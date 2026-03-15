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19:20 - Analyse socio-économique de Rocbaron : perspectives électorales En marge des municipales, Rocbaron fourmille de diversité et d'activités. Dotée de 2 388 logements pour 5 489 habitants, la densité de la ville est de 271 hab/km². La variété socio-économique s'observe dans ses 571 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 028 foyers fiscaux. Dans la ville, 19,77% des résidents sont des enfants, et 27,33% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 31,76% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 34 072 euros par an, la commune est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les obstacles. À Rocbaron, les problématiques locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Rocbaron Le parti à la flamme avait obtenu 23,75% des votes lors des élections municipales à Rocbaron il y a six ans. La liste récoltait au 2e tour 26,80% des votes. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 40,96% des votes lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron dans la ville avec 67,21% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 44,32% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le parti nationaliste arrachait 68,59% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 56,90% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 63,44% pour le parti nationaliste. L'élection s'achèvera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Frank Giletti.

16:58 - Quels niveaux de participation à Rocbaron aux dernières élections ? La mobilisation des électeurs de Rocbaron constituera une clé pour cette élection municipale 2026. En 2020, la participation s'était élevée à 46,14 % au premier tour, un niveau conforme aux 44,7 % du pays. 1 843 votants s'étaient alors déplacés alors que la pandémie du Covid-19 touchait le pays. La course à l'Élysée en 2022 avait à ce titre fortement mobilisé, avec 74,61 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 25,39 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 42,46 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 64,89 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait mobilisé 50,04 % des électeurs locaux. Zoomer sur cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée de classer Rocbaron comme une zone assez peu mobilisée au regard des moyennes nationales.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Rocbaron Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Lors du match européen de 2024, les citoyens de Rocbaron avaient en effet poussé aux avant-postes la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 56,90% des votes. Les législatives à Rocbaron près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Frank Giletti (Rassemblement National) en tête avec 63,44% au premier tour, devant Fabrice Albert (Union des Démocrates et Indépendants) avec 13,55%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Rocbaron : retour sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Rocbaron accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 40,96%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 17,35%. Le second tour entérinait ensuite ce tour préliminaire en offrant 67,21% pour Marine Le Pen, contre 32,79% pour d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés par la suite, les votants de Rocbaron plébiscitaient Frank Giletti (RN) avec 44,32% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,59%. Cette physionomie politique de Rocbaron dessine ainsi une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Élections municipales : des impôts stables au centre de la campagne électorale à Rocbaron Si l'on observe la fiscalité de Rocbaron, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,72 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 102 980 €. Une somme loin des quelque 1,09413 million d'euros enregistrés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Rocbaron s'est établi à 34,97 % en 2024 (contre 19,48 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Mais un constat d'ensemble s'impose : le produit fiscal par ménage à Rocbaron s'est établi à 866 € en 2024 contre 810 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Rocbaron Lors des municipales précédentes à Rocbaron, les résultats ont livré un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Jean-Claude Felix (Divers droite) a terminé en tête en rassemblant 807 soutiens (44,26%). À sa poursuite, Jessica Hoet (Rassemblement National) a capté 23,75% des voix. Un delta important. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes alignées. Jean-Claude Felix l'a finalement emporté avec 49,44% des suffrages, face à Jessica Hoet rassemblant 26,80% des votants et Dominique Quinchon obtenant 405 bulletins (23,75%). La logique a été confirmée, l'écart se creusant pour déboucher sur un succès retentissant. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute profité des voix des partisans des listes de droite éliminées, sécurisant 36 voix supplémentaires entre les deux tours.