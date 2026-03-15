Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Salée : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Salée [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rivière-Salée sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rivière-Salée.
L'actu des élections municipales 2026 à Rivière-Salée
13:09 - Les résultats de la liste "Rassemblement Saleen" aux élections municipales de 2020 à Rivière-Salée
Les configurations politiques locales restent encore à ce jour conditionnées par le résultat du dernier scrutin communal à Rivière-Salée. Au soir du premier tour à l'époque, André Lesueur (Divers droite) a décroché la tête du classement en obtenant 72,45% des soutiens. Sur la seconde marche, Stéphanie Norca (Régionaliste) a recueilli 960 bulletins valides (27,54%). Cette victoire sans appel de André Lesueur a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rivière-Salée, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
09:57 - Elections à Rivière-Salée : les horaires des 10 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Rivière-Salée sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral s’annonce déterminant pour l’avenir politique de la ville. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Rivière-Salée est disponible ci-dessous. Il convient de noter que les 10 bureaux de vote de la ville de Rivière-Salée fermeront leurs portes à 18 h. Pour être informé des résultats des élections municipales à Rivière-Salée dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rivière-Salée
|Tête de listeListe
|
André Lesueur
Liste divers droite
RASSEMBLEMENT SALEEN
|
|
Ronald Mauriol
Liste divers droite
Initiatives Saléennes
|
|
Jonathan Louis-Sidney
Liste divers gauche
FORCES SALÉENES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Lesueur (29 élus) Rassemblement saleen
|2 525
|72,45%
|
|Stéphanie Norca (4 élus) Emergence saleenne
|960
|27,54%
|
|Participation au scrutin
|Rivière-Salée
|Taux de participation
|36,07%
|Taux d'abstention
|63,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 667
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Lesueur (27 élus) Rassemblement saléen
|3 090
|57,53%
|
|Stéphanie Norca (3 élus) Emergence saleenne
|1 171
|21,80%
|
|Georges-Emmanuel Germany (2 élus) Mouvement populaire saleen
|792
|14,74%
|
|Eric Belimont (1 élu) Riviere-salee autrement
|318
|5,92%
|
|Participation au scrutin
|Rivière-Salée
|Taux de participation
|57,45%
|Taux d'abstention
|42,55%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,87%
|Nombre de votants
|5 646
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