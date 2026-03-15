Résultat de l'élection municipale 2026 à Roche-la-Molière : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Roche-la-Molière

Tête de listeListe
Christinne Liogier
Christinne Liogier Liste divers gauche
Nouvelle approche
  • Christinne Liogier
  • Frédéric Bouchet
  • Christine Grillet
  • Philippe Kosinski
  • Carole Peyroche
  • Eric Sénécal
  • Michèle Jurine
  • Georges Barou
  • Muriel Gaillard
  • Philippe Boissière
  • Yolande Chatron
  • Ludovic Barboza
  • Arlette Lacour
  • André Provera
  • Martine Hojnacki
  • Aimé Lapierre
  • Véronique Benvenuto
  • Josselin Jacon
  • Marielle Ferrero
  • Philippe Tardy
  • Claire Debaix
  • Ali Mahouast
  • Cécile Arnaud
  • Alexis Sauze
  • Nelly Chavagneux
  • Kévin Eveillard
  • Anne-Marie Charbonnier
  • Jean-Pierre Chenevat
  • Claudine Collonge
Alain Sowa
Alain Sowa Liste divers droite
ENSEMBLE POUR ROCHE LA MOLIÈRE 2026
  • Alain Sowa
  • Clémence Quelennec
  • Laurent Fabre
  • Annick Fay
  • Bernard Faure
  • Sylvie Angenieux
  • Steeve Samiotakis
  • Sandra Monin
  • Damien Valverde
  • Dominique Provera
  • Laurent Chissos
  • Anaïs Avinain
  • Julien Vigier
  • Stanislawa Mialon
  • Serge Adlerberg
  • Christelle Menegaux
  • Remy Langrzik
  • Pascale Beal
  • David Lombardo
  • Jeanine Magand
  • Serge Tardy
  • Martine Usson
  • Daniel Faure
  • Colette Laval
  • Gael Quelennec
  • Geneviève Peyrache
  • Éric Perrin
  • Josiane Bochu
  • Léo Didier
  • Marie-Pierre Perrichon
  • Hervé Verchery
Eric Berlivet
Eric Berlivet Liste Horizons
ROCHE LA MOLIÈRE NATURELLEMENT POSITIVE
  • Eric Berlivet
  • Audrey Boba
  • Didier Richard
  • Séverine Françon
  • Serge Bonnet
  • Virginie Thiebaud
  • William Epalle
  • Christine Konicki
  • Gilles Mazenod
  • Cécile Briard
  • Franck Rochetain
  • Virginie Bonny
  • Benoit Danse
  • Christelle Demosthenis
  • Christophe Gallien
  • Caroline Ordinaire
  • Christophe Barboza
  • Muriel Thiery
  • Philippe Monod
  • Martine Devun
  • William Gascoin
  • Christine Lefebvre
  • Bernard Fontaney
  • Ghislaine Loiselot
  • Vincent Rivollier
  • Sylvie Devarenne
  • Alexis Clauzier
  • Géraldine Verney
  • Eric Martinez
  • Marie-Thérèse Szczech
  • Eric Kuczal

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Berlivet
Eric Berlivet (25 élus) Naturellement roche la moliere 		1 816 56,45%
  • Eric Berlivet
  • Clémence Quelennec
  • Didier Richard
  • Virginie Fontaney
  • Eric Kuczal
  • Christine Konicki
  • Alain Sowa
  • Sylvie Mendes
  • Gilles Reynaud
  • Louise Defour
  • Alexandre Faure
  • Suzanne Ayel
  • Serge Bonnet
  • Mireille Faure
  • Philippe Monod
  • Severine Françon
  • Benoit Danse
  • Marie-Therese Szczech
  • Christophe Gallien
  • Annie Faure
  • Bernard Fontaney
  • Marie-Helene Neyret
  • Jacques Corvisart De Fleury
  • Josiane Berger
  • Franck Poveda
Hélène Favard-Wander
Hélène Favard-Wander (2 élus) Ensemble s'unir pour roche 		539 16,75%
  • Hélène Favard-Wander
  • Pascal Jaligot
Olivier Brouilloux
Olivier Brouilloux (2 élus) Roche autrement 		530 16,47%
  • Olivier Brouilloux
  • Pierrette Grange
Patricia Portafaix
Patricia Portafaix Reussir l'avenir ensemble 		178 5,53%
Annie Clement
Annie Clement L'atelier participatif avec annie clement 		154 4,78%
Participation au scrutin Roche-la-Molière
Taux de participation 42,50%
Taux d'abstention 57,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 272

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Eric Berlivet
Eric Berlivet (25 élus) Ensemble pour roche la moliere 		2 379 51,78%
  • Eric Berlivet
  • Annick Fay
  • Alain Sowa
  • Géraldine Fauvel
  • Didier Richard
  • Christine Konicki
  • Gilles Reynaud
  • Marie-Thérèse Szczech
  • Laurent Fabre
  • Roseline Chambefort
  • José Pestana Dos Santos
  • Louise Defour
  • Sébastien Brossard
  • Jeanine Magand
  • Franck Rochetain
  • Mireille Faure
  • Eric Kuczal
  • Maud Gajda
  • Bernard Faure
  • Virginie Fontaney
  • Guillaume Micheron
  • Fabienne Jacob
  • Alcino Rego
  • Suzanne Ayel
  • Jean Skora
Olivier Brouilloux
Olivier Brouilloux (8 élus) Unis pour notre cite- une nouvelle generation pour roche la moliere 		2 215 48,21%
  • Olivier Brouilloux
  • Pierrette Grange
  • Fabrice Renaudier
  • Hélène Favard
  • Ivan Chatel
  • Carla Chambon
  • Philippe Kosinski
  • Danielle Renaudier
Participation au scrutin Roche-la-Molière
Taux de participation 62,79%
Taux d'abstention 37,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 4 750

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier Brouilloux
Olivier Brouilloux Unis pour notre cite- une nouvelle generation pour roche la moliere 		1 953 45,17%
Eric Berlivet
Eric Berlivet Ensemble pour roche la moliere 		1 620 37,47%
Annie Clement
Annie Clement Roche la moliere c'est vous 		750 17,34%
Participation au scrutin Roche-la-Molière
Taux de participation 59,25%
Taux d'abstention 40,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,55%
Nombre de votants 4 482

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