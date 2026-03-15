En direct

19:17 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Rochefort-du-Gard En pleine campagne électorale municipale, Rochefort-du-Gard est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 8 067 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 652 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 552 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans l'agglomération, 32% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 30,51% de plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Avec 166 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 5,08%, Rochefort-du-Gard se classe comme un exemple de multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 457 euros par an, la ville ambitionne plus de prospérité. Pour conclure, à Rochefort-du-Gard, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Quel est le poids du RN à Rochefort-du-Gard ? Le parti nationaliste récoltait un résultat relativement faible lors de l'élection municipale à Rochefort-du-Gard il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen obtenait 31,35% des suffrages lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 51,89% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 31,04% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN réunissait 51,46% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 41,48% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 48,48% pour le RN. Il l'emportera d'ailleurs avec 61,07% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Pascale Bordes.

16:58 - Quels niveaux de participation à Rochefort-du-Gard aux dernières élections ? L'absence ou non de votants à Rochefort-du-Gard sera l'un des tournants de cette élection municipale. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 58,19 % des inscrits, une proportion assez classique, le Covid-19 ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 18,65 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). Si la nature de ces élections se distingue des enjeux purement locaux, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure instructive. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 51,81 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,19 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,46 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité où l'abstention est contenue.

15:59 - Quelles leçons tirer pour l'année de la dissolution à Rochefort-du-Gard ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Rochefort-du-Gard, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,48%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Pascale Bordes (Rassemblement National) en tête avec 48,48% au premier tour, devant Christian Baume (Ensemble !) avec 19,83%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Pascale Bordes culminant à 61,07% des voix localement. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des élections de 2022 à Rochefort-du-Gard ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Rochefort-du-Gard accordaient leurs suffrages à Pascale Bordes (RN) avec 31,04% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 51,46%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Rochefort-du-Gard choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,35% des voix, devant Emmanuel Macron qui recueillait 25,77%. Le second tour entérinait ensuite cette entrée en matière en donnant 51,89% pour Marine Le Pen, contre 48,11% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Rochefort-du-Gard s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - Impôts à Rochefort-du-Gard : un enjeu central pour 2026 En ce qui concerne la fiscalité locale de Rochefort-du-Gard, le montant moyen payé par foyer fiscal a représenté 1 175 € en 2024 (année des dernières données), un chiffre à comparer avec les 1 130 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 60,59 % en 2024 (contre près de 37,81 % en 2020). Mais attention : cette hausse est le plus souvent mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 159 200 € en 2024. Un produit qui est loin des 2,25196 millions d'euros (2 251 960 € très exactement) engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 20,15 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement son produit et contraignant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - La liste "Construisons L'avenir" grande gagnante de la dernière élection municipale à Rochefort-du-Gard Les résultats des dernières élections municipales à Rochefort-du-Gard ont fourni un éclairage précieux sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous électoral, Rémy Bachevalier (Divers droite) a pris la première place en totalisant 1 456 suffrages (58,19%). Juste derrière, Julien Paudoie (Divers droite) a rassemblé 754 voix (30,13%). Ce succès d'emblée du candidat Divers droite a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette élection de 2026 à Rochefort-du-Gard, cette géographie électorale pose les bases. Pour les opposants, renverser une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche le principal défi, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.