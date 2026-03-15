Résultat municipale 2026 à Ris-Orangis (91130) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Ris-Orangis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Ris-Orangis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Ris-Orangis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sonia BENAMEUR
Sonia BENAMEUR RENOUVEAU CITOYEN RIS-ORANGIS 		2 973 44,41%
Stéphane RAFFALLI
Stéphane RAFFALLI UNIS POUR AGIR 		2 808 41,95%
Claude STILLEN
Claude STILLEN Ris en avant 		913 13,64%
Participation au scrutin Ris-Orangis
Taux de participation 44,96%
Taux d'abstention 55,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 6 879

Source : ministère de l’Intérieur

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