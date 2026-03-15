Résultat municipale 2026 à Rives de l'Yon (85310) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rives de l'Yon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rives de l'Yon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rives de l'Yon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Clément PLAULT
Clément PLAULT RIVES DE L'YON 2026 		889 42,56%
Christophe HERMOUET
Christophe HERMOUET RIVES DE L'YON, Ma commune en + Sympa 		847 40,55%
Graziella ALBERT
Graziella ALBERT RIVES DE L'YON, SOURCE D'AVENIR 		219 10,48%
Olivier BARBE
Olivier BARBE LA FORCE DU RENOUVEAU 		134 6,41%
Participation au scrutin Rives de l'Yon
Taux de participation 62,73%
Taux d'abstention 37,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Nombre de votants 2 181

Source : ministère de l’Intérieur

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