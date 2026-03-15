Résultat de l'élection municipale 2026 à Rive-de-Gier : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rive-de-Gier [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rive-de-Gier sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rive-de-Gier.
L'actu des élections municipales 2026 à Rive-de-Gier
13:09 - Le résultat des dernières élections municipales à Rive-de-Gier
Les résultats des municipales précédentes à Rive-de-Gier se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Vincent Bony (Divers gauche) a terminé en tête avec 1 109 suffrages (38,07%). Juste derrière, Jean-Claude Charvin (Divers droite) a capté 31,85% des suffrages. Enfin, on retrouvait Gerard Octroy (Divers droite), glanant 15,96% des suffrages. Une nette différence. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Vincent Bony l'a finalement emporté avec 44,62% des voix, face à Jean-Claude Charvin rassemblant 40,56% des votants et Jean-Pierre Granata réunissant 14,80% des électeurs. Au second tour, on a assisté à un match finalement particulièrement serré, le retard initial ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Jean-Claude Charvin a gagné le pari des ralliements en ajoutant 371 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La formation adverse se doit obligatoirement de recomposer une coalition plus compétitive ce dimanche soir dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Rive-de-Gier (42800) ?
Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux votants de Rive-de-Gier de donner leur opinion sur la façon dont est régie leur ville. À Rive-de-Gier et ailleurs, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. À titre de rappel, c'est Vincent Bony (Divers gauche) qui a remporté la mairie au second tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Rive-de-Gier est affichée ci-dessous. Il convient de souligner que les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Rive-de-Gier ferment à 18 heures pour le dépouillement. Pour recevoir les résultats du premier tour des élections à Rive-de-Gier dès leur parution, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rive-de-Gier
|Tête de listeListe
|
Severine Reynaud
Liste divers droite
RIV'@VENIR
|
|
Vincent Bony
Liste divers gauche
Pour Rive-de-Gier
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Bony (24 élus) Rive de gier demain
|1 429
|44,62%
|
|Jean-Claude Charvin (7 élus) Rive de gier, gardons le cap !
|1 299
|40,56%
|
|Jean-Pierre Granata (2 élus) Rive de gier autrement
|474
|14,80%
|
|Participation au scrutin
|Rive-de-Gier
|Taux de participation
|38,85%
|Taux d'abstention
|61,15%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 261
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Vincent Bony Rive de gier demain
|1 109
|38,07%
|Jean-Claude Charvin Rive de gier, gardons le cap !
|928
|31,85%
|Gerard Octroy Rive de gier evidemment
|465
|15,96%
|Jean-Pierre Granata Rive de gier autrement
|411
|14,10%
|Participation au scrutin
|Rive-de-Gier
|Taux de participation
|35,57%
|Taux d'abstention
|64,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 983
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Claude Charvin (26 élus) Rive de gier, la passion de l'avenir
|2 213
|54,05%
|
|Vincent Bony (5 élus) Reinventons rive de gier
|1 392
|34,00%
|
|Jean-Louis Valente (2 élus) La voix des ripageriens
|489
|11,94%
|
|Participation au scrutin
|Rive-de-Gier
|Taux de participation
|53,49%
|Taux d'abstention
|46,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,69%
|Nombre de votants
|4 251
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