En direct

19:20 - Comprendre l'électorat de Rives de l'Yon : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Rives de l'Yon, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 1 979 logements pour 4 285 habitants, la densité de la commune est de 79 habitants/km². Avec 253 entreprises, Rives de l'Yon offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (85,40%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 40,12% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, près de 45,72% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 206,41 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Rives de l'Yon affirme l'intérêt des habitants pour les idées françaises.

17:57 - Avant les municipales 2026, la percée du Rassemblement national à Rives de l'Yon Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Rives de l'Yon il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 19,99% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 37,63% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 16,56% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Rives de l'Yon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 29,32% aux élections européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 33,02% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 35,30% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Rives de l'Yon vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour cette municipale 2026, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Rives de l'Yon sera déterminante dans la conclusion du scrutin. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 46,71 % du corps électoral, un taux inférieur aux 55,3 % du pays alors que le rendez-vous se tenait dans un contexte de pandémie de coronavirus. De longue date, les municipales demeurent en effet, avec les élections présidentielles, un scrutin où les Français participent le plus massivement, puisqu'il s'agit de choisir leur maire et leur président. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été définie par une abstention à 23,18 % dans la ville (76,82 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 52,18 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 31,90 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 50,15 %. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une zone relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Le vote de Rives de l'Yon nettement ancré à droite en 2024 La préférence des électeurs de Rives de l'Yon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme une zone pivot. Pour le tour unique des européennes de juin 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,32%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Rives de l'Yon avaient ensuite favorisé Béatrice Bellamy (Majorité présidentielle) avec 41,09% au premier tour, devant Marie-Christine Ebran (Rassemblement National) avec 33,02%. Le second round n'a pas changé grand chose, Béatrice Bellamy culminant à 64,70% des voix sur place.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Rives de l'Yon : ce qu'il faut retenir Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rives de l'Yon plébiscitaient Béatrice Bellamy (Ensemble !) avec 29,22% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,33% des suffrages. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Rives de l'Yon plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 34,58% des inscrits, devant Marine Le Pen qui obtenait 19,99%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,37% pour Emmanuel Macron, contre 37,63% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Rives de l'Yon comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Rives de l'Yon À Rives de l'Yon, sur le plan de la fiscalité locale, la charge de taxes moyenne par ménage fiscal s'est chiffrée à 546 € en 2024 (dernières données disponibles) contre 579 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint pourtant désormais un peu plus de 41,72 % en 2024 (contre près de 21,33 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que près de 42 000 euros en 2024, loin des 761 300 euros récoltés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 23,63 %. Cette imposition est désormais réduite à peau de chagrin, ce qui a pu bouleverser l'équilibre budgétaire.

11:59 - Municipales 2020 à Rives de l'Yon : des résultats sans appel La lecture des résultats des élections municipales il y a six ans à Rives de l'Yon s'avère très révélatrice. À l'occasion du premier vote, Christophe Hermouet (Divers droite) a devancé l'ensemble de ses concurrents en récoltant 55,15% des bulletins. En deuxième position, Jean-Louis Batiot (Divers droite) a rassemblé 44,84% des suffrages. Cette victoire écrasante de Christophe Hermouet a balayé toute perspective de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Rives de l'Yon, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Cette victoire écrasante met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.