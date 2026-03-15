Résultat de l'élection municipale 2026 à Rixheim : les infos en direct

Programme de Catherine Mathieu-Becht à Rixheim (RIXHEIM VIVRE ENSEMBLE 2026)

Engagements municipaux

Les engagements pour la ville de Rixheim incluent des mesures pour ne pas augmenter la fiscalité locale. Un accent est mis sur la modernisation des équipements publics et la simplification de l'accès aux services municipaux. De plus, des initiatives pour renforcer l'attractivité médicale et protéger les publics fragiles sont également prévues.

Mobilité et urbanisme

Le projet comprend la création d'une nouvelle navette électrique inter-quartiers pour améliorer la mobilité. Il est également prévu de végétaliser les espaces publics tout en maîtrisant l'urbanisation de la ville. Ces actions visent à encourager les mobilités douces et à rendre Rixheim plus agréable à vivre.

Participation citoyenne

Une plus grande démocratie locale et participative est au cœur des engagements de l'équipe de Catherine MATHIEU-BECHT. Cela inclut la présence renforcée de la police municipale pour établir un lien avec les habitants. L'objectif est de redynamiser le centre-ville tout en impliquant les citoyens dans les décisions.

Élections municipales

Les élections municipales se tiendront les 15 et 22 mars 2026, avec un appel à voter pour Catherine MATHIEU-BECHT dès le premier tour. Cette campagne est soutenue par le mouvement Rixheim Vivre Ensemble, qui se concentre sur le bien-être des habitants. La campagne est financée indépendamment du budget de la commune, garantissant une transparence totale.