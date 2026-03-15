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19:16 - Les données démographiques de Rivedoux-Plage révèlent les tendances électorales Quel impact aura la population de Rivedoux-Plage sur les résultats des municipales ? Dans la localité, 21% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 17,05% ont 75 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (51,70%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1702 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,30%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (11,57%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 41,27%, comme à Rivedoux-Plage, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Quels résultats du RN à Rivedoux-Plage avant les municipales 2026 ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière élection municipale à Rivedoux-Plage il y a six ans, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la commune. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 17,10% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 30,84% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 11,34% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Rivedoux-Plage comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 22,14% lors du scrutin européen. Les législatives enfin offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 26,56% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 29,30% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Rivedoux-Plage aux municipales ? En marge des municipales de 2026, le niveau de la participation pèsera fortement sur les résultats de Rivedoux-Plage. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 865 électeurs s'étaient déplacés au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 39,55 %, un niveau conforme à la tendance du pays alors que commençait l'épidémie de Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a cependant été mesuré à 79,76 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 57,72 % des électeurs (soit environ 1 314 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 74,16 %, bien au-delà des 52,79 % enregistrés en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la municipalité s'affiche donc résolument comme une zone fortement mobilisée aux urnes.

15:59 - Rivedoux-Plage classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Le scrutin des Européennes 2024 à Rivedoux-Plage avait vu s'imposer la liste de Valérie Hayer (24,60%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait obtenu 22,14% des suffrages. Olivier Falorni (Divers gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Rivedoux-Plage une vingtaine de jours plus tard avec 54,55%. Emma Chauveau (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 26,56%. Le second round n'a pas changé grand chose, Olivier Falorni culminant à 70,70% des suffrages exprimés localement. L'analyse de ces scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Rivedoux-Plage s'affirmait alors toujours comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Rivedoux-Plage : des verdicts très instructifs lors des élections en 2022 Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rivedoux-Plage portaient leur choix sur Olivier Falorni (DVG) avec 39,70% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 80,25%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Rivedoux-Plage qui s'était déroulée en amont voyait Emmanuel Macron s'imposer localement avec 40,28% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 17,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 69,16% pour Emmanuel Macron, contre 30,84% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Rivedoux-Plage comme un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - À Rivedoux-Plage, une fiscalité en hausse qui aura un impact sur le résultat du vote À Rivedoux-Plage, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,35 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 386 330 € la même année, contre quelque 698 200 euros perçus en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Rivedoux-Plage est passé à environ 43,21 % en 2024 (contre 21,71 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Résultat des courses : la facture fiscale moyenne à Rivedoux-Plage s'est chiffrée à environ 1 473 euros en 2024 (contre 977 € en 2020).

11:59 - Que retenir des résultats des dernières élections à Rivedoux-Plage ? Les résultats des précédentes municipales à Rivedoux-Plage ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Ensemble imaginons demain' menée par Patrice Raffarin a sans surprise rassemblé 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Rivedoux-Plage, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face au bloc majoritaire. Avec la publication des candidatures (voir ci-dessous), un élément de réponse limpide a d'ores et déjà été donné.