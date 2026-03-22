Résultat de l'élection municipale 2026 à Roanne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roanne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roanne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roanne.
L'actu des élections municipales 2026 à Roanne
11:50 - Yves Nicolin largement en tête des municipales il y a une semaine
Dans le cadre du premier tour des municipales à Roanne, c'est Yves Nicolin (Les Républicains) qui a terminé premier en rassemblant 49,14 % des voix. À sa suite, Franck Beysson (Divers gauche) a obtenu la seconde place avec 24,33 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué un ascendant très fort. Yves Nicolin a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a vu son électorat s'éroder de 9 points. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Fanny Fesnoux (Divers droite) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. En quatrième position, Mahdi Nouibat, portant la nuance Divers gauche, a obtenu 6,46 % des suffrages, un score insuffisant pour figurer au second tour, mais assez haut pour éventuellement fusionner. Du côté de la mobilisation à Roanne, le vote a vu 52,35 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roanne
Le deuxième tour des élections municipales à Roanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Yves Nicolin
Liste des Républicains
ROANNE PASSIONNEMENT
|
|
Fanny Fesnoux
Liste divers droite
JUSTE ROANNE
|
|
Franck Beysson
Liste divers gauche
L'AVENIR A GAUCHE EN ROANNAIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roanne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves NICOLIN (Ballotage) ROANNE PASSIONNEMENT
|4 891
|49,14%
|Franck BEYSSON (Ballotage) L'AVENIR A GAUCHE EN ROANNAIS
|2 422
|24,33%
|Fanny FESNOUX (Ballotage) JUSTE ROANNE
|1 997
|20,06%
|Mahdi NOUIBAT ROANNE ET NOUS
|643
|6,46%
|Participation au scrutin
|Roanne
|Taux de participation
|52,35%
|Taux d'abstention
|47,65%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,61%
|Nombre de votants
|10 362
Source : ministère de l’Intérieur
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