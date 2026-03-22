Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rivière

Le deuxième tour des élections municipales à Rivière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Gabriel Bertein
Gabriel Bertein Divers
TOUJOURS EN ACTION POUR PRÉSERVER RIVIERE
  • Gabriel Bertein
  • Brigitte Grenier
  • Alain Contart
  • Marie-Paule Leroy
  • Jérome Cacheux
  • Nathalie Lefin
  • Jacquy Leroy
  • Gaëlle Etienne
  • Clément Sevin
  • Edwige Wadoux
  • Marc Over
  • Anne Solomon
  • Laurent Becquet
  • Jocelyne Carpentier
  • Jean-Marc Vahe
Julien Quignon
Julien Quignon Divers
EN AVANT
  • Julien Quignon
  • Céline de Doncker
  • Jérémy Faucon
  • Catherine Burmann
  • Stéphane Vialens
  • Jennifer Karasiak
  • Rémy Verdavoir
  • Marie-Sophie Darras
  • Jean-Claude Desailly
  • Nathalie Boulesteix
  • Rodrigue Buczkowski
  • Audrey Warembourg
  • Claude de Doncker
  • Aurélie Grenier
  • Gauthier Debal
  • Victoire Carincotte
  • Benjamin Lecubin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rivière

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien QUIGNON
Julien QUIGNON (Ballotage) EN AVANT 		329 47,41%
Gabriel BERTEIN
Gabriel BERTEIN (Ballotage) TOUJOURS EN ACTION POUR PRÉSERVER RIVIERE 		280 40,35%
Monique DELVINCOURT
Monique DELVINCOURT (Ballotage) Unir Ecouter Agir 		85 12,25%
Participation au scrutin Rivière
Taux de participation 77,89%
Taux d'abstention 22,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 722

Source : ministère de l’Intérieur

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