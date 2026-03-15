Résultat municipale 2026 à Roaillan (33210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roaillan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roaillan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roaillan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard GLEIZES
Bernard GLEIZES (15 élus) Roaillan Aujourd'hui et Demain 		549 54,25%
  • Bernard GLEIZES
  • Maryse PATROUILLEAU
  • Yves MOLETTA
  • Chantal POLI
  • Patrice LATRILLE
  • Valérie SAPHORE
  • Anacléto ALFONSO
  • Constance CHARAVAY
  • Nicolas ENNELIN
  • Cécile RAMBEAUD
  • Mathieu LARCHE
  • Chloé POUPOT
  • Mickael LAPORTE
  • Stephanie MOUSSEAU
  • David DUCLOU
Christine BERGÈS
Christine BERGÈS (4 élus) Un nouvel élan pour Roaillan 		463 45,75%
  • Christine BERGÈS
  • Bruno BALADE
  • Sonia COUTHURES
  • Christophe GRANVAL
Participation au scrutin Roaillan
Taux de participation 72,37%
Taux d'abstention 27,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Nombre de votants 1 037

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de la Gironde ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Gironde. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Roaillan