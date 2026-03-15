Résultat de l'élection municipale 2026 à Roanne : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roanne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roanne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Roanne
13:09 - La liste "Roanne Passionnément" grande gagnante des dernières élections à Roanne
L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Roanne s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Yves Nicolin (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 59,04% des soutiens. Deuxième, Franck Beysson (Divers gauche) a capté 1 207 voix (17,60%). Le podium a été complété par Brigitte Dumoulin (Divers gauche), s'adjugeant 1 194 bulletins (17,41%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Roanne, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La minorité devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - Elections à Roanne : les horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 doivent permettre aux citoyens de Roanne d'élire leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local va déterminer la future orientation politique de l'agglomération. Ces six années de gestion plaident-elles pour une reconduction ou une alternance ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est consultable ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 19 bureaux de vote de Roanne sont les suivants : de 8 h à 18 h sans interruption. Activez gratuitement les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats du premier tour des élections municipales à Roanne dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roanne
|Tête de listeListe
|
Yves Nicolin
Liste des Républicains
ROANNE PASSIONNEMENT
|
|
Mahdi Nouibat
Liste divers gauche
ROANNE ET NOUS
|
|
Fanny Fesnoux
Liste divers droite
JUSTE ROANNE
|
|
Franck Beysson
Liste divers gauche
L'AVENIR A GAUCHE EN ROANNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Nicolin (32 élus) Roanne passionnément
|4 048
|59,04%
|
|Franck Beysson (3 élus) Collectif 88%
|1 207
|17,60%
|
|Brigitte Dumoulin (3 élus) A gauche pour roanne
|1 194
|17,41%
|
|Andrea Iacovella (1 élu) Reussir roanne ensemble
|407
|5,93%
|
|Participation au scrutin
|Roanne
|Taux de participation
|34,50%
|Taux d'abstention
|65,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 087
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Nicolin (30 élus) Roanne passionnément
|6 910
|50,92%
|
|Laure Déroche (7 élus) "osez roanne avec laure déroche et son équipe"
|4 733
|34,88%
|
|Sarah Brosset (2 élus) Roanne bleu marine
|1 926
|14,19%
|
|Participation au scrutin
|Roanne
|Taux de participation
|65,75%
|Taux d'abstention
|34,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,79%
|Nombre de votants
|13 959
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Nicolin Roanne passionnément
|5 701
|43,27%
|Laure Déroche "osez roanne avec laure déroche et son équipe"
|3 876
|29,41%
|Sarah Brosset Roanne bleu marine
|2 068
|15,69%
|Norbert Chetail L'alternative municipale pour roanne !
|780
|5,92%
|Gérard Philippon Avec les roannaises et les roannais l'humain d'abord
|750
|5,69%
|Participation au scrutin
|Roanne
|Taux de participation
|63,82%
|Taux d'abstention
|36,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,77%
|Nombre de votants
|13 550
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