Résultat municipale 2026 à Roannes-Saint-Mary (15220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roannes-Saint-Mary a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roannes-Saint-Mary, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roannes-Saint-Mary [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Géraud MERAL
Géraud MERAL (12 élus) PARTAGEONS L'AVENIR 		365 56,85%
  • Géraud MERAL
  • Véronique CUISINIER DELISLE
  • Jean François CYPIÈRES
  • Sandra GIMENEZ
  • Dominique DEJOU
  • Béatrice JARRY
  • Philippe LACASSAGNE
  • Rachel GRIGNON
  • Pierre BOUSSAROQUE
  • Marion CHARMES
  • Jérémie VIDAL
  • Lydie DELPUECH
Georges DELMAS
Georges DELMAS (3 élus) UNE ALTERNATIVE POUR ROANNES-SAINT-MARY 		277 43,15%
  • Georges DELMAS
  • Véronique MUNOZ
  • Benoit THERON
Participation au scrutin Roannes-Saint-Mary
Taux de participation 74,70%
Taux d'abstention 25,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 682

Source : ministère de l’Intérieur

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