Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Pilote : les infos en direct

Programme de Victor Vladimir Veilleur à Rivière-Pilote (UNITE PILOTINE)

Engagement pour Rivière-Pilote

Une équipe unie et compétente se présente pour diriger Rivière-Pilote et travailler pour ses habitants. L'expérience acquise en tant que conseiller municipal d'opposition permet de mieux comprendre les enjeux locaux. L'objectif est de passer à l'action pour améliorer la qualité de vie des citoyens.

Vision inclusive et solidaire

Le projet vise à faire de Rivière-Pilote une ville où chacun peut s'épanouir et trouver sa place. Il est essentiel de retrouver l'âme et l'attractivité de la commune sur divers plans. La politique sociale sera ambitieuse et intergénérationnelle, avec un soutien renforcé aux familles vulnérables.

Développement économique et écologique

Le soutien aux entrepreneurs, artisans et agriculteurs est une priorité pour revitaliser le centre-bourg de Rivière-Pilote. Une transition écologique pragmatique sera mise en œuvre, accompagnée de la modernisation des infrastructures. L'objectif est de créer un territoire dynamique et durable.

Démocratie et gouvernance

La mise en place de conseils de quartiers et la consultation des habitants sont essentielles pour une démocratie de proximité. La transparence dans la gestion des finances communales sera garantie, avec une évaluation régulière des politiques publiques. Un Comité d'Évaluation de la Politique et de l'Action Communale assurera un suivi des engagements pris.