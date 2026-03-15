Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Pilote : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Pilote [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rivière-Pilote sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rivière-Pilote.
L'actu des élections municipales 2026 à Rivière-Pilote
13:09 - Les dernières élections municipales à Rivière-Pilote marquées par une triangulaire
Quel bilan doit-on tirer des résultats des précédentes élections municipales à Rivière-Pilote ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Raymond Theodose (Régionaliste) a raflé la première place en obtenant 1 299 voix (32,61%). Derrière, Jean François Beaunol (Divers gauche) a recueilli 1 216 suffrages en sa faveur (30,52%). Avec une marge aussi ténue, l'issue du deuxième tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean François Beaunol l'a finalement emporté avec 1 951 voix (38,18%), face à Raymond Theodose rassemblant 1 943 votants (38,02%) et Victor Vladimir Pierre Veilleur avec 23,79% des électeurs inscrits. À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, concrétisant le basculement pressenti. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Raymond Theodose a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 727 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Rivière-Pilote ?
Ce dimanche 15 mars, les 11 031 votants de Rivière-Pilote sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. Lors des municipales précédentes, le deuxième tour n’a pas eu lieu à la date initialement prévue à cause du Covid-19. Il avait été repoussé en juin. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est mise à disposition ci-dessous. Retenez également que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Rivière-Pilote sont les suivants : de 8 heures à 18 heures sans interruption. La diffusion des résultats du premier tour à Rivière-Pilote commencera ici à partir de 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rivière-Pilote
|Tête de listeListe
|
Victor Vladimir Veilleur
Liste régionaliste
UNITE PILOTINE
|
|
Jean François Emmanuel Beaunol
Liste divers gauche
AGIR POUR RIVIERE-PILOTE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean François Beaunol (23 élus) Agir pour riviere-pilote
|1 951
|38,18%
|
|Raymond Theodose (6 élus) Dynamique pilotine
|1 943
|38,02%
|
|Victor Vladimir Pierre Veilleur (4 élus) Unite pilotine
|1 216
|23,79%
|
|Participation au scrutin
|Rivière-Pilote
|Taux de participation
|47,72%
|Taux d'abstention
|52,28%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 235
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond Theodose Dynamique pilotine
|1 299
|32,61%
|Jean François Beaunol Agir pour riviere-pilote
|1 216
|30,52%
|Victor Vladimir Pierre Veilleur Unite pilotine
|915
|22,97%
|Denis Louis-Regis Riviere pilote en action
|364
|9,13%
|Edouard Raphaël Maran Assemblee populaire municipale
|189
|4,74%
|Participation au scrutin
|Rivière-Pilote
|Taux de participation
|37,84%
|Taux d'abstention
|62,16%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 147
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Raymond Léonard Theodose (26 élus) La dynamique pilotine
|3 752
|54,47%
|
|Lucien Veilleur (7 élus) Assemblee populaire municipale
|3 135
|45,52%
|
|Jean-Francois Beaunol En avant pour le changement
|0
|0,00%
|Participation au scrutin
|Rivière-Pilote
|Taux de participation
|64,41%
|Taux d'abstention
|35,59%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,82%
|Nombre de votants
|7 087
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Lucien Veilleur Assemblee populaire municipale
|2 562
|42,65%
|Raymond Léonard Theodose La dynamique pilotine
|2 530
|42,11%
|Jean-Francois Beaunol En avant pour le changement
|688
|11,45%
|Patricia Louis-Therese L'avenir pilotin
|227
|3,77%
|Participation au scrutin
|Rivière-Pilote
|Taux de participation
|56,87%
|Taux d'abstention
|43,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,00%
|Nombre de votants
|6 257
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