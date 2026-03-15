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19:21 - Le poids démographique et économique de Roanne aux élections municipales Au cœur de la campagne électorale municipale, Roanne se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 35 364 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 3 103 entreprises, Roanne offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (39,65%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les 3 946 résidents étrangers, représentant 11,16% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 082 € par mois, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,85%, révélant une situation économique mitigée. Finalement, Roanne incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Roanne Le RN enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Roanne en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 22,24% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 39,73% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 15,96% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Roanne comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 34,19% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier round, un résultat de 31,16% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 32,59% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Roanne aux dernières élections ? La mobilisation s'élevait à 34,50 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Roanne (en retrait par rapport aux 44,7 % nationaux) alors que la pandémie du Covid-19 faisait douter la population. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 73,39 %. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 52,56 % des électeurs (soit environ 9 885 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 67,87 %, bien au-delà des 48,09 % enregistrés en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation. Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Roanne, cette particularité aura en définitive un rôle clé sur les résultats locaux.

15:59 - Quel bilan pour 2024 à Roanne ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors des dernières élections européennes, le podium à Roanne s'était en effet figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (34,19%), devant Valérie Hayer (14,21%) et Raphaël Glucksmann (12,88%). Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Roanne avaient ensuite favorisé Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains) avec 38,23% au premier tour, devant Sandrine Granger (Rassemblement National) avec 31,16%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Antoine Vermorel-Marques culminant à 49,66% des voix sur place.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Roanne apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Roanne plébiscitaient Ismaël Stevenson (Nupes) avec 24,12% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Antoine Vermorel-Marques (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 58,96%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Roanne plaçait Emmanuel Macron en tête avec 29,32% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 22,24%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,27% pour Emmanuel Macron, contre 39,73% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Roanne s'inscrit comme une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - De quelle manière a évolué la fiscalité à Roanne pour les municipales ? À Roanne, où la fiscalité locale a augmenté entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 11,63 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 963 500 euros. Un apport qui est loin des quelque 6,26297 millions d'euros perçus en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Roanne est passé à 38,67 % en 2024 (contre 23,37 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale se situe à près de 40 %, soit une progression de 1,2 point en quatre ans. Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, la facture fiscale moyenne à Roanne s'est chiffrée à 1 057 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 862 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Roanne Passionnément" grande gagnante des dernières élections à Roanne L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Roanne s'avère riche d'enseignements. Au soir du premier tour, Yves Nicolin (Divers droite) a distancé ses concurrents en recueillant 59,04% des soutiens. Deuxième, Franck Beysson (Divers gauche) a capté 1 207 voix (17,60%). Le podium a été complété par Brigitte Dumoulin (Divers gauche), s'adjugeant 1 194 bulletins (17,41%). Cette victoire écrasante a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Roanne, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La minorité devra redoubler d'efforts ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.