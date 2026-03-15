Résultat municipale 2026 à Roanne (42300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roanne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roanne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roanne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves NICOLIN
Yves NICOLIN ROANNE PASSIONNEMENT 		4 891 49,14%
Franck BEYSSON
Franck BEYSSON L'AVENIR A GAUCHE EN ROANNAIS 		2 422 24,33%
Fanny FESNOUX
Fanny FESNOUX JUSTE ROANNE 		1 997 20,06%
Mahdi NOUIBAT
Mahdi NOUIBAT ROANNE ET NOUS 		643 6,46%
Participation au scrutin Roanne
Taux de participation 52,35%
Taux d'abstention 47,65%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Nombre de votants 10 362

Source : ministère de l’Intérieur

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