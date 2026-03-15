Résultat municipale 2026 à Rives-du-Loir-en-Anjou (49140) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rives-du-Loir-en-Anjou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rives-du-Loir-en-Anjou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rives-du-Loir-en-Anjou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Lydie BOURBON
Lydie BOURBON (28 élus) contruisons nos rives de demain 		1 756 65,79%
  • Lydie BOURBON
  • Laurent MAILLARD
  • Isabelle DRILLOT
  • Bertrand DUBOIS
  • Christine LABORDE
  • Jean-François METAYER
  • Roselyne DUPERRAY
  • Thomas MARTIN
  • Cécile CHAUVEAU DESLANDES
  • Pascal CHASLE
  • Catherine PLARD
  • Patrick BOURDIN
  • Céline BAUDRIER
  • Philippe FLEURY
  • Anne-Marie GROLLEAU
  • Pierre METAIREAU
  • Catherine LEMARCHAND
  • Philippe GUILLIER
  • Sylvie GAUTREAU
  • Romain DUGAST
  • Florence BROCHART
  • Gilles BOUVET
  • Nadège CHAUVIN
  • Philippe BREMOND
  • Elizabeth FLEITAS CONCHA
  • Patrice THUREAU
  • Ingrid MARIE
  • David CANU
Carine LE BRIS-VOINOT
Carine LE BRIS-VOINOT (5 élus) Poursuivons Ensemble 		913 34,21%
  • Carine LE BRIS-VOINOT
  • Christian DOITEAU
  • Aurélie RABOUIN
  • Bastien TRANCHAND
  • Hélèna GUICHARD
Participation au scrutin Rives-du-Loir-en-Anjou
Taux de participation 58,60%
Taux d'abstention 41,40%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 2 750

Source : ministère de l’Intérieur

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