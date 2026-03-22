Résultat municipale 2026 à Rives (38140) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
- Résultat municipale 2026 à Rives - Tour 2
- Election municipale 2026 à Rives [EN DIRECT]
- Résultat municipale 2026 à Rives - Tour 1
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rives a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rives, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rives [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien STEVANT (22 élus) ENSEMBLE DYNAMIQUE RIVES
|1 299
|53,24%
|
|Jérôme BARBIERI (7 élus) L' ALLIANCE POUR RIVES
|1 141
|46,76%
|
|Participation au scrutin
|Rives
|Taux de participation
|57,28%
|Taux d'abstention
|42,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,44%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|2 499
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Rives - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien STEVANT (Ballotage) ENSEMBLE DYNAMIQUE RIVES
|986
|41,01%
|Jérôme BARBIERI (Ballotage) RIVES DEMAIN UNE VILLE POUR TOUTES ET TOUS
|692
|28,79%
|Franck RETTMEYER (Ballotage) Union pour Rives
|542
|22,55%
|Jean-Christophe MARTIN RIVES CAP 2026
|123
|5,12%
|Martine DUNAND LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|61
|2,54%
|Participation au scrutin
|Rives
|Taux de participation
|56,61%
|Taux d'abstention
|43,39%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,26%
|Nombre de votants
|2 470
Election municipale 2026 à Rives [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rives sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rives.
L'actu des élections municipales 2026 à Rives
18:39 - Le vote de Rives nettement ancré à droite en 2024
Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Rives accordaient leurs suffrages à Cécile Bene (Rassemblement National) avec 38,06% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Cécile Bene culminant à 51,80% des votes localement. Lors du scrutin européen un peu plus de 20 jours plus tôt, les électeurs de Rives avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,34% des votes. La préférence des électeurs de Rives a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Rives
L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Rives s'avère riche d'enseignements. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Alain Dezempte (Divers gauche) a imposé son rythme en rassemblant 486 soutiens (28,58%). Deuxième, Julien Stevant (Divers droite) a rassemblé 422 bulletins valides (24,82%). Ce résultat plutôt étroit laissait place à d'incontournables interrogations pour le deuxième tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Julien Stevant l'a finalement emporté avec 881 suffrages (46,53%), face à Alain Dezempte avec 698 électeurs (36,87%) et Catherine Gommet obtenant 314 suffrages (16,58%). Longtemps perçu comme outsider, le challenger est parvenu à inverser la tendance, signant un retournement de situation spectaculaire. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité du report de voix des listes de droite sorties au premier tour, récupérant 395 voix supplémentaires entre les deux tours.
13:58 - Qui s'est qualifié à Rives pour le 2e tour des élections 2026 ?
Ce dimanche, les électeurs ont donc la mission de départager la liste "Ensemble Dynamique Rives" emmenée par Julien Stevant (LDVD) et Jérôme Barbieri (LDIV) et sa liste "L' Alliance Pour Rives", comme le montrent les candidatures officielles pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Franck Rettmeyer a choisi de ne pas concourir à cette élection finale. Pour se prononcer, les 4 363 votants de la ville auront la possibilité de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 4 bureaux de vote de Rives.
11:59 - Quels sont les rapports de force à Rives pour ce 2e tour des municipales ?
Pour le lancement des municipales à Rives, le scrutin a vu 56,61 % des inscrits se déplacer sur place, malgré une abstention historiquement haute en France. Au terme de ce vote, c'est Julien Stevant (Divers droite) qui a pris la tête en s'adjugeant 41,01 % des voix. Derrière, Jérôme Barbieri (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 28,79 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il s'est même envolé avec 16,19 points supplémentaires. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Franck Rettmeyer, étiqueté Divers droite, s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jean-Christophe Martin a terminé avec 5,12 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner.
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