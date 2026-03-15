Résultat municipale 2026 à Rochecorbon (37210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rochecorbon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rochecorbon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rochecorbon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel DUMENIL
Emmanuel DUMENIL (18 élus) ENGAGÉS POUR UN VILLAGE VIVANT 		860 52,28%
  • Emmanuel DUMENIL
  • Martine BOUCHERY
  • Lionel PINAULT
  • Sandra NERISSON
  • Dimitri FULNEAU
  • Muriel VASSEUR
  • Jérôme POTIN
  • Adeline RIOT RIVET
  • Philippe MARTY
  • Sophie HUBERT
  • Éric DAUBIGIE
  • Florence DAVOT
  • Sylvain MARONNEAU
  • Anne-Sophie DELALANDE
  • Valentin DUPONT
  • Charlotte RONDET
  • Marc THIRY
  • Solène DU FAUR DE PIBRAC
Philippe NÈGRE
Philippe NÈGRE (5 élus) Bien vivre ensemble à Rochecorbon 		785 47,72%
  • Philippe NÈGRE
  • Syviane BION
  • Eric LAMENDOUR
  • Sophie BARRAULT
  • Didier LEFEBVRE
Participation au scrutin Rochecorbon
Taux de participation 64,70%
Taux d'abstention 35,30%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,18%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 1 697

Source : ministère de l’Intérieur

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