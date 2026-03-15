Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Salée : les infos en direct

Programme de André Lesueur à Rivière-Salée (RASSEMBLEMENT SALEEN)

Sécurité

La sécurité est une priorité pour la commune. Un réseau de caméras de vidéosurveillance sera déployé pour renforcer la sécurité publique. De plus, la police municipale sera renforcée pour assurer une tranquillité optimale aux habitants.

Dynamisme économique

Le programme vise à soutenir les producteurs et commerçants locaux. Cela inclut la réhabilitation des marchés de Grand-Bourg et Petit-Bourg ainsi que la promotion des produits locaux. Une collaboration étroite avec les commerçants sera également mise en place pour dynamiser les opérations commerciales.

Contrat Jeunesse

Le Contrat Jeunesse est conçu pour accompagner les jeunes de Rivière-Salée âgés de 16 à 25 ans. Il se base sur quatre piliers : l'expression, la valorisation des talents, l'accompagnement à l'entrepreneuriat et l'engagement citoyen. Ce programme vise à donner aux jeunes les moyens de s'épanouir et de s'impliquer dans leur communauté.

Environnement

La protection de l'environnement est essentielle pour préserver le patrimoine naturel. Des initiatives seront mises en place pour protéger la mangrove et développer l'écotourisme. La préservation des zones agricoles et la valorisation de la rivière Salée sont également des priorités du programme.