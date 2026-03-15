Résultat de l'élection municipale 2026 à Rive-de-Gier : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rive-de-Gier

Tête de listeListe
Severine Reynaud
Severine Reynaud Liste divers droite
RIV'@VENIR
  • Severine Reynaud
  • Damien Lefort
  • Fanny Lassablière
  • Tanjou Demiral
  • Fadila Hénin
  • Tom Villet
  • Sarah Coppola Baikeche
  • Stéphane Raynaud
  • Patricia Freire
  • Louis Jean Fontbonne
  • Nasira Debbah
  • Yvan Messina
  • Véronique Gire
  • Choukri Errachidi
  • Anne-Marie Gaudencio
  • Jean-Pierre Cenard
  • Sandrine Mantio
  • Anthony Lenoir-Nietopiel
  • Marie-Odette Freire
  • David Martorana
  • Julie Copin
  • Anthony Notargiacomo
  • Adeline Perret
  • Raphaël Seve
  • Isabelle d'Angelo
  • Catalin Pugnet
  • Myriam Vialatte
  • Dominique Abras
  • Sonia Gambino
  • Jérôme Guichard
  • Cendrine Barlet
  • Guillaume Verney-Carron
  • Eve Messina
  • René-Paul Leynaud
  • Raphaëlle Julien
Vincent Bony
Vincent Bony Liste divers gauche
Pour Rive-de-Gier
  • Vincent Bony
  • Caroline Benoumelaz
  • François Tambuzzo
  • Marlène Estevez
  • Ridha Guichard
  • Fatiha Bouzaghar
  • Julien Chaneliere
  • Céline Claude
  • Jean Point
  • Saloi El Ouni
  • Kadir Kaplan
  • Katy Borrego
  • Thibault Villalta
  • Leïla Mechtar
  • Guillaume François
  • Carole Tambuzzo
  • Malik Djamaa
  • Pascale Fournier
  • Laurent Gonzales
  • Esther Payet
  • Christophe Benoit
  • Isabelle Chauve
  • Christophe Totel
  • Joséphine Caltagirone
  • Mouloud Sefsaf
  • Martine Cortinovis
  • Eric Roy
  • Frédérique Capilla
  • Daycem Larbi
  • Djémila Bouaoud
  • Hocine Benhaddad
  • Aya Boulouiz
  • Alain Romeas
  • Paulette Boncompain
  • Diego Soler

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Bony
Vincent Bony (24 élus) Rive de gier demain 		1 429 44,62%
  • Vincent Bony
  • Caroline Benoumelaz
  • François Tambuzzo
  • Marlène Estevez
  • Christophe Privas
  • Fatiha Bouzaghar
  • Jean-Louis Valente
  • Céline Claude
  • Ridha Guichard
  • Saloi El Ouni
  • Jean Point
  • Joséphine Caltagirone
  • Julien Chaneliere
  • Esther Boncori
  • Damien Lefort
  • Carole Tambuzzo
  • Laurent Gonzales
  • Pascale Fournier
  • Alexandre Petiaux
  • Djémila Bouaoud
  • Thierry Alvarez
  • Isabelle Chauve
  • Christophe Totel
  • Leïla Mechtar
Jean-Claude Charvin
Jean-Claude Charvin (7 élus) Rive de gier, gardons le cap ! 		1 299 40,56%
  • Jean-Claude Charvin
  • Severine Reynaud
  • Jean Louis Rousset
  • Eliane Masson
  • Didier Deldon
  • Nasira Debbah
  • Gilbert Abras
Jean-Pierre Granata
Jean-Pierre Granata (2 élus) Rive de gier autrement 		474 14,80%
  • Jean-Pierre Granata
  • Barbara Cammarata
Participation au scrutin Rive-de-Gier
Taux de participation 38,85%
Taux d'abstention 61,15%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 261

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent Bony
Vincent Bony Rive de gier demain 		1 109 38,07%
Jean-Claude Charvin
Jean-Claude Charvin Rive de gier, gardons le cap ! 		928 31,85%
Gerard Octroy
Gerard Octroy Rive de gier evidemment 		465 15,96%
Jean-Pierre Granata
Jean-Pierre Granata Rive de gier autrement 		411 14,10%
Participation au scrutin Rive-de-Gier
Taux de participation 35,57%
Taux d'abstention 64,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 983

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude Charvin
Jean-Claude Charvin (26 élus) Rive de gier, la passion de l'avenir 		2 213 54,05%
  • Jean-Claude Charvin
  • Emmanuelle Charollais-Cheytion
  • Gérard Octroy
  • Geneviève Favergeon
  • Jean-Louis Rousset
  • Martine Hatterer
  • Philippe Jasserand
  • Corinne Dotto
  • Gérald Gaudin
  • Colette Georges
  • Serge Odin
  • Colette Marchand Cognet
  • Didier Deldon
  • Nadège Teyssier
  • Sébastien Dumaine
  • Nasira Debbah
  • Louis Fontbonne
  • Virginie Delmarre
  • Vincent Capilla
  • Colette Lavie
  • André Pochart
  • Virginie Kergot
  • Nelson Mane
  • Françoise Faure
  • Michel Girardin
  • Dursun Gunes
Vincent Bony
Vincent Bony (5 élus) Reinventons rive de gier 		1 392 34,00%
  • Vincent Bony
  • Eliane Masson
  • Jean Point
  • Caroline Benoumelaz
  • Gilbert Abras
Jean-Louis Valente
Jean-Louis Valente (2 élus) La voix des ripageriens 		489 11,94%
  • Jean-Louis Valente
  • Dany Tramontana
Participation au scrutin Rive-de-Gier
Taux de participation 53,49%
Taux d'abstention 46,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,69%
Nombre de votants 4 251

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