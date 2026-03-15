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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rive-de-Gier Dans la commune de Rive-de-Gier, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? Avec une densité de population de 2109 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 16,40%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (70,46%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 5014 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 14,55% et d'une population immigrée de 17,91% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Rive-de-Gier mettent en relief une diversité de qualifications, avec 31,34% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Rive-de-Gier ? Le parti à la flamme enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors des élections locales à Rive-de-Gier il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 27,42% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis talonnait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 49,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient offert 24,25% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop faible, à Rive-de-Gier comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 34,46% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 38,88% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 43,49% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Rive-de-Gier peu mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de ces municipales à Rive-de-Gier, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle essentiel sur les résultats. Pour rappel, la participation atteignait 35,57 % lors des municipales de 2020, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le scrutin était incertain, en pleine pandémie de Covid. Notons que les élections municipales sont pourtant de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les Français se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 5 796 habitants qui ont voté au premier tour, soit 68,23 % de participation. La mobilisation atteignait pour sa part 41,50 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 57,49 %, contre seulement 34,57 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en retrait des urnes.

15:59 - À Rive-de-Gier, les élections d'il y a deux ans en faveur de le centre Les élections législatives à Rive-de-Gier provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Angelina La Marca (Rassemblement National) en tête du peloton avec 38,88% au premier tour, devant Vincent Bony (Union de la gauche) avec 37,41%. Mais c'est finalement Emmanuel Mandon (Majorité présidentielle) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 56,51% des suffrages exprimés. Lors des élections européennes précédemment, le résultat à Rive-de-Gier s'était cette fois dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,46%), à la première place devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (19,40%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (8,05%). Le panorama politique de Rive-de-Gier a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait apparaître comme un bastion de la gauche radicale, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Rive-de-Gier reste un territoire arrimé à la gauche La synthèse des votes de 2022 dépeint Rive-de-Gier comme une commune très ancrée à gauche. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Rive-de-Gier accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 30,30%, surpassant ainsi Marine Le Pen crédité de 27,42%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 50,81%, contre 49,19% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Rive-de-Gier plébiscitaient Vincent Bony (Nupes) avec 33,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Bony virant de nouveau en tête avec 55,30% des voix.

12:58 - Municipales : les impôts locaux vont-ils compter à Rive-de-Gier ? À Rive-de-Gier, où la fiscalité locale a stagné entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 21,05 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 231 200 euros la même année. Un produit qui est loin des quelque 2,98897 millions d'euros (2 988 970 € très exactement) perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Rive-de-Gier est passé à 39,67 % en 2024 (contre 24,37 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Rive-de-Gier s'est chiffrée à 740 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 751 € relevés en 2020.

11:59 - Le résultat des dernières élections municipales à Rive-de-Gier Les résultats des municipales précédentes à Rive-de-Gier se sont révélés très éclairants quant aux équilibres politiques locaux. Lors du premier rendez-vous électoral, Vincent Bony (Divers gauche) a terminé en tête avec 1 109 suffrages (38,07%). Juste derrière, Jean-Claude Charvin (Divers droite) a capté 31,85% des suffrages. Enfin, on retrouvait Gerard Octroy (Divers droite), glanant 15,96% des suffrages. Une nette différence. Faute de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Vincent Bony l'a finalement emporté avec 44,62% des voix, face à Jean-Claude Charvin rassemblant 40,56% des votants et Jean-Pierre Granata réunissant 14,80% des électeurs. Au second tour, on a assisté à un match finalement particulièrement serré, le retard initial ayant été effacé grâce à des réserves de voix substantielles. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. En dépit du fait que Jean-Claude Charvin a gagné le pari des ralliements en ajoutant 371 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. La formation adverse se doit obligatoirement de recomposer une coalition plus compétitive ce dimanche soir dès le premier tour, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.