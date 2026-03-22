Résultat municipale 2026 à Rives (38140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rives a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rives, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rives [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien STEVANT
Julien STEVANT (22 élus) ENSEMBLE DYNAMIQUE RIVES 		1 299 53,24%
  • Julien STEVANT
  • Chantal REY
  • Laurent COUVERT
  • Bernadette COBACHO
  • Bruno CHARRAT
  • Anne-Lise MANES
  • Hervé CHRISTOPHE
  • Doris JORDON
  • Christian MONTILLET
  • Pauline MARIN
  • Franck BOUTEILLER
  • Audrey ENDERLE
  • Jean Pierre CAPPUCCITTI
  • Eliane BELLOTEAU
  • Joseph LASTELLA
  • Stephanie SCHNEIDER
  • Jean-Noel BOUDEAU
  • Manuela BRAS
  • Fabien MAILLOT
  • Emeline REBOUD
  • Dinis FERNANDES-MARTINS
  • Violaine SARAGAGLIA
Jérôme BARBIERI
Jérôme BARBIERI (7 élus) L' ALLIANCE POUR RIVES 		1 141 46,76%
  • Jérôme BARBIERI
  • Henriette GAUTHIER
  • Franck RETTMEYER
  • Moussokro TOURÉ
  • Ali ZERIZER
  • Jacqueline BERNARD
  • Jean-Paul GOUT
Participation au scrutin Rives
Taux de participation 57,28%
Taux d'abstention 42,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,44%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 2 499

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Rives - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien STEVANT
Julien STEVANT (Ballotage) ENSEMBLE DYNAMIQUE RIVES 		986 41,01%
Jérôme BARBIERI
Jérôme BARBIERI (Ballotage) RIVES DEMAIN UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS 		692 28,79%
Franck RETTMEYER
Franck RETTMEYER (Ballotage) Union pour Rives 		542 22,55%
Jean-Christophe MARTIN
Jean-Christophe MARTIN RIVES CAP 2026 		123 5,12%
Martine DUNAND
Martine DUNAND LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		61 2,54%
Participation au scrutin Rives
Taux de participation 56,61%
Taux d'abstention 43,39%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Nombre de votants 2 470

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