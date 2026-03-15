Résultat de l'élection municipale 2026 à Rixheim : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rixheim

Tête de listeListe
Catherine Mathieu-Becht
Catherine Mathieu-Becht Liste divers centre
RIXHEIM VIVRE ENSEMBLE 2026
  • Catherine Mathieu-Becht
  • Patrick Boutherin
  • Rachel Baechtel
  • Olivier Becht
  • Sophie Acker
  • Philippe Wolff
  • Valérie Meyer
  • Alexandre Durrwell
  • Marilyn Zavagno
  • Nicolas Descloux
  • Zineb Abdellaoui Maane
  • Damien Guillaume
  • Dominique Thomas
  • Christophe Ehret
  • Lauriane Krafft-Wybrecht
  • Moncef Halloul
  • Marie Adam
  • Benjamin Pitoizet
  • Soraya Bendjema
  • Christian Thoma
  • Beatrice Lorrain
  • Simon Bonnefond
  • Chantal Schneider
  • Jean-Marc Nico
  • Norah Arkam
  • Bastien Rohrbach
  • Bilge Bayram
  • Cedric Schrutt
  • Michèle Duringer
  • Simon Mulller
  • Martine Koeberle
  • Eddie Waeselynck
  • Mine Seyhan
  • Jean-Noel Talabardon
  • Anastasia Missland

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Ludovic Haye
Ludovic Haye (33 élus) Rixheim vivre ensemble 2020 		1 999 100,00%
  • Ludovic Haye
  • Catherine Mathieu-Becht
  • Philippe Wolff
  • Rachel Baechtel
  • Olivier Becht
  • Barbara Herbaut
  • André Girona
  • Valérie Meyer
  • Patrice Nyrek
  • Maryse Louis
  • Jean Kimmich
  • Marie Adam
  • Christophe Ehret
  • Dominique Thomas
  • Richard Piszewski
  • Bérengère Micodi
  • Alexandre Durrwell
  • Guileine-Claire Lévy
  • Adriano Marcuz
  • Sophie Acker
  • Patrick Boutherin
  • Isabelle Tinchant
  • Eddie Waeselynck
  • Bilge Bayram
  • Lucas Scherrer
  • Nathalie Katz-Betencourt
  • Raphaël Spadaro
  • Miné Seyhan
  • Sébastien Burgy
  • Véronique Flesch
  • Alain Dreyfus
  • Michèle Duringer
  • Bruno Tranchant
Participation au scrutin Rixheim
Taux de participation 18,61%
Taux d'abstention 81,39%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 130

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Becht
Olivier Becht (33 élus) Rixheim vivre ensemble l'union pour l'interet communal 		4 486 100,00%
  • Olivier Becht
  • Barbara Herbaut
  • Georges-Fabrice Blum
  • Rachel Baechtel
  • Romain Schneider
  • Maryse Louis
  • Philippe Wolff
  • Nelly Rosana
  • Jean-François Guillaume
  • Béatrice Tessier
  • Christophe Ehret
  • Bernadette Carriere
  • Jean Kimmich
  • Catherine Mathieu
  • Richard Piszewski
  • Nathalie Katz-Betencourt
  • Ludovic Haye
  • Bilge Bayram
  • Michel Pochon
  • Valérie Anselm
  • Patrice Nyrek
  • Mariam Chakri
  • Adriano Marcuz
  • Marie Adam
  • Alain Dreyfus
  • Jalila Abassi
  • Francis Fillinger
  • Dominique Roesslinger-Kacem
  • Jean-Luc Bisch
  • Miné Seyhan
  • Raphaël Spadaro
  • Liliane Spindler
  • Laurent Lucien
Participation au scrutin Rixheim
Taux de participation 45,71%
Taux d'abstention 54,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 8,91%
Nombre de votants 4 925

Villes voisines de Rixheim

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