Résultat municipale 2026 à Rivière (62173) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rivière a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rivière, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien QUIGNON
Julien QUIGNON EN AVANT 		329 47,41%
Gabriel BERTEIN
Gabriel BERTEIN TOUJOURS EN ACTION POUR PRÉSERVER RIVIERE 		280 40,35%
Monique DELVINCOURT
Monique DELVINCOURT Unir Ecouter Agir 		85 12,25%
Participation au scrutin Rivière
Taux de participation 77,89%
Taux d'abstention 22,11%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,11%
Nombre de votants 722

Source : ministère de l’Intérieur

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