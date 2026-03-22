Résultat de l'élection municipale 2026 à Rives de l'Yon : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rives de l'Yon [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rives de l'Yon sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rives de l'Yon.
L'actu des élections municipales 2026 à Rives de l'Yon
11:47 - Second tour serré entre Clément Plault et Christophe Hermouet
Dimanche dernier, c'est Clément Plault qui s'est arrogé la première place en récoltant 42,56 % des suffrages exprimés. Christophe Hermouet (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 40,55 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Graziella Albert, étiquetée Divers droite, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Olivier Barbe, portant la nuance Divers centre, a rassemblé 6,41 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. Enfin, concernant la participation à Rives de l'Yon, le vote a vu 62,73 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rives de l'Yon
Le deuxième tour des élections municipales à Rives de l'Yon a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Hermouet
Liste divers droite
RIVES DE L'YON, Ma commune en + Sympa
|
|
Clément Plault
Liste Divers
RIVES DE L'YON 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rives de l'Yon
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Clément PLAULT (Ballotage) RIVES DE L'YON 2026
|889
|42,56%
|Christophe HERMOUET (Ballotage) RIVES DE L'YON, Ma commune en + Sympa
|847
|40,55%
|Graziella ALBERT (Ballotage) RIVES DE L'YON, SOURCE D'AVENIR
|219
|10,48%
|Olivier BARBE LA FORCE DU RENOUVEAU
|134
|6,41%
|Participation au scrutin
|Rives de l'Yon
|Taux de participation
|62,73%
|Taux d'abstention
|37,27%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,65%
|Nombre de votants
|2 181
Source : ministère de l’Intérieur
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