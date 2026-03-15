Résultat municipale 2026 à Rivières (16110) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rivières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rivières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rivières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
David RABARDY
David RABARDY (17 élus) ENSEMBLE FAISONS VIVRE RIVIERES 		685 78,83%
  • David RABARDY
  • Charlene MONTAUT
  • Mikael SCHITTLY
  • Sandra PIRES-CIRIER
  • Philippe CHATEAU
  • Trinidad LAIR
  • Ludovic ROGER
  • Gaelle LAFONT DRIESSEN
  • Cedric DAUGE
  • Emilie VIEILLETOILE
  • Frédéric DAURIAT
  • Marie-Laurence CHADOUTEAUD
  • Bernard DOUCET
  • Beatrice ROGER
  • Emmanuel AGARD
  • Nathalie PRIORET
  • Frederic PAIN
Ophélie RIVIERE
Ophélie RIVIERE (2 élus) BATIR AVEC VOUS LE RIVIERES DE DEMAIN 		184 21,17%
  • Ophélie RIVIERE
  • Cédric CANIN
Participation au scrutin Rivières
Taux de participation 63,88%
Taux d'abstention 36,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 895

Source : ministère de l’Intérieur

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