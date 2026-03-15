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19:18 - Rochecorbon aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quel impact auront les habitants de Rochecorbon sur les résultats des élections municipales ? Avec un taux de chômage de 6,74% et une densité de population de 192 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,19%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,22%) met en lumière des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,92%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,65%), témoignent d'une population instruite à Rochecorbon, soulignant ainsi l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Rochecorbon ? Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Rochecorbon en 2020, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 14,90% des voix comptabilisées lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 26,72% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient accordé 10,15% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Rochecorbon comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 19,39% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées offriront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,79% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 29,16% lors du vote final.

16:58 - Quelle participation attendre à Rochecorbon aux municipales ? Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales à Rochecorbon, l'abstention concernait 47,31 % des inscrits, un score en demi-teinte, beaucoup d'électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause du Covid. N'oublions pas que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été accompagnée d'une abstention à 19,17 % dans la ville (et donc 80,83 % de participation). En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 43,78 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 24,23 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,81 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. Dans le cadre de ces élections municipales de 2026 à Rochecorbon, cet élément jouera en tout cas un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - Rochecorbon : le vote des électeurs l'année de la dissolution À l'occasion du match européen de 2024, les électeurs de Rochecorbon avaient placé en tête la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 20,54% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Rochecorbon avaient ensuite placé en tête Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 41,74% au premier tour, devant Christelle Gobert (Union de la gauche) avec 25,00%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Daniel Labaronne culminant à 70,84% des votes sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi confirmé que Rochecorbon demeurait à l'époque un territoire à dominante centriste et macroniste.

14:57 - Rochecorbon : des verdicts très tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rochecorbon portaient leur choix sur Daniel Labaronne (Ensemble !) avec 40,38% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 60,00%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Rochecorbon quelques semaines plus tôt était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 36,79% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 19,48%. Le second tour n'a fait que confirmer cette introduction en donnant 73,28% pour Emmanuel Macron, contre 26,72% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Rochecorbon laisse apparaître une ville acquise au bloc central.

12:58 - Rochecorbon : la situation fiscale constatée à l'approche des municipales À Rochecorbon, pour ce qui est des contributions locales, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 883 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 704 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à un peu moins de 36,92 % en 2024 (contre près de 18,68 % en 2020). Cette augmentation est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 78 620 € en 2024, bien en deçà des quelque 623 700 euros perçus en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,36 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et forçant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Les résultats de la liste "Ecoute Et Engagement Durable" aux élections de 2020 à Rochecorbon L'analyse des résultats des municipales de 2020 à Rochecorbon est très révélatrice. Dès le premier tour, Emmanuel Duménil a décroché la pole position avec 65,37% des soutiens. Sur la seconde marche, Christophe Malbrant a obtenu 456 voix (34,62%). Cette victoire écrasante de Emmanuel Duménil a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Rochecorbon, ce qui s'est passé à l'époque a évidemment dicté les stratégies des différents camps. Ce triomphe écrasant met le camp adverse face à une tâche immense ce dimanche, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.