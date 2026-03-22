Résultat de l'élection municipale 2026 à Rives de l'Yon : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rives de l'Yon

Le deuxième tour des élections municipales à Rives de l'Yon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Hermouet
Christophe Hermouet Liste divers droite
RIVES DE L'YON, Ma commune en + Sympa
  • Christophe Hermouet
  • Graziella Albert
  • Gérard Laurenceau
  • Sindy Gilbert
  • Olivier Grasset
  • Vanessa Lucas
  • Jacques Poiraud
  • Laurence Beaupeu
  • Mathieu Bordron
  • Mélanie Gilbert
  • Philippe Durand
  • Elodie Fievet
  • Denis Coucal
  • Cloé Papin
  • Bernard Garandeau
  • Céline Agenie
  • Benoît Richard
  • Nathalie Prestel
  • Daniel Gallas
  • Elise Guyau
  • Louis-Marie Hermouet
  • Chantal Mandin
  • Laurent Laurier
  • Véronique Troger
  • José Mandin
  • Isabelle Grollier
  • Christian Breton
  • Amandine Harel
  • Wilfried Neau
  • Cécile Rafin
  • Bertrand Joguet
Clément Plault
Clément Plault Liste Divers
RIVES DE L'YON 2026
  • Clément Plault
  • Jacqueline Tardivel
  • Olivier Jacquet
  • Lucie Biret
  • Geoffroy Le Bourdonnec
  • Stéphanie Potain
  • Marc Breger
  • Claude Blanche Huyghe
  • Gabriel de Bodard
  • Marie Christine Moulin
  • Nicolas Benoit
  • Séverine Cosset
  • Remy Auffret
  • Sandrine Pelleau
  • Xavier Péneau
  • Mélanie Deschamps
  • Christophe Blanchard
  • Florence Gauvrit
  • Giovanny Sebas
  • Emilie Henin
  • Fabrice Denimal
  • Elodie Billet
  • Benoit Mollé
  • Christine Robineau
  • Clément Lenoir
  • Elina Rigal
  • Valentin Viguié
  • Anne Bayle
  • Maxime Thubin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rives de l'Yon

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément PLAULT
Clément PLAULT (Ballotage) RIVES DE L'YON 2026 		889 42,56%
Christophe HERMOUET
Christophe HERMOUET (Ballotage) RIVES DE L'YON, Ma commune en + Sympa 		847 40,55%
Graziella ALBERT
Graziella ALBERT (Ballotage) RIVES DE L'YON, SOURCE D'AVENIR 		219 10,48%
Olivier BARBE
Olivier BARBE LA FORCE DU RENOUVEAU 		134 6,41%
Participation au scrutin Rives de l'Yon
Taux de participation 62,73%
Taux d'abstention 37,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 2 181

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Vendée ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Vendée. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Rives de l'Yon

En savoir plus sur Rives de l'Yon