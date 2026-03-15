Résultat de l'élection municipale 2026 à Roche-la-Molière : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Roche-la-Molière [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Roche-la-Molière sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roche-la-Molière.
L'actu des élections municipales 2026 à Roche-la-Molière
13:10 - Le match de la municipale à Roche-la-Molière n'avait pas eu de second tour en 2020
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Roche-la-Molière s'avère très révélatrice. Au soir du premier tour, Eric Berlivet (Union des Démocrates et Indépendants) a raflé la première place en récoltant 1 816 voix (56,45%). Dans la position de la principale opposante, Hélène Favard-Wander (Divers gauche) a rassemblé 16,75% des suffrages. Ce succès d'emblée a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Roche-la-Molière, cette géographie électorale a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité aussi écrasante représentera ce dimanche un challenge titanesque, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à conserver son avance.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Roche-la-Molière ?
Les 7 bureaux de vote de l'agglomération de Roche-la-Molière ferment à 18 h pour le dépouillement. En 2026, les électeurs de Roche-la-Molière sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roche-la-Molière
|Tête de listeListe
|
Christinne Liogier
Liste divers gauche
Nouvelle approche
|
|
Alain Sowa
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR ROCHE LA MOLIÈRE 2026
|
|
Eric Berlivet
Liste Horizons
ROCHE LA MOLIÈRE NATURELLEMENT POSITIVE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Berlivet (25 élus) Naturellement roche la moliere
|1 816
|56,45%
|
|Hélène Favard-Wander (2 élus) Ensemble s'unir pour roche
|539
|16,75%
|
|Olivier Brouilloux (2 élus) Roche autrement
|530
|16,47%
|
|Patricia Portafaix Reussir l'avenir ensemble
|178
|5,53%
|Annie Clement L'atelier participatif avec annie clement
|154
|4,78%
|Participation au scrutin
|Roche-la-Molière
|Taux de participation
|42,50%
|Taux d'abstention
|57,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 272
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eric Berlivet (25 élus) Ensemble pour roche la moliere
|2 379
|51,78%
|
|Olivier Brouilloux (8 élus) Unis pour notre cite- une nouvelle generation pour roche la moliere
|2 215
|48,21%
|
|Participation au scrutin
|Roche-la-Molière
|Taux de participation
|62,79%
|Taux d'abstention
|37,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|4 750
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Olivier Brouilloux Unis pour notre cite- une nouvelle generation pour roche la moliere
|1 953
|45,17%
|Eric Berlivet Ensemble pour roche la moliere
|1 620
|37,47%
|Annie Clement Roche la moliere c'est vous
|750
|17,34%
|Participation au scrutin
|Roche-la-Molière
|Taux de participation
|59,25%
|Taux d'abstention
|40,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,55%
|Nombre de votants
|4 482
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