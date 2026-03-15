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19:18 - Rives-du-Loir-en-Anjou et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Rives-du-Loir-en-Anjou, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 119 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 5,57%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2 562 €/mois montre le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les interrogations des 3363 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,24%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,99%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (38,53%), témoignent d'une population instruite à Rives-du-Loir-en-Anjou, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Municipales : vers une percée du RN à Rives-du-Loir-en-Anjou ? Le parti à la flamme ne pesait que marginalement lors des municipales à Rives-du-Loir-en-Anjou il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 19,69% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 31,19% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 16,00% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Rives-du-Loir-en-Anjou comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 24,77% lors du choc des européennes 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 25,59% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 26,64% le dimanche suivant.

16:58 - La commune de Rives-du-Loir-en-Anjou plutôt mobilisée lors des élections Aux municipales de 2020 à Rives-du-Loir-en-Anjou, l'abstention était allée jusqu'à 57,78 % lors du premier round (un niveau conforme à la tendance du pays). C'étaient 1 801 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'en raison de la pandémie du coronavirus, un grand nombre de votants avaient préféré éviter les bureaux de vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'élever à 20,46 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 44,35 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 26,48 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 49,97 % des inscrits. Regarder cette évolution lors des dernières élections permet de classer Rives-du-Loir-en-Anjou comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne. En ce jour de municipale à Rives-du-Loir-en-Anjou, cette réalité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Rives-du-Loir-en-Anjou il y a deux ans Les Européennes du printemps 2024 à Rives-du-Loir-en-Anjou avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (24,77%), devant Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,77% des votes. Les scrutins législatifs une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite François Gernigon (Majorité présidentielle) à l'avant de la course avec 35,38% au premier tour, devant Elsa Richard (Union de la gauche) avec 30,87%. Le second round n'a pas changé grand chose, François Gernigon culminant à 41,24% des voix localement. La préférence des électeurs de Rives-du-Loir-en-Anjou a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une ville politiquement partagée.

14:57 - Rives-du-Loir-en-Anjou : retour sur les résultats de la dernière présidentielle en date Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Rives-du-Loir-en-Anjou accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 35,86%, devançant ainsi Marine Le Pen qui obtenait 19,69%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,81% pour Emmanuel Macron, contre 31,19% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives de 2022, les votants de Rives-du-Loir-en-Anjou accordaient leurs suffrages à François Gernigon (Ensemble !) avec 38,07% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,68% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Rives-du-Loir-en-Anjou comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - Impôts locaux à Rives-du-Loir-en-Anjou : un enjeu majeur à l'approche des municipales 2026 ? Concernant la pression fiscale à Rives-du-Loir-en-Anjou, la facture de taxes moyenne par ménage fiscal s'est élevée à 888 € en 2024 (derniers chiffres en date), un chiffre à comparer avec les 845 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à 49,06 % en 2024 (contre près de 27,83 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 67 100 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1,12839 million d'euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 17,51 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Rives-du-Loir-en-Anjou Les résultats des dernières élections municipales à Rives-du-Loir-en-Anjou ont fourni un enseignement précieux sur les rapports de force locaux. À l'occasion du premier passage aux urnes, Éric Godin (Divers) a distancé ses rivaux en rassemblant 1 145 voix (65,72%). Deuxième, Sébastien Lozac'h (Divers) a capté 34,27% des votes. Cette victoire au premier tour du candidat Divers a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Rives-du-Loir-en-Anjou, ce décor a forcément orienté les stratégies des différents camps. Face à ce triomphe écrasant, la tâche s'annonce gigantesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.