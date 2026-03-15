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19:16 - Comment la composition démographique de Rivières façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Rivières, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec une population de 2 023 habitants répartis dans 879 logements, cette commune présente une densité de 94 hab par km². Avec 104 entreprises, Rivières se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (86,35%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 42,80% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,07%, la commune dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 29 542 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. En conclusion, Rivières incarne les intérêts et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en posture de force à Rivières Le parti nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière bataille municipale à Rivières il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 30,43% des votes lors du tour de chauffe, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 49,05% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 27,07% au candidat RN au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 50,08% des voix de la municipalité. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 38,98% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 44,69% pour le Rassemblement national. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 53,02% lors du vote final, synonyme d'élection de Caroline Colombier.

16:58 - Résultats électoraux à Rivières : le point sur la participation Dans le cadre de la municipale à Rivières, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round du scrutin municipal avait vu 37,70 % des inscrits se rendre aux isoloirs dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale (l'abstention avait donc culminé à 62,30 %) alors que débutait la crise du Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait pour sa part suscité un fort engouement, avec 79,16 % de participation dans la ville (contre 20,84 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 52,31 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 69,31 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,67 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans témoigne que le territoire s'affirme comme une commune relativement attachée au vote.

15:59 - Rivières : retour sur les élections de 2024 Caroline Colombier (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Rivières suite à la dissolution en 2024 avec 44,69%. Gwenhaël François (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 24,40%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Caroline Colombier culminant à 53,02% des voix sur place. Le choc des Européennes quelques semaines plus tôt à Rivières avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (38,98%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 18,21% des voix. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Rivières demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Quel candidat est arrivé en tête des scrutins de 2022 à Rivières ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rivières portaient leur choix sur Caroline Colombier (RN) avec 27,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,08%. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat quelques semaines auparavant, les citoyens de Rivières plaçaient Marine Le Pen en tête avec 30,43% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 28,11%. Lors de la finale de l'élection à Rivières, les électeurs accordaient 50,95% pour Emmanuel Macron, contre 49,05% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Rivières comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Rivières Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Rivières entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 7,54 % en 2024 (dernières données disponibles), générant une recette de 7 700 euros, marquant une forte baisse face aux 150 500 euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Rivières atteint désormais 39,66 % en 2024 (contre 16,77 % en 2020). Attention toutefois : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Rivières s'est établi à 893 euros en 2024 contre 483 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Rivières S'intéresser aux résultats des dernières élections municipales à Rivières peut se révéler édifiant. Unique liste en présence, 'Vivons rivieres ensemble' a naturellement rassemblé 474 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Cette élection sans concurrent ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer pour un second tour. Pour cette municipale 2026 à Rivières, cette dynamique offre une matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. Lors de ces nouvelles élections, l'enjeu sera de déterminer si une réelle opposition arrive à se constituer. Un indice est vraisemblablement caché dans la liste officielle des candidats.