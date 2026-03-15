Résultat municipale 2026 à Roche-lez-Beaupré (25220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roche-lez-Beaupré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roche-lez-Beaupré, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roche-lez-Beaupré [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques KRIEGER
Jacques KRIEGER (15 élus) CAP 2032 AGIR ENSEMBLE POUR DEMAIN 		556 58,22%
  • Jacques KRIEGER
  • Marie-Christine ROY
  • Jean-Pierre MOYSE
  • Nadine COILLOT
  • Patrick MOREIRA
  • Emmanuelle CARVALHO
  • Thierry TISSOT
  • Sandrine MARC
  • Jean-Noël HUSY
  • Séverine TOURNIER-VALLET
  • Emmanuel DESSIRIER
  • Isabelle COUSSINET
  • Roland RAFFIN
  • Florence COURTOIS
  • Loïc BERTHOMMIER
Denis MORIN
Denis MORIN (4 élus) ROCHE UN NOUVEL ESPOIR 		399 41,78%
  • Denis MORIN
  • Vanessa CHAPELLE
  • Roland BARDEY
  • Sandrine BARBEI
Participation au scrutin Roche-lez-Beaupré
Taux de participation 63,43%
Taux d'abstention 36,57%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,41%
Nombre de votants 994

Source : ministère de l’Intérieur

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