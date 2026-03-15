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19:21 - Ris-Orangis : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections En pleine campagne électorale municipale, Ris-Orangis est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 30 283 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 994 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (73,18%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. La présence de 7 241 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 28,88%, participe à son pluriculturalisme. Parmi cette mosaïque sociale, 51,09% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 993,27 euros, pèse sur une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Ris-Orangis, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Ris-Orangis Le Rassemblement national restait loin du podium lors du scrutin municipal à Ris-Orangis en 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 16,17% des suffrages lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 33,73% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 16,22% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Ris-Orangis comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 23,58% aux élections européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier tour, un résultat de 24,80% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,49% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Ris-Orangis avant 2026 La participation s'élevait à 32,96 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Ris-Orangis, une mobilisation modeste alors que le pays était affecté par l'épidémie de coronavirus. Avec les présidentielles, les municipales sont pourtant le moment où les Français votent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été mesuré à 71,50 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 41,61 % des électeurs (soit environ 6 165 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 60,09 %, bien au-delà des 39,23 % enregistrés en 2022. Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Ris-Orangis comme une localité assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales. Au soir des municipales de 2026, le niveau de la participation pèsera en définitive sur les résultats de Ris-Orangis.

15:59 - Le choc de l'année de la dissolution à Ris-Orangis Les Européennes 2024 à Ris-Orangis avaient vu s'imposer l'équipe de Manon Aubry (29,49%), avec derrière elle Jordan Bardella qui avait récolté 23,58% des votes. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Ris-Orangis avaient ensuite favorisé Julie Ozenne (Union de la gauche) avec 49,82% au premier tour, devant Paul-Henri Merrien (Rassemblement National) avec 24,80%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julie Ozenne culminant à 70,51% des voix dans la commune. .

14:57 - Ris-Orangis : des suffrages éminemment instructifs dans les urnes il y a 4 ans Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Ris-Orangis plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 40,07% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,73%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 66,27%, contre 33,73% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Ris-Orangis accordaient leurs suffrages à Nadhera Beletreche (Nupes) avec 40,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nadhera Beletreche virant de nouveau en tête avec 59,85% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Ris-Orangis comme un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Les impôts ont-ils été maîtrisés à Ris-Orangis avant les élections municipales de 2026 ? À Ris-Orangis, en matière d'impôts locaux, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 1 067 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 042 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 39,11 % en 2024 (contre près de 22,74 % en 2020). La moyenne au niveau national, estimée à environ 40 % et en augmentation de 1,2 point depuis 2020, permet de contextualiser ce chiffre. Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 593 600 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 7,68109 millions d'euros (7 681 090 € très exactement) engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 18,33 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Ris-Orangis L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Ris-Orangis est particulièrement éclairante. Au terme du premier tour, Stéphane Raffalli (Divers gauche) a distancé ses concurrents en récoltant 50,06% des voix. Dans la position du principal opposant, Christian Amar Henni (Divers) a recueilli 1 205 suffrages en sa faveur (25,91%). Cette victoire sans appel a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Ris-Orangis, cette dynamique a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Afin de contester cette hégémonie ce dimanche, les forces d'opposition devront fournir un effort titanesque, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.