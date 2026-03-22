Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivesaltes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rivesaltes

Le deuxième tour des élections municipales à Rivesaltes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Amélie Parraud
Amélie Parraud Liste Divers
UN NOUVEL ELAN POUR RIVESALTES
  • Amélie Parraud
  • Farid Sid
  • Marie-Esther Fita
  • Laurent Gauze
  • Françoise Ortéga
  • Guillaume Lopez
  • Sophie Andujar-Moreno
  • Brice Cassagnes
  • Christine Houdart-Tripiana
  • Bernard Batlle
  • Nawal Meniker
  • Patrick Pech
  • Maria Besoli
  • Jérôme Joffre
  • Charlotte Fita
  • Jean Costa
  • Laurence Lopez
  • Yann Meric
  • Nathalie Le Fouillé-Latorre
  • Roger Bascou
  • Ines Azennoud
  • Henri Melchior
  • Nathalie Moya
  • Jérémy Nunez
  • Laetitia Constant
  • Michel Blanque
  • Lauriane Saint-Sevin
  • Emile Pares
  • Caroline Fourcade
  • Benjamin Sindres
  • Marie-Sophie Lajarrige
Julien Potel
Julien Potel Liste du Rassemblement National
RIVESALTES, L'AVENIR EN GRAND
  • Julien Potel
  • Sylvanie Chauviere
  • Matthieu Canet
  • Maïté Palagos
  • Jean-Louis Planeilles
  • Carole Benitah
  • Maxime Lloubes
  • Joséphine Mesas
  • Franck Marques
  • Aurélie Dissard
  • Stéphane Priego
  • Audrey Quiles
  • Sébastien Barcelo
  • Antonia Ruiz
  • Fabrice Letellier
  • Marjorie Calabuig
  • Jean-Claude Lajarrige
  • Lauralee Canel
  • Christophe Marin
  • Caroline Valquenart
  • Alexis Moreno
  • Françoise Egea
  • Bruno Davaud
  • Marie-Carmen Fortea
  • Floréal Martinez
  • Wendy Loyer
  • Frédéric Bryard
  • Monique Chirveches
  • Sébastien Mesas Baron
Laurianne Rawcliffe
Laurianne Rawcliffe Liste d'union à gauche
RIVESALTES A VENIR
  • Laurianne Rawcliffe
  • Patrick Cases
  • Marlène Sanchez Bouix
  • Damien Velillas
  • Juliette Gauby
  • Ludovic Justafré
  • Elsa Castro-Sanchez
  • Manolito Terol
  • Elise Laurent
  • Éric Mariot
  • Brigitte Vibert-Guigue
  • Pierre Gendre
  • Amandine Verrier
  • Mohammed Riahi
  • Michelle Pauner Naviaux
  • Bastien Sacaze
  • Huguette Fleurial
  • Patrick Denat
  • Marie-Carmen Gauby
  • Georges Gauby
  • Nacira Zerrif
  • Jacques Domenech
  • Lucie Moya
  • Baptiste Laurent
  • Françoise Peytavi
  • Eric Mateu
  • Martine Gendre
  • Jean-Claude Berga
  • Monique Deixonne
  • Francisco Sanchez
  • Nicole Simiand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rivesaltes

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien POTEL
Julien POTEL (Ballotage) RIVESALTES, L'AVENIR EN GRAND 		1 344 30,85%
Amélie PARRAUD
Amélie PARRAUD (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR RIVESALTES 		1 192 27,36%
Laurianne RAWCLIFFE
Laurianne RAWCLIFFE (Ballotage) RIVESALTES A VENIR 		736 16,90%
Bernard CUADRAS
Bernard CUADRAS (Ballotage) RIVESALTES UNE TERRE, DES LIENS 		645 14,81%
Joël DIAGO
Joël DIAGO (Ballotage) JOËL DIAGO 		439 10,08%
Participation au scrutin Rivesaltes
Taux de participation 66,41%
Taux d'abstention 33,59%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 4 451

Source : ministère de l’Intérieur

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