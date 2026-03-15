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19:19 - Rivière : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Rivière, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 124 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. L'existence de 74 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (85,47%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les électeurs, dont 39,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 39,70% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 371,96 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. À Rivière, les intérêts locaux, tels que le travail, l'éducation et l'intégration, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Rivière ? Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière municipale à Rivière il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen séduisait 25,44% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,38% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 21,50% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti d'extrême droite sécurisait 40,04% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,13% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 37,35% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - À quel niveau se situe la participation électorale à Rivière ? Pour cette municipale, l'affluence aux urnes à Rivière sera fondamentale dans l'épilogue du scrutin. Lors des municipales de 2020, la participation avait atteint 70,48 % au premier tour (une mobilisation très élevée). 635 votants avaient glissé un bulletin dans l'urne alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux. Avec la présidentielle, les élections municipales demeurent en effet le rendez-vous démocratique où les électeurs votent le plus souvent. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont d'ailleurs 752 habitants qui ont voté au premier tour, soit 81,30 % de participation. La mobilisation atteignait quant à elle 60,96 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 75,19 %, contre seulement 54,60 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la commune apparaît comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Rivière il y a deux ans Lors du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Rivière avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 30,13% des inscrits. Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Rivière après la dissolution de l'Assemblée avec 37,35%. Philippe Bolet (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 21,08%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. Le paysage politique de Rivière a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un fief macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Les électeurs de Rivière avaient opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans La synthèse des votes de 2022 dépeint Rivière comme une place forte du courant central. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Rivière choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 36,54% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 25,44%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 60,62% pour Emmanuel Macron, contre 39,38% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Rivière soutenaient en priorité Bruno Duvergé (Ensemble !) avec 35,50% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,96%.

12:58 - Et si l'élection à Rivière se jouait sur la fiscalité ? Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Rivière, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 9,89 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 13 100 euros environ la même année, marquant une forte baisse face aux quelque 149 900 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette chute importante de recettes pour la commune. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Rivière atteint désormais environ 32,05 % en 2024 (contre 9,79 % en 2020). Notons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Rivière a atteint environ 685 euros en 2024 (contre 452 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats des élections de 2020 à Rivière Les résultats des municipales précédentes à Rivière ont été particulièrement parlants sur le paysage politique local. Au terme du premier tour à l'époque, Gabriel Bertein a terminé en tête en totalisant 341 voix (55,62%). En deuxième position, Jean-Claude Desailly a engrangé 44,37% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Gabriel Bertein a rendu tout second tour superflu. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rivière, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche colossale ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.