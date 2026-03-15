Résultat de l'élection municipale 2026 à Rixheim : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rixheim [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rixheim sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rixheim.
L'actu des élections municipales 2026 à Rixheim
13:10 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Rixheim
Les résultats des précédentes élections municipales à Rixheim ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Sans aucune opposition, 'Rixheim vivre ensemble 2020' menée par Ludovic Haye a logiquement rassemblé 1 999 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Rixheim, ce décor constitue un point de départ particulier. La naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux au lendemain de cette élection sans réelle compétition. Un début de réponse très clair a d'ores et déjà été apporté avec la publication des candidatures (voir ci-dessous).
09:57 - Bureaux de vote à Rixheim : les horaires d'ouverture
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Rixheim sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Le premier tour des municipales 2026 se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre de renouveler les nouveaux maires de toutes les communes françaises. En 2020, le lendemain du 1er tour, le report du 2nd tour est annoncé par le chef de l'État en raison du Covid-19. Ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste des candidats à Rixheim. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rixheim
|Tête de listeListe
|
Catherine Mathieu-Becht
Liste divers centre
RIXHEIM VIVRE ENSEMBLE 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Ludovic Haye (33 élus) Rixheim vivre ensemble 2020
|1 999
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Rixheim
|Taux de participation
|18,61%
|Taux d'abstention
|81,39%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 130
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Becht (33 élus) Rixheim vivre ensemble l'union pour l'interet communal
|4 486
|100,00%
|
|Participation au scrutin
|Rixheim
|Taux de participation
|45,71%
|Taux d'abstention
|54,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|8,91%
|Nombre de votants
|4 925
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