Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivesaltes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rivesaltes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rivesaltes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rivesaltes.
L'actu des élections municipales 2026 à Rivesaltes
11:44 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Rivesaltes pour l'élection
Lors du premier volet des municipales à Rivesaltes, c'est Julien Potel (Rassemblement National) qui s'est placé en première position en récoltant 30,85 % des votes. Derrière, Amélie Parraud a pris la position de dauphine avec 27,36 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Pour compléter ce tableau, avec 16,90 %, Laurianne Rawcliffe, étiquetée Union de la gauche, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Bernard Cuadras, avec la nuance Divers droite, a récolté 14,81 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour. À noter que pour ce premier tour à Rivesaltes, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 33,59 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rivesaltes
Le deuxième tour des élections municipales à Rivesaltes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Amélie Parraud
Liste Divers
UN NOUVEL ELAN POUR RIVESALTES
|
|
Julien Potel
Liste du Rassemblement National
RIVESALTES, L'AVENIR EN GRAND
|
|
Laurianne Rawcliffe
Liste d'union à gauche
RIVESALTES A VENIR
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rivesaltes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien POTEL (Ballotage) RIVESALTES, L'AVENIR EN GRAND
|1 344
|30,85%
|Amélie PARRAUD (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR RIVESALTES
|1 192
|27,36%
|Laurianne RAWCLIFFE (Ballotage) RIVESALTES A VENIR
|736
|16,90%
|Bernard CUADRAS (Ballotage) RIVESALTES UNE TERRE, DES LIENS
|645
|14,81%
|Joël DIAGO (Ballotage) JOËL DIAGO
|439
|10,08%
|Participation au scrutin
|Rivesaltes
|Taux de participation
|66,41%
|Taux d'abstention
|33,59%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|4 451
Source : ministère de l’Intérieur
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