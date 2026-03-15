Résultat municipale 2026 à Rocbaron (83136) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rocbaron a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rocbaron, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rocbaron [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Claude FELIX
Jean-Claude FELIX (23 élus) ROCBARON NATURELLEMENT 		1 401 53,37%
  • Jean-Claude FELIX
  • Cécile LAYOLO
  • Jean-Luc LAUMAILLER
  • Laëtitia ZUBER
  • Josselin BERTELLE
  • Virginie PIOLI
  • Julien COTAN
  • Sandra IANNETTI
  • Gilles AGARD
  • Isabelle FILOMENO
  • Boris AYASSE
  • Ophélie LE BRIS
  • Christophe GENIEYS
  • Virginie LEPAGNEY
  • David MARTINELLI
  • Klara FONTAINE
  • Jacques SILVESTRE
  • Corinne BERTANI
  • Thierry RENARD
  • Marie LHOTELLIER
  • Richard SCHULZE
  • Murielle DAVILMA
  • Olivier ROSNOBLET
Jessica HOËT
Jessica HOËT (6 élus) RASSEMBLEMENT POUR ROCBARON 		1 224 46,63%
  • Jessica HOËT
  • David TEYSSIER
  • Gwenaelle MARQUES CAETANO
  • Franck REPOS
  • Christelle HAREL
  • Jean-Pierre INGELAERE
Participation au scrutin Rocbaron
Taux de participation 57,79%
Taux d'abstention 42,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,18%
Nombre de votants 2 723

Source : ministère de l’Intérieur

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