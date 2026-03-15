Résultat municipale 2026 à Rivière-Pilote (97211) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rivière-Pilote a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rivière-Pilote, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Pilote [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean François Emmanuel BEAUNOL
Jean François Emmanuel BEAUNOL (30 élus) AGIR POUR RIVIERE-PILOTE 		4 613 81,79%
  • Jean François Emmanuel BEAUNOL
  • Gaëlla Zita TALLY-CLEM
  • Joël ETIENNE
  • Mylène Manuella ROSINE EPSE FADEAU
  • Georges Bertin GLONDU
  • Catherine CLAIRICIA
  • Jules Séverin LOUIS-MARIE
  • Viviane Françoise AWAD
  • René Simon JEAN-MARIE
  • Patricia Myriam FONSAT EPSE JEAN-MARIE
  • André Frédéric GOMA
  • Lorna Anne-Sophie BASPIN EPSE SAINT-PRIX
  • Erick Emile ROME
  • Gladys Adelph CHARLES-NICOLAS
  • Jean-Manuel Michel REINE-ADELAÏDE
  • Lyhanne Shade CLERY
  • Daniel Grégoire FONTAINE
  • Gladys Sandrine D'ABADIE DE LURBE EPSE BELAY
  • Edouard Raphaël MARAN
  • Julienne Françoise HONORÉ
  • Etienne Pierre ELOÏSE
  • Maguy Berthe JOACHIM
  • Jean-Pierre Clotaire SCARON
  • Yolande Margarette CABRERA
  • Daniel Emile POULIN
  • Malika Arlène LOUIS-SIDNEY
  • Roméo Romule HAYOT
  • Eliane Thérèse Dorothée LAFARE
  • André Michel RIVIEREZ
  • Clara Placide ADENET-LOUVET
Victor Vladimir VEILLEUR
Victor Vladimir VEILLEUR (3 élus) UNITE PILOTINE 		1 027 18,21%
  • Victor Vladimir VEILLEUR
  • Manuella CLEM BERTHOLO
  • José MERT
Participation au scrutin Rivière-Pilote
Taux de participation 52,33%
Taux d'abstention 47,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Nombre de votants 5 814

Source : ministère de l’Intérieur

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