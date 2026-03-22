Résultat de l'élection municipale 2026 à Roanne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roanne

Le deuxième tour des élections municipales à Roanne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Yves Nicolin
Yves Nicolin Liste des Républicains
ROANNE PASSIONNEMENT
  • Yves Nicolin
  • Clotilde Robin
  • Lucien Murzi
  • Sophie Rotkopf
  • Alexandre Grange
  • Anna Berne
  • Pascal Lassaigne
  • Marie-Laure Dana Burnichon
  • Estéban Piat
  • Vickie Fioux Redeuilh
  • Jean Cartellier
  • Adina Lupu-Bratiloveanu
  • Romain Bost
  • Helene Lapalus
  • Osman Akyol
  • Catherine Brun
  • Jean Jacques Banchet
  • Evelyne Lefèvre
  • Jean-Philippe Madani
  • Maryvonne Loughraieb
  • Darcy Boungou-Tsoumou
  • Vanessa Barbant
  • Quentin Guillermin
  • Virginie Chappard
  • Guillaume Brasseur-Minard
  • Sabine Vermorel
  • Pierre Riboulet
  • Anaé Channac--Gaune
  • Sébastien Porcheur
  • Agnès Perichon
  • Gaétan Marengo
  • Jacqueline Avenel
  • Dylan Duchamp
  • Sophie Barlerin
  • Anthony Peycelon
  • Léa Poizeuil
  • Alexandre Catallo
  • Béatrice de Cosas
  • Christian Dorange
  • Laurence Gimel
  • Daniel Perez
Fanny Fesnoux
Fanny Fesnoux Liste divers droite
JUSTE ROANNE
  • Fanny Fesnoux
  • Yohann Fauriat
  • Bérengère Sarcy
  • Bulent Mutluer
  • Catherine Dufosse
  • David Goutorbe
  • Joséphine Protiere Ngono
  • Jean-Christophe Verriere
  • Marjorie Picard
  • Christophe Decroix
  • Carole Gregori
  • Christian Dubosq
  • Sylvie Fayolle
  • Yves Dutel
  • Coralie Bozin
  • Benjamin Sabatier
  • Corine Demurger
  • Pascal Perrier
  • Valérie Schneider
  • Nicolas Chevalier
  • Elsa Guittard
  • Eric Mercier
  • Amandine Lambert
  • Julien Guichaux
  • Maud Marcoux
  • Vincent Goosens
  • Annick Sapt
  • Matthieu Komisarek
  • Florence Henneveux
  • Thomas Marcandier
  • Stéphanie Delannoy
  • Henri Villevieille
  • Caroline Garcia
  • William Vincent
  • Caroline Husson
  • Alexandre Abry
  • Myriam Domingo
  • Patrick Pioger
  • Marie-France Navarro
  • Jacky Charasse
  • Danièle Munier
Franck Beysson
Franck Beysson Liste divers gauche
L'AVENIR A GAUCHE EN ROANNAIS
  • Franck Beysson
  • Christine Chevillard
  • Robert Michel Malhomme
  • Dominique Bouineau
  • Raphaël Plasse
  • Claude Dubois Perreaud
  • Emmanuel Maurin
  • Samah Zarrad
  • Philippe Grandchamp
  • Aurélie Ferrero
  • Claude Pommery
  • Virginie Jourdan
  • Antoine Pelicand
  • Florence Buthod
  • Olivier Renaud
  • Marie-Ange Coppéré
  • Robin Debs
  • Maud Lucas
  • Thibault Barriquand
  • Aurélie Germaine Vincente Weck
  • Ali Baslik
  • Sylvie Dujardin
  • Christian Meunier
  • Marion Rebah
  • Jean-Michel Gourbière
  • Suzy Viboud
  • Aurélien Galichet
  • Elise Doussou Traoré
  • Eric Malosse
  • Cristel Coste
  • Franck Morales
  • Véronique Morel
  • Théo Griffon
  • Oumbarka Bounachada
  • Norbert Gipon
  • Brigitte Dumoulin
  • Jean-Jacques Ladet
  • Suzanne Brachet
  • Dominique Delahaye
  • Evelyne Granchamp
  • Damien Noël Coppéré

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roanne

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves NICOLIN
Yves NICOLIN (Ballotage) ROANNE PASSIONNEMENT 		4 891 49,14%
Franck BEYSSON
Franck BEYSSON (Ballotage) L'AVENIR A GAUCHE EN ROANNAIS 		2 422 24,33%
Fanny FESNOUX
Fanny FESNOUX (Ballotage) JUSTE ROANNE 		1 997 20,06%
Mahdi NOUIBAT
Mahdi NOUIBAT ROANNE ET NOUS 		643 6,46%
Participation au scrutin Roanne
Taux de participation 52,35%
Taux d'abstention 47,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 10 362

Source : ministère de l’Intérieur

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