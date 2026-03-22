Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rivière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rivière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rivière.
L'actu des élections municipales 2026 à Rivière
11:44 - Julien Quignon, Gabriel Bertein et Monique Delvincourt forment le trio de tête à Rivière
Pour le premier tour des élections municipales à Rivière, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a mobilisé 77,89 % des électeurs sur place. À l'issue du dépouillement, c'est Julien Quignon qui a pris la tête en rassemblant 47,41 % des votes. Dans son sillage, Gabriel Bertein a pris la position de dauphin avec 40,35 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Monique Delvincourt s'est classée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rivière
Le deuxième tour des élections municipales à Rivière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Gabriel Bertein
Divers
TOUJOURS EN ACTION POUR PRÉSERVER RIVIERE
|
|
Julien Quignon
Divers
EN AVANT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rivière
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien QUIGNON (Ballotage) EN AVANT
|329
|47,41%
|Gabriel BERTEIN (Ballotage) TOUJOURS EN ACTION POUR PRÉSERVER RIVIERE
|280
|40,35%
|Monique DELVINCOURT (Ballotage) Unir Ecouter Agir
|85
|12,25%
|Participation au scrutin
|Rivière
|Taux de participation
|77,89%
|Taux d'abstention
|22,11%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,11%
|Nombre de votants
|722
Source : ministère de l’Intérieur
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