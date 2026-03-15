Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Pilote : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rivière-Pilote

Tête de listeListe
Victor Vladimir Veilleur
Victor Vladimir Veilleur Liste régionaliste
UNITE PILOTINE
  • Victor Vladimir Veilleur
  • Manuella Clem Bertholo
  • José Mert
  • Charlaine Marie Jeanne
  • Albert Valide
  • Dominique Hauteville
  • Gustave Cantinol
  • Marie-Luce Morellon ép Macao
  • Joakim Felicie
  • Nathanaëlle Marie Fage
  • Philippe Lafortune
  • Tania Flavien
  • Ludovic Rosine
  • Linda Louison
  • Landry Beauregard
  • Catherine Louis-Marie
  • Patrick Filet
  • Valérie Varsovie
  • Rodny Rene-Corail
  • Nathanaëlle Edwiges
  • Florent Vincent
  • Maréva Valide
  • Axel Michel Mirande-Ney
  • Manuéla Danièle Filin
  • Albert Monlouis
  • Thérèse Nadine Pallud
  • Denis Hejoaka
  • Chantal Doré
  • Pierre Paul Croisetu
  • Lydie Stéphanie Rodap
  • Vladimir Fonsat
  • Gislène Candide Filin
  • Luc Gazon
Jean François Emmanuel Beaunol
Jean François Emmanuel Beaunol Liste divers gauche
AGIR POUR RIVIERE-PILOTE
  • Jean François Emmanuel Beaunol
  • Gaëlla Zita Tally-Clem
  • Joël Etienne
  • Mylène Manuella Rosine Epse Fadeau
  • Georges Bertin Glondu
  • Catherine Clairicia
  • Jules Séverin Louis-Marie
  • Viviane Françoise Awad
  • René Simon Jean-Marie
  • Patricia Myriam Fonsat Epse Jean-Marie
  • André Frédéric Goma
  • Lorna Anne-Sophie Baspin Epse Saint-Prix
  • Erick Emile Rome
  • Gladys Adelph Charles-Nicolas
  • Jean-Manuel Michel Reine-Adelaïde
  • Lyhanne Shade Clery
  • Daniel Grégoire Fontaine
  • Gladys Sandrine d'Abadie de Lurbe Epse Belay
  • Edouard Raphaël Maran
  • Julienne Françoise Honoré
  • Etienne Pierre Eloïse
  • Maguy Berthe Joachim
  • Jean-Pierre Clotaire Scaron
  • Yolande Margarette Cabrera
  • Daniel Emile Poulin
  • Malika Arlène Louis-Sidney
  • Roméo Romule Hayot
  • Eliane Thérèse Dorothée Lafare
  • André Michel Rivierez
  • Clara Placide Adenet-Louvet
  • José Auguste-Charlery
  • Viviane Landry Modestin Epse Jean-Laurent
  • Frantz René Bosson
  • Jocelyne Pulchérie Auguste -Charlery
  • Geroges Evariste Ouly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean François Beaunol
Jean François Beaunol (23 élus) Agir pour riviere-pilote 		1 951 38,18%
  • Jean François Beaunol
  • Valérie Jean-Louis
  • Joël Etienne
  • Lorna Anne-Sophie Baspin
  • Daniel Fontaine
  • Karine Nadine Fillette
  • Georges Bertin Glondu
  • Viviane Landry Modestin
  • Jules Séverin Louis-Marie
  • Gaëlla Zita Clem
  • André Goma
  • Nathalie D'abadie Fde Lurbe
  • Saint-Ange Nell Populo
  • Marie-Claude Alphonsine Rome
  • Ernest Maxime Kilo
  • Patricia Fonsat
  • Jean-Manuel Reine-Adelaïde
  • Eve Marie Hieu
  • Jean-Panel Steeven Ora
  • Yolande Cabrera
  • René Simon Jean-Marie
  • Malika Louis-Sidney
  • Erick Emile Rome
Raymond Theodose
Raymond Theodose (6 élus) Dynamique pilotine 		1 943 38,02%
  • Raymond Theodose
  • Maguy Berthe Joachim
  • Félix Fontaine
  • Gladys D'abadie De Lurbe
  • Christophe Alain
  • Pascal Casca
Victor Vladimir Pierre Veilleur
Victor Vladimir Pierre Veilleur (4 élus) Unite pilotine 		1 216 23,79%
  • Victor Vladimir Pierre Veilleur
  • Charlaine Marie Jeanne
  • Stéphane Tamarin
  • Tania Flavien
Participation au scrutin Rivière-Pilote
Taux de participation 47,72%
Taux d'abstention 52,28%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 235

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond Theodose
Raymond Theodose Dynamique pilotine 		1 299 32,61%
Jean François Beaunol
Jean François Beaunol Agir pour riviere-pilote 		1 216 30,52%
Victor Vladimir Pierre Veilleur
Victor Vladimir Pierre Veilleur Unite pilotine 		915 22,97%
Denis Louis-Regis
Denis Louis-Regis Riviere pilote en action 		364 9,13%
Edouard Raphaël Maran
Edouard Raphaël Maran Assemblee populaire municipale 		189 4,74%
Participation au scrutin Rivière-Pilote
Taux de participation 37,84%
Taux d'abstention 62,16%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 147

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Raymond Léonard Theodose
Raymond Léonard Theodose (26 élus) La dynamique pilotine 		3 752 54,47%
  • Raymond Léonard Theodose
  • Stephanie Edragas
  • Félix Abel Fontaine
  • Rosalie Honore
  • Joel Ferne
  • Lisette Perro
  • Simon Noël Guitteaud
  • Maguy Joachim
  • Eric Pierre Honore
  • Sabrina Leparlier
  • Félix Jacob Astien
  • Mirtha Hierso
  • Gustave Mondesir
  • Stephanie Pastel
  • Gustave Cantinol
  • Magalie Lepingle
  • Cedric Beauregard
  • Viviane Coralie
  • Nell Populo
  • Armande Jean-Marie
  • Jean-Marc Mongis
  • Pascal Casca
  • Saint-Louis Theodore
  • Murielle Limery
  • Andre Goma
  • Ghislaine Thiry
Lucien Veilleur
Lucien Veilleur (7 élus) Assemblee populaire municipale 		3 135 45,52%
  • Lucien Veilleur
  • Regine Marie-Jeanne Epse Etienne
  • Guy-Félix Marville
  • Armande Joachim Ep Tamarin
  • Alain Denise
  • Ghislaine Rosanne Ep Pomponne
  • Louis Félix Ozier-Lafontaine
Jean-Francois Beaunol
Jean-Francois Beaunol En avant pour le changement 		0 0,00%
Participation au scrutin Rivière-Pilote
Taux de participation 64,41%
Taux d'abstention 35,59%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,82%
Nombre de votants 7 087

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Lucien Veilleur
Lucien Veilleur Assemblee populaire municipale 		2 562 42,65%
Raymond Léonard Theodose
Raymond Léonard Theodose La dynamique pilotine 		2 530 42,11%
Jean-Francois Beaunol
Jean-Francois Beaunol En avant pour le changement 		688 11,45%
Patricia Louis-Therese
Patricia Louis-Therese L'avenir pilotin 		227 3,77%
Participation au scrutin Rivière-Pilote
Taux de participation 56,87%
Taux d'abstention 43,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,00%
Nombre de votants 6 257

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