Résultat municipale 2026 à Rochefort-du-Gard (30650) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rochefort-du-Gard a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rochefort-du-Gard, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rochefort-du-Gard [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy BACHEVALIER
Rémy BACHEVALIER (25 élus) BIEN VIVRE A ROCHEFORT DU GARD CONTINUONS 		2 709 67,15%
  • Rémy BACHEVALIER
  • Josiane MANYA
  • Jean Louis PELLET
  • Angélique JEAN
  • Yohann BLONDEAU
  • Aline GINER
  • Sylvain GRIGNON
  • Marilyne KRIZ-BELLON
  • Alain BERTRAND
  • Leslie LANNEBERE
  • Patrick SANDEVOIR
  • Emilie JAYET
  • Van-Son MUONGHANE
  • Nadine AURAY
  • Pascal LALLE
  • Thérèse EVESQUE
  • Fabien GOMEZ
  • Salomé SAVONNE
  • José ALVES DE SOUSA
  • Anaïs L'HERMIER DES PLANTES
  • Laurent DODEMAN
  • Isabelle MONSARRAT
  • Jérémy FLOURY
  • Julia MATARISE
  • Jean-Philippe ZERBATO
Céline ALCALDE
Céline ALCALDE (4 élus) ROCHEFORT EST À VOUS ! 		1 325 32,85%
  • Céline ALCALDE
  • Gilbert PASQUIER
  • Véronique BOISSY
  • Rafik BOURAS
Participation au scrutin Rochefort-du-Gard
Taux de participation 61,97%
Taux d'abstention 38,03%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 4 138

Source : ministère de l’Intérieur

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