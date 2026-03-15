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19:20 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Rochefort-en-Yvelines Devant le bureau de vote de Rochefort-en-Yvelines, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 39,71% de cadres pour 897 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. L'existence de 87 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans le village, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 34,39% ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 16,22% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette diversité sociale, près de 39,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 13,37 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Rochefort-en-Yvelines, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Rochefort-en-Yvelines Le mouvement lepéniste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Rochefort-en-Yvelines il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen amassait 12,67% des suffrages lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,53% au tour décisif. Les législatives la même année avaient réservé 10,55% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop limité, à Rochefort-en-Yvelines comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 21,24% aux européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives anticipées offriront, lors du premier round, un résultat de 25,68% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,55% lors du vote final.

16:58 - Rochefort-en-Yvelines classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Dans le cadre de cette élection municipale 2026 à Rochefort-en-Yvelines, la désertion des bureaux de vote jouera un rôle essentiel sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le tour de chauffe de la municipale avait été marqué par une abstention de 56,42 %, un score dans la norme (la participation se limitant à 43,58 %), le Covid ayant créé un contexte défavorable pour l'événement. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 16,76 % localement. L'abstention aux législatives, mesurée à 39,56 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 18,51 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 34,00 %. Prendre du recul sur ce parcours lors des dernières élections permet d'identifier Rochefort-en-Yvelines comme une zone globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - À Rochefort-en-Yvelines, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Un rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 révèle que Rochefort-en-Yvelines s'affirmait alors toujours comme un secteur acquis au macronisme, fortifiant encore un peu plus son orientation historique. Les élections européennes du printemps 2024 à Rochefort-en-Yvelines avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Valérie Hayer (23,71%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 21,24% des voix. Les législatives à Rochefort-en-Yvelines provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Aurore Bergé (Ensemble !) à l'avant de la course avec 43,58% au premier tour, devant Thomas Du