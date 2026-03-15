Résultat municipale 2026 à Rivière-Salée (97215) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rivière-Salée a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rivière-Salée, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivière-Salée [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André LESUEUR
André LESUEUR (28 élus) RASSEMBLEMENT SALEEN 		2 772 62,36%
  • André LESUEUR
  • Sylvia SAITHSOOTHANE
  • Jean-Jacques SOUTARSON
  • Chantal MARTIAL
  • Guy Albert BERNADINE
  • Maryse JEAN-MARIE
  • Alex SAINTE-ROSE-FRANCHINE
  • Murielle RANO
  • Miguel SAINT-LOUIS-AUGUSTIN
  • Jocelyne PANZO
  • Luciano FLORIMOND
  • Muguette NICAR
  • Philippe WILSON
  • Nadine JUGON
  • Guillaume PULVAR
  • Marie-Anne JOSEPH
  • Bruno ELMIRA
  • Laure CHARI
  • Marc-André MARIE-SAINTE
  • Mylène COUTE
  • Robert BACHE
  • Yannis DUPOT
  • René MICHO
  • Danielle WILLIAM
  • Ludovic LINUS
  • Audrey RANO
  • Venance CHAMET
  • Idanie JEAN-LAMBERT
Jonathan LOUIS-SIDNEY
Jonathan LOUIS-SIDNEY (3 élus) FORCES SALÉENES 		996 22,41%
  • Jonathan LOUIS-SIDNEY
  • Betty LISE
  • Michel MONLOUIS
Ronald MAURIOL
Ronald MAURIOL (2 élus) Initiatives Saléennes 		677 15,23%
  • Ronald MAURIOL
  • Myriam ALEXANDER
Participation au scrutin Rivière-Salée
Taux de participation 44,80%
Taux d'abstention 55,20%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Nombre de votants 4 641

Source : ministère de l’Intérieur

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