En direct

19:21 - Élections municipales à Rivière-Salée : un éclairage démographique A mi-chemin des municipales, Rivière-Salée regorge de diversité et d'activités. Avec ses 11 818 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 865 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (64,89%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. La présence de 200 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 1,98%, contribue à son pluriculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 23 585 euros/an, la ville affiche un pourcentage de chômeurs de 18,94%, révélant une situation économique fragile. Chaque vote exprimé ce 15 mars 2026 à Rivière-Salée démontre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.

17:57 - Vote RN à Rivière-Salée : ce que disent les chiffres Le RN restait loin du groupe de tête lors du scrutin municipal à Rivière-Salée en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 12,20% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 62,68% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 2,67% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Rivière-Salée comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 16,02% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin donneront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 9,22% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 13,75% lors du vote final.

16:58 - Rivière-Salée : 36,07 % de votants aux dernières municipales Pour rappel, la participation s'élevait à 36,07 % à Rivière-Salée lors des municipales de 2020, une mobilisation modeste, le Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a par ailleurs fédéré 40,76 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % dans le pays). La mobilisation atteignait pour sa part 10,62 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 28,23 %, contre seulement 19,94 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une contrée assez peu mobilisée. En marge de ces municipales, l'état de la participation jouera en définitive sur les résultats de Rivière-Salée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Rivière-Salée Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement dirigés sur Manon Aubry (20,47%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Rivière-Salée avaient ensuite placé en tête Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 62,15% au premier tour, devant Philippe Petit (Union des Démocrates et Indépendants) avec 11,29%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jean-Philippe Nilor culminant à 86,25% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Rivière-Salée était difficile à étiqueter sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rivière-Salée accordaient leurs suffrages à Jean-Philippe Nilor (Régionaliste) avec 66,99% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 100,00%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Rivière-Salée votaient auparavant en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (55,92%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 14,99%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 62,68% pour Marine Le Pen, contre 37,32% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Constat clé en amont des municipales 2026 : des impôts en hausse à Rivière-Salée Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Rivière-Salée, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 16,00 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 293 560 €. Une somme bien en-dessous des 1 465 310 € récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette taxe est désormais réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Rivière-Salée atteint désormais un peu moins de 47,99 % en 2024 (contre 28,50 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Rivière-Salée a représenté 695 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 530 € quatre ans auparavant.

11:59 - Les résultats de la liste "Rassemblement Saleen" aux élections municipales de 2020 à Rivière-Salée Les configurations politiques locales restent encore à ce jour conditionnées par le résultat du dernier scrutin communal à Rivière-Salée. Au soir du premier tour à l'époque, André Lesueur (Divers droite) a décroché la tête du classement en obtenant 72,45% des soutiens. Sur la seconde marche, Stéphanie Norca (Régionaliste) a recueilli 960 bulletins valides (27,54%). Cette victoire sans appel de André Lesueur a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rivière-Salée, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à ce triomphe écrasant, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse, face à un bloc majoritaire qui tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.