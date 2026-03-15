Résultat de l'élection municipale 2026 à Roanne : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roanne

Tête de listeListe
Yves Nicolin
Yves Nicolin Liste des Républicains
ROANNE PASSIONNEMENT
  • Yves Nicolin
  • Clotilde Robin
  • Lucien Murzi
  • Sophie Rotkopf
  • Alexandre Grange
  • Anna Berne
  • Pascal Lassaigne
  • Marie-Laure Dana Burnichon
  • Estéban Piat
  • Vickie Fioux Redeuilh
  • Jean Cartellier
  • Adina Lupu-Bratiloveanu
  • Romain Bost
  • Helene Lapalus
  • Osman Akyol
  • Catherine Brun
  • Jean Jacques Banchet
  • Evelyne Lefèvre
  • Jean-Philippe Madani
  • Maryvonne Loughraieb
  • Darcy Boungou-Tsoumou
  • Vanessa Barbant
  • Quentin Guillermin
  • Virginie Chappard
  • Guillaume Brasseur-Minard
  • Sabine Vermorel
  • Pierre Riboulet
  • Anaé Channac--Gaune
  • Sébastien Porcheur
  • Agnès Perichon
  • Gaétan Marengo
  • Jacqueline Avenel
  • Dylan Duchamp
  • Sophie Barlerin
  • Anthony Peycelon
  • Léa Poizeuil
  • Alexandre Catallo
  • Béatrice de Cosas
  • Christian Dorange
  • Laurence Gimel
  • Daniel Perez
Mahdi Nouibat
Mahdi Nouibat Liste divers gauche
ROANNE ET NOUS
  • Mahdi Nouibat
  • Candy Paire
  • Christophe Flores
  • Houda Diabate
  • François Vieira Ribeiro
  • Maryline Roche
  • Franck Barski
  • Jennifer Marie-Claire Duzelay
  • Anas Mountadir
  • Laetitia Muriel Henri Biaut
  • Fouad Chaaieri Oudou
  • Malika Medjenah
  • Ismaël Volto
  • Stéphanie Patricia Dangin
  • Bertrand Thierry Nathan Combe
  • Perle Maria Sophie Lambert
  • Cédric Paire
  • Laïla Bahian
  • Kevin Antoine
  • Evelyne Marie Pierre Plasse
  • Mathéo Damais
  • Fatma Salhi
  • Elhadji Alassane Diagne
  • Myriam Ghania Bou Nouar
  • Bruno Jean Rosel
  • Pia Manon Séverine Metayer
  • Amar Zeghad
  • Jacqueline Bourschiedt
  • Adem Fadhloun
  • Mayssa Chaaieri Oudou
  • Jordan Clair
  • Carole Marie Ballandras
  • Djilali Hadj Attou
  • Marjolaine Damais
  • David Guillermin
  • Nadia Ribahi
  • Ben-Ousman Dhakoine
  • Myriam Paire
  • Jonathan Yoann Duzelay
  • Soumia Aida
  • Morad Kahlal
Fanny Fesnoux
Fanny Fesnoux Liste divers droite
JUSTE ROANNE
  • Fanny Fesnoux
  • Yohann Fauriat
  • Bérengère Sarcy
  • Bulent Mutluer
  • Catherine Dufosse
  • David Goutorbe
  • Joséphine Protiere Ngono
  • Jean-Christophe Verriere
  • Marjorie Picard
  • Christophe Decroix
  • Carole Gregori
  • Christian Dubosq
  • Sylvie Fayolle
  • Yves Dutel
  • Coralie Bozin
  • Benjamin Sabatier
  • Corine Demurger
  • Pascal Perrier
  • Valérie Schneider
  • Nicolas Chevalier
  • Elsa Guittard
  • Eric Mercier
  • Amandine Lambert
  • Julien Guichaux
  • Maud Marcoux
  • Vincent Goosens
  • Annick Sapt
  • Matthieu Komisarek
  • Florence Henneveux
  • Thomas Marcandier
  • Stéphanie Delannoy
  • Henri Villevieille
  • Caroline Garcia
  • William Vincent
  • Caroline Husson
  • Alexandre Abry
  • Myriam Domingo
  • Patrick Pioger
  • Marie-France Navarro
  • Jacky Charasse
  • Danièle Munier
Franck Beysson
Franck Beysson Liste divers gauche
L'AVENIR A GAUCHE EN ROANNAIS
  • Franck Beysson
  • Christine Chevillard
  • Robert Michel Malhomme
  • Dominique Bouineau
  • Raphaël Plasse
  • Claude Dubois Perreaud
  • Emmanuel Maurin
  • Samah Zarrad
  • Philippe Grandchamp
  • Aurélie Ferrero
  • Claude Pommery
  • Virginie Jourdan
  • Antoine Pelicand
  • Florence Buthod
  • Olivier Renaud
  • Marie-Ange Coppéré
  • Robin Debs
  • Maud Lucas
  • Thibault Barriquand
  • Aurélie Germaine Vincente Weck
  • Ali Baslik
  • Sylvie Dujardin
  • Christian Meunier
  • Marion Rebah
  • Jean-Michel Gourbière
  • Suzy Viboud
  • Aurélien Galichet
  • Elise Doussou Traoré
  • Eric Malosse
  • Cristel Coste
  • Franck Morales
  • Véronique Morel
  • Théo Griffon
  • Oumbarka Bounachada
  • Norbert Gipon
  • Brigitte Dumoulin
  • Jean-Jacques Ladet
  • Suzanne Brachet
  • Dominique Delahaye
  • Evelyne Granchamp
  • Damien Noël Coppéré

