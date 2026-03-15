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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rivière-Pilote A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Rivière-Pilote regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 797 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 584 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (40,94%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 13,93% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 058 € par mois, la ville dévoile un pourcentage de chômeurs de 22,74%, révélant une situation économique tendue. À Rivière-Pilote, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Rivière-Pilote ? Le parti à la flamme était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Rivière-Pilote il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 11,65% des votes lors du tour de chauffe, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 71,00% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 0,50% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Rivière-Pilote comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 18,48% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution de la représentation nationale. Le parti à la flamme faisait figure de grand absent dans les suffrages.

16:58 - Rétrospective : l'abstention à Rivière-Pilote avant 2026 En ce jour d'élection municipale à Rivière-Pilote, l'absence ou non de votants dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Il y a six ans, le premier round du scrutin municipal avait été marqué par une abstention de 62,16 %, une abstention plutôt forte (la participation se limitant à 37,84 %) alors que le pays était frappé par l'épidémie de coronavirus. Avec les présidentielles, les municipales sont pourtant le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus massivement. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs stabilisé à 67,16 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 73,81 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 73,41 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 91,22 %. Cette photographie des urnes depuis six ans montre à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune souvent détournée des bureaux de vote.

15:59 - À Rivière-Pilote, les élections de 2024 en faveur de le bloc de gauche L'exploration des résultats de 2024 confirme que Rivière-Pilote s'affirmait alors toujours comme une zone de flou électoral. À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Rivière-Pilote avaient en effet soutenu la liste menée par Manon Aubry avec 24,15% des inscrits. Les élections des députés à Rivière-Pilote provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) en tête du peloton avec 70,56% au premier tour, devant Louis Boutrin (Ecologistes) avec 9,59%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Jean-Philippe Nilor culminant à 90,48% des votes dans la commune.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Rivière-Pilote ? La physionomie politique de Rivière-Pilote laisse apparaître une ville politiquement partagée. Lors du premier tour de la présidentielle en effet, les citoyens de Rivière-Pilote choisissaient majoritairement Jean-Luc Mélenchon avec 67,17% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 11,65%. Lors de la finale de l'élection à Rivière-Pilote, les électeurs accordaient 71,00% pour Marine Le Pen, contre 29,00% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Rivière-Pilote soutenaient en priorité Alfred Marie-Jeanne (Régionaliste) avec 93,88% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 100,00% des suffrages.

12:58 - À Rivière-Pilote, les impôts sont en hausse avant le scrutin À Rivière-Pilote, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 4,25 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de près de 88 600 euros, loin des 376 590 € perçus en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Rivière-Pilote atteint désormais près de 28,99 % en 2024 (contre 9,50 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Rivière-Pilote s'est établi à 307 € en 2024 contre 130 euros en début de mandat.

11:59 - Les dernières élections municipales à Rivière-Pilote marquées par une triangulaire Quel bilan doit-on tirer des résultats des précédentes élections municipales à Rivière-Pilote ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Raymond Theodose (Régionaliste) a raflé la première place en obtenant 1 299 voix (32,61%). Derrière, Jean François Beaunol (Divers gauche) a recueilli 1 216 suffrages en sa faveur (30,52%). Avec une marge aussi ténue, l'issue du deuxième tour se montrait nébuleuse. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean François Beaunol l'a finalement emporté avec 1 951 voix (38,18%), face à Raymond Theodose rassemblant 1 943 votants (38,02%) et Victor Vladimir Pierre Veilleur avec 23,79% des électeurs inscrits. À la faveur d'un résultat étriqué au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, concrétisant le basculement pressenti. Le nombre d'options pour les électeurs a pu éparpiller les voix. En dépit du fait que Raymond Theodose a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 727 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance.