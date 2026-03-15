En direct

19:16 - Roannes-Saint-Mary aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Roannes-Saint-Mary, les données démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent impacter les municipales. Avec un taux de chômage de 4,98% et une densité de population de 30 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage d'agriculteurs, qui représente 9,01%, souligne le poids de l'agriculture dans l'économie locale. Le nombre d'allocataires de la CAF (10,87%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (4,42%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Roannes-Saint-Mary mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 24,68% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - La commune de Roannes-Saint-Mary se tourne vers le RN Le mouvement lepéniste ne présentait pas formellement de liste à la dernière municipale à Roannes-Saint-Mary il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 25,63% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 44,37% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 11,78% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Roannes-Saint-Mary comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 35,54% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 35,46% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 37,76% lors du vote définitif.

16:58 - Roannes-Saint-Mary : 50,70 % de votants aux dernières municipales La participation s'élevait à 50,70 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Roannes-Saint-Mary, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le pays était troublé par la pandémie du Covid. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi rassemblé 80,00 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 52,95 % des électeurs (soit environ 458 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 71,67 %, bien au-delà des 50,97 % enregistrés en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent une zone fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France. En parallèle de cette municipale de 2026, l'état de la participation jouera en définitive sur les résultats de Roannes-Saint-Mary.

15:59 - Roannes-Saint-Mary : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les Européennes de juin 2024 à Roannes-Saint-Mary avaient vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,54%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,03% des suffrages. Vincent Descoeur (Divers droite) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Roannes-Saint-Mary après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 35,94%. Dorothée Gallais (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 35,46%. Le second round n'a pas changé grand chose, Vincent Descoeur culminant à 62,24% des voix dans la commune. Une confirmation limpide des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Roannes-Saint-Mary : des verdicts éminemment instructifs lors des élections en 2022 Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Roannes-Saint-Mary choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,00% des voix, devant Marine Le Pen crédité de 25,63%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,63% pour Emmanuel Macron, contre 44,37% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi quelques semaines plus tard, les votants de Roannes-Saint-Mary accordaient leurs suffrages à Vincent Descoeur (LR) avec 38,34% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Vincent Descoeur virant de nouveau en tête avec 68,57% des voix. Cette physionomie politique de Roannes-Saint-Mary dessine donc un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Roannes-Saint-Mary Du côté de la fiscalité de Roannes-Saint-Mary, le produit fiscal par foyer s'est établi à environ 638 euros en 2024 (dernière année connue), un chiffre à comparer avec les 456 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 42,84 % en 2024 (contre environ 17,30 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 11 570 € de recettes en 2024, bien en deçà des quelque 118 800 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à près de 12,55 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Roannes-Saint-Mary Les résultats du scrutin municipal précédent à Roannes-Saint-Mary ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Seule en lice, 'S'engager pour roannes-saint-mary' a logiquement engrangé 349 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Roannes-Saint-Mary, cette répartition historique des voix pose les bases. La naissance ou non d'une opposition constituera l'un des enjeux majeurs au lendemain de ce scrutin sans véritable compétition. Avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous), un début de réponse très clair a déjà été fourni.