVEAU CITOYEN RIS-ORANGIS
  • Sonia Benameur
  • Phu Hien Nguyen
  • Zahira Kada
  • Pierre Basbagill
  • Magali Lourtil-Martinelli
  • Séverin Yapo
  • Stéphanie Boisseau
  • Christophe Fouley
  • Dicle Yildirim-Bakir
  • Thomas Merabli
  • Nadia Ourbia
  • Bilel Moumni
  • Cérine Fourti
  • Etienne Combrisson
  • Wafae Amar
  • Eric Thebault
  • Sonia Abrunhosa
  • Denis Chartier
  • Carole Diaz
  • Ely Miranda
  • Farida Ouaret
  • Christian Matshiam
  • Lina Kissa
  • Waqas Zahid-Latif
  • Claudine Lechopier
  • Allan de Araujo
  • Hafida Khamari
  • Yannick Lefranc
  • Virginie Orus
  • Julien Baril
  • Elise Bordais
  • Jean-Pierre Gimenez
  • Aniouchka Arouls
  • Valentin Saut
  • Marie-Claude Thilloy-Leleu
  • Charles Lajzerowicz
  • Sophie Charbit
  • Reda Bichara
  • Laura Lautrou
  • Osman Yazar
  • Saniye Yaliniz
Claude Stillen
Claude Stillen Liste divers droite
Ris en avant
  • Claude Stillen
  • Christine Tisserand
  • Laurent Stillen
  • Camilah Jowaheer
  • Christian Migliaccio
  • Glaucia Da Silveira Mendonca
  • Bruno Migeon
  • Nathalie Cantiant
  • Abdelkader Benhamou
  • Honorine Ngounou Tajoute
  • Bernard Pineau
  • Jennifer Loop
  • Bernard Laffont de Colonges
  • Agnès André
  • Claude Migliaccio
  • Louise Birepinte
  • Larry Rodriguez
  • Marguerite Brugnon
  • Ozgur Yildiz
  • Renée Chanteau
  • Christian Garilhe
  • Anne Belin
  • Michel Vibert
  • Louise Rondeau
  • Claude Hurstel
  • Andrée Meunier
  • Alain Bonasoli
  • Catherine Chenaille
  • Patrick Vigneron
  • Naïma Aït-Tioua
  • Germain Krämer
  • Marie Lebourg
  • Thierry Ternisien
  • Jeanne Goupil
  • Marcel Leporq
  • Jacqueline Guerri
  • René Decroix
  • Jeannine Mathieu
  • Lyes Khedidji
  • Paulette Fosse
  • Henri Djezairi
Stéphane Raffalli
Stéphane Raffalli Liste d'union à gauche
UNIS POUR AGIR
  • Stéphane Raffalli
  • Souad Medani
  • Serge Mercieca
  • Kykie Basseg
  • Nicolas Garcia
  • Magaly Lefebvre
  • Gilles Melin
  • Sophie Kelkoula
  • Siegfried Van Waerbeke
  • Sandrine Barrientos
  • Fabrice Deraedt
  • Josiane Berrebi
  • Sandanakichenin Djanarthany
  • Annabelle Mallet
  • Noureddine Siana
  • Dounia Lebik
  • José Peres
  • Marie-Josephe Mercy
  • Jérémy Pin
  • Carla Carvalhais
  • Nicolas Hardy
  • Hasna Nejmi
  • Jean-Paul Monteiro Teixeira
  • Stéphanie Ketan
  • Omar Abbazi
  • Yasmine Ainé
  • Evan Colak
  • Yvrose Jameau
  • Érick Couturier
  • Dodji Ahlin
  • Jérôme Mehl
  • Satigul Ugur
  • Harry Rochambeau
  • Marie Buire
  • Ronald Bolo
  • Christelle Buffon
  • Embarek Guettaf
  • Afiwa Adolé Quaye
  • Jean Denoual
  • Denise Poézévara
  • Marcus Mboudou

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia BENAMEUR
Sonia BENAMEUR (Ballotage) RENOUVEAU CITOYEN RIS-ORANGIS 		2 973 44,41%
Stéphane RAFFALLI
Stéphane RAFFALLI (Ballotage) UNIS POUR AGIR 		2 808 41,95%
Claude STILLEN
Claude STILLEN (Ballotage) Ris en avant 		913 13,64%
Participation au scrutin Ris-Orangis
Taux de participation 44,96%
Taux d'abstention 55,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 6 879

Source : ministère de l’Intérieur

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