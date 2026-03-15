Résultat municipale 2026 à Rivedoux-Plage (17940) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rivedoux-Plage a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rivedoux-Plage, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivedoux-Plage [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrice RAFFARIN
Patrice RAFFARIN (17 élus) VOTRE CONFIANCE NOTRE FORCE POUR DEMAIN 		1 067 72,98%
  • Patrice RAFFARIN
  • Isabelle FERRE
  • Cyril MARTY
  • Linda CHASTAGNET
  • Alain MICHEL
  • Brigitte BISSON
  • Marc CHAIGNE
  • Aude CHUPIN
  • David NEVEUR
  • Christiane NEUVILLE
  • Baptiste TURBE
  • Sophie FRANÇOIS
  • Guillaume PERNOUD
  • Stephanie AUBIN
  • Damien PARENTEAU
  • Claudine CHAIGNE
  • Frederic MOLLE
Julie FOULQUIER
Julie FOULQUIER (2 élus) RIVEDOUX-PLAGE EN COMMUN 		395 27,02%
  • Julie FOULQUIER
  • Philippe TREHELLO
Participation au scrutin Rivedoux-Plage
Taux de participation 65,16%
Taux d'abstention 34,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,20%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Nombre de votants 1 500

Source : ministère de l’Intérieur

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