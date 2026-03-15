Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Salée : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rivière-Salée

Tête de listeListe
André Lesueur
André Lesueur Liste divers droite
RASSEMBLEMENT SALEEN
  • André Lesueur
  • Sylvia Saithsoothane
  • Jean-Jacques Soutarson
  • Chantal Martial
  • Guy Albert Bernadine
  • Maryse Jean-Marie
  • Alex Sainte-Rose-Franchine
  • Murielle Rano
  • Miguel Saint-Louis-Augustin
  • Jocelyne Panzo
  • Luciano Florimond
  • Muguette Nicar
  • Philippe Wilson
  • Nadine Jugon
  • Guillaume Pulvar
  • Marie-Anne Joseph
  • Bruno Elmira
  • Laure Chari
  • Marc-André Marie-Sainte
  • Mylène Coute
  • Robert Bache
  • Yannis Dupot
  • René Micho
  • Danielle William
  • Ludovic Linus
  • Audrey Rano
  • Venance Chamet
  • Idanie Jean-Lambert
  • Jean-Philippe Siphon
  • Rose-Hélène Cachacou
  • Stéphane Regis-Luce
  • Céline Rosamond
  • Fred Nicar
  • Grabrielle Soundorom
  • Frédéric Babo
Ronald Mauriol
Ronald Mauriol Liste divers droite
Initiatives Saléennes
  • Ronald Mauriol
  • Myriam Alexander
  • Tony Auster
  • Jessie Nicolas-Nelson
  • Cédric Louisy-Louis
  • Rosanna Jean
  • Hervé Louis-Jean
  • Claudia Reine Dite Reinette
  • Yanis Goyete
  • Delphine Rousselle
  • Benjamin Arnaud
  • Laurence Dorival
  • Jean-Pierre Solan
  • Lucienne Barast
  • Jean-Luc Siphon
  • Stéphanie Do
  • Laurent Mary
  • Tatiana Balain
  • Alvares Samson
  • Blandine Jean-Alphonse
  • Allan Mauriol
  • Catheline Vado
  • Benoit Auster
  • Magalie Dunon
  • José Vega
  • Marie-José Calixte
  • Lucien Minot
  • Maguy Balain
  • Samuel Ruffin
  • Patricia Borne
  • Aurélien Sinate
  • Tatiana Mauriol Breta
  • Joël Caster
Jonathan Louis-Sidney
Jonathan Louis-Sidney Liste divers gauche
FORCES SALÉENES
  • Jonathan Louis-Sidney
  • Betty Lise
  • Michel Monlouis
  • Evelyne Panzo
  • Lucien Louri
  • Corinne Noemi
  • Marcel Rose-Adelaïde
  • Chrytel Areto
  • Raymond Elisabeth
  • Marie-Annick Ginape
  • Yan Monthieux
  • Sylvie Bert
  • Pierre-Nils Zachariasen
  • Marlise Etienne
  • Vincent Tiberinus
  • Ludivine Larive
  • Eugène Belon
  • Lisa Agathine
  • Nicolas Bolotte
  • Micheline Savy
  • Jean Jorame
  • Dina Peria
  • Guy-Albert Charlotte
  • Viviane Tardif
  • Georges Leleu
  • Bertina Babo
  • Rhonel Zaïre
  • Priscilla Almont Jean-Marie
  • Patrick Lepingue
  • Aniéta Dolly
  • Eric Louis-Alexandre
  • Mirelle Telliam
  • Alex Mistigres
  • Pascale Jean
  • Philippe Bering

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Lesueur
André Lesueur (29 élus) Rassemblement saleen 		2 525 72,45%
  • André Lesueur
  • Maryse Jean-Marie
  • François Panzo
  • Nicole Sylvestre
  • Guy-Albert Bernadine
  • Jocelyne Panzo
  • Jean-Jacques Soutarson
  • Murielle Rano
  • Emile Soundorom
  • Muguette Nicar
  • Alex Sainte-Rose-Fanchine
  • Mylène Coute
  • Ronald Mauriol
  • Audrey Rano
  • Miguel Saint-Louis-Augustin
  • Danielle William
  • Gérard Crouard
  • Laure Chari
  • Marc-André Marie-Sainte
  • Chantal Chery-Emmanuel
  • Bruno Elmira
  • Christelle Oberland
  • Philippe Wilson
  • Idanie Jean-Lambert
  • Robert Bache
  • Celine Mauriol
  • Guillaume Pulvar
  • Yannis Dupot
  • René Micho
Stéphanie Norca
Stéphanie Norca (4 élus) Emergence saleenne 		960 27,54%
  • Stéphanie Norca
  • Joseph Limbal
  • Géraldine Mannuel Epouse Lowinski
  • Rodrigue Marie-Joseph
Participation au scrutin Rivière-Salée
Taux de participation 36,07%
Taux d'abstention 63,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 667

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Lesueur
André Lesueur (27 élus) Rassemblement saléen 		3 090 57,53%
  • André Lesueur
  • Sylvia Saithsoothane
  • François Panzo
  • Nicole Sylvestre
  • Christian Rano
  • Maryse Jean-Marie
  • Guy-Albert Bernadine
  • Jocelyne Panzo
  • Emile Soundorom
  • Muguette Nicar
  • Alex Sainte-Rose-Franchine
  • Laure Chari
  • Lucien Sainville
  • Murielle Rano
  • Alex Deslances
  • Chantal Chery-Emmanuel
  • Gerard Crouard
  • Daniele William
  • Jean-Jacques Soutarson
  • Josiane Caster
  • Frédéric Babo
  • Christelle Oberland
  • Marc-André Marie-Sainte
  • Colette Zamord
  • Miguel Saint-Louis-Augustin
  • Idanie Jean-Lambert
  • Philippe Wilson
Stéphanie Norca
Stéphanie Norca (3 élus) Emergence saleenne 		1 171 21,80%
  • Stéphanie Norca
  • Henri Telliam
  • Karhima Belarbi Ep Adolphe-Pierre
Georges-Emmanuel Germany
Georges-Emmanuel Germany (2 élus) Mouvement populaire saleen 		792 14,74%
  • Georges-Emmanuel Germany
  • Raymonde Sambrana-Cesaire
Eric Belimont
Eric Belimont (1 élu) Riviere-salee autrement 		318 5,92%
  • Eric Belimont
Participation au scrutin Rivière-Salée
Taux de participation 57,45%
Taux d'abstention 42,55%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,87%
Nombre de votants 5 646

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