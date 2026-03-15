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19:17 - Roche-lez-Beaupré aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la commune de Roche-lez-Beaupré, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des municipales ? La pyramide des âges pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 17,30% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 9,52% sont des personnes âgées. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 998 euros par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1129 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (21,83%) met en lumière des impératifs de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,27%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Roche-lez-Beaupré mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 15,83% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

17:57 - Les données clés du vote RN à Roche-lez-Beaupré Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Roche-lez-Beaupré il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 25,35% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 44,00% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 23,14% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Roche-lez-Beaupré comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 37,32% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier tour, un résultat de 38,79% pour le parti à la flamme. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 48,29% le dimanche suivant.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Roche-lez-Beaupré aux dernières élections ? En ce jour de municipales 2026 à Roche-lez-Beaupré, l'absence ou non d'électeurs dans les bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 48,95 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 51,05 %), en pleine épidémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été marquée par une abstention à 20,52 % dans la ville (contre 79,48 % de participation). Évidemment, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les législatives de 2022 et celles de 2024 s'avère éclairante. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 49,40 % en 2022 à seulement 26,06 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 40,42 % (contre 48,51 % en France). Regarder cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet de classer Roche-lez-Beaupré comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment a voté Roche-lez-Beaupré l'année de la dissolution ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Roche-lez-Beaupré soutenaient en priorité Eric Fusis (Rassemblement National) avec 38,79% au premier tour. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, portant Dominique Voynet (Union de la gauche) jusqu'au sommet avec 51,71%. Lors des élections européennes près d'un mois plus tôt, le résultat à Roche-lez-Beaupré s'était cette fois forgé autour de Jordan Bardella (37,32%), talonnée par Raphaël Glucksmann (14,43%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (13,98%). La physionomie politique de Roche-lez-Beaupré a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune donnait à voir un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Roche-lez-Beaupré : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Roche-lez-Beaupré privilégiaient la candidature d'Emmanuel Macron (27,71%), surpassant ainsi Marine Le Pen avec 25,35%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 56,00% pour Emmanuel Macron, contre 44,00% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Roche-lez-Beaupré soutenaient en priorité Eric Alauzet (Ensemble !) avec 30,97% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,53%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Roche-lez-Beaupré s'affirme comme une ville acquise au bloc central.

12:58 - La commune de Roche-lez-Beaupré a plutôt augmenté sa fiscalité Si l'on regarde de près la fiscalité de Roche-lez-Beaupré, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 8,64 % en 2024 (données les plus récentes), rapportant à la ville 12 220 €, marquant une forte baisse face aux 275 670 € perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Roche-lez-Beaupré a évolué pour se fixer à un peu plus de 27,99 % en 2024 (contre 9,23 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le montant moyen payé par foyer fiscal à Roche-lez-Beaupré a atteint 798 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 474 € quatre ans auparavant.

11:59 - Résultats des élections de 2020 : comment Jacques Krieger s'est imposé à Roche-lez-Beaupré À Roche-lez-Beaupré, à l'occasion des municipales il y a 6 ans, les résultats ont livré un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Dès le premier tour de scrutin, Jacques Krieger a creusé l'écart en obtenant 69,53% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Roland Bardey a obtenu 237 suffrages en sa faveur (30,46%). Cette victoire sans appel de Jacques Krieger a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Roche-lez-Beaupré, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront réaliser un grand bond dans les suffrages ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.