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Nicolin
Yves Nicolin (32 élus) Roanne passionnément 		4 048 59,04%
  • Yves Nicolin
  • Clotilde Robin
  • Lucien Murzi
  • Maryvonne Loughraieb
  • Jean-Jacques Banchet
  • Sophie Rotkopf
  • Romain Bost
  • Corinne Troncy-Prelle
  • Fabien Lambert
  • Jade Petit
  • Gilles Passot
  • Catherine Dufossé
  • Pascal Lassaigne
  • Fanny Fesnoux
  • Edmond Bourgeon
  • Marie-Laure Burnichon
  • Chistophe Pion
  • Hélène Lapalus
  • Mahdi Nouibat
  • Adina Lupu-Bratiloveanu
  • Christian Dorange
  • Vickie Redeuilh
  • Quentin Guillermin
  • Catherine Brun
  • Alexandre Grange
  • Fadwa Fadhloun
  • Guillaume Brasseur Minard
  • Valérie Prost
  • Yohan Rivollier
  • Vanessa Barbant
  • Guy Sergenton
  • Virginie Bernier
Franck Beysson
Franck Beysson (3 élus) Collectif 88% 		1 207 17,60%
  • Franck Beysson
  • Christine Chevillard
  • Bernard Gerbot
Brigitte Dumoulin
Brigitte Dumoulin (3 élus) A gauche pour roanne 		1 194 17,41%
  • Brigitte Dumoulin
  • Denis Vanhecke
  • Marie-Hélène Riamon
Andrea Iacovella
Andrea Iacovella (1 élu) Reussir roanne ensemble 		407 5,93%
  • Andrea Iacovella
Participation au scrutin Roanne
Taux de participation 34,50%
Taux d'abstention 65,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 087

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Nicolin
Yves Nicolin (30 élus) Roanne passionnément 		6 910 50,92%
  • Yves Nicolin
  • Monique Guillermin
  • Daniel Perez
  • Brigitte Durantet
  • Jean-Marc Detour
  • Catherine Dufossé
  • François Chaize
  • Maryvonne Loughraieb
  • Farid Medjani
  • Emilie Ambler
  • Romain Bost
  • Sophie Rotkopf
  • Gilles Passot
  • Jade Baudry
  • Roland Mignard
  • Hélène Lapalus
  • Edmond Bourgeon
  • Simone Trambouze
  • Christian Maisonneuve
  • Monfema Coulibaly
  • Lucien Murzi
  • Dominique Billard
  • Fabien Lambert
  • Aurélie Bonnefond
  • Jean-Jacques Banchet
  • Virginie Rousselon
  • Pascal Lassaigne
  • Anne-Charlotte Thinard
  • Ahmet-Ali Kadi
  • Catherine Brun
Laure Déroche
Laure Déroche (7 élus) "osez roanne avec laure déroche et son équipe" 		4 733 34,88%
  • Laure Déroche
  • Paul Paput
  • Marie-Hélène Riamon
  • Louis Gonnelli
  • Pascale Vialle-Dutel
  • Pierre Audin
  • Giuliana Maestracci
Sarah Brosset
Sarah Brosset (2 élus) Roanne bleu marine 		1 926 14,19%
  • Sarah Brosset
  • Christian Milon
Participation au scrutin Roanne
Taux de participation 65,75%
Taux d'abstention 34,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,79%
Nombre de votants 13 959

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Nicolin
Yves Nicolin Roanne passionnément 		5 701 43,27%
Laure Déroche
Laure Déroche "osez roanne avec laure déroche et son équipe" 		3 876 29,41%
Sarah Brosset
Sarah Brosset Roanne bleu marine 		2 068 15,69%
Norbert Chetail
Norbert Chetail L'alternative municipale pour roanne ! 		780 5,92%
Gérard Philippon
Gérard Philippon Avec les roannaises et les roannais l'humain d'abord 		750 5,69%
Participation au scrutin Roanne
Taux de participation 63,82%
Taux d'abstention 36,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,77%
Nombre de votants 13 550

Villes voisines de Roanne

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