En direct

19:17 - Roaillan : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Roaillan peut-elle affecter les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 6,53% et une densité de population de 156 hab/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,61%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1015 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,78%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,13%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (41,99%), témoignent d'une population instruite à Roaillan, soulignant l'importance des initiatives visant à promouvoir l'accès à l'éducation.

17:57 - Le RN gagne du terrain à Roaillan Le Rassemblement national était absent pour la dernière campagne municipale à Roaillan en 2020, le scrutin s'étant joué sans affiliation partisane dans la ville. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen séduisait 24,26% des suffrages lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 40,22% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 22,29% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Roaillan comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 31,06% lors du choc des européennes 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 35,83% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 39,62% le dimanche suivant.

16:58 - Indicateurs électoraux : l'abstention à Roaillan au crible Dans le cadre de cette élection municipale à Roaillan, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 56,33 % des inscrits (un score collant aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait de l'épidémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre fixé à 14,31 %. Bien que ces scrutins nationaux soient de nature distincte en comparaison des élections locales, les législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 44,87 % en 2022 à seulement 24,48 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 41,34 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Roaillan : retour sur le vote de l'année de la dissolution Les Européennes de juin 2024 à Roaillan avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (31,06%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 16,64% des voix. Les élections législatives à Roaillan quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite François-Xavier Marques (Rassemblement National) en tête avec 35,83% au premier tour, devant Sophie Mette (Majorité présidentielle) avec 33,85%. La situation s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Sophie Mette (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 60,38%. Le contexte politique de Roaillan a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant la commune semblait refléter un fief macroniste, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Roaillan ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Roaillan soutenaient en priorité Sophie Mette (Ensemble !) avec 30,54% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Sophie Mette virant de nouveau en tête avec 54,31% des voix. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Roaillan quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 27,77% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 24,26%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 59,78% pour Emmanuel Macron, contre 40,22% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Roaillan dessine ainsi un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - La commune a-t-elle contenu la fiscalité locale à Roaillan ? À Roaillan, où la fiscalité locale a reculé depuis 2020, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 18,66 % en 2024 (dernières données disponibles), ce qui représente un montant de 10 050 € la même année. Un apport qui est loin des 275 700 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Son taux à Roaillan atteint désormais près de 43,04 % en 2024 (contre 23,93 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Roaillan s'est chiffrée à 553 € en 2024 contre 579 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Roaillan Les configurations politiques locales demeurent encore à l'heure actuelle conditionnées par le résultat du dernier scrutin communal à Roaillan. Seule en lice, 'Liste d'entente pour la gestion communale' a logiquement obtenu 475 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence d'adversaire, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Roaillan, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Lors des résultats des élections cette fois, l'enjeu sera de déterminer si une véritable opposition parvient à se fédérer contre cette mainmise. C'est sans doute dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.