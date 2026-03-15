Résultat municipale 2026 à Rive-de-Gier (42800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rive-de-Gier a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rive-de-Gier, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rive-de-Gier [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Severine REYNAUD
Severine REYNAUD (25 élus) RIV'@VENIR 		2 145 50,61%
  • Severine REYNAUD
  • Damien LEFORT
  • Fanny LASSABLIÈRE
  • Tanjou DEMIRAL
  • Fadila HÉNIN
  • Tom VILLET
  • Sarah COPPOLA BAIKECHE
  • Stéphane RAYNAUD
  • Patricia FREIRE
  • Louis Jean FONTBONNE
  • Nasira DEBBAH
  • Yvan MESSINA
  • Véronique GIRE
  • Choukri ERRACHIDI
  • Anne-Marie GAUDENCIO
  • Jean-Pierre CENARD
  • Sandrine MANTIO
  • Anthony LENOIR-NIETOPIEL
  • Marie-Odette FREIRE
  • David MARTORANA
  • Julie COPIN
  • Anthony NOTARGIACOMO
  • Adeline PERRET
  • Raphaël SEVE
  • Isabelle D'ANGELO
Vincent BONY
Vincent BONY (8 élus) Pour Rive-de-Gier 		2 093 49,39%
  • Vincent BONY
  • Caroline BENOUMELAZ
  • François TAMBUZZO
  • Marlène ESTEVEZ
  • Ridha GUICHARD
  • Fatiha BOUZAGHAR
  • Julien CHANELIERE
  • Céline CLAUDE
Participation au scrutin Rive-de-Gier
Taux de participation 48,15%
Taux d'abstention 51,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 4 351

Source : ministère de l’Intérieur

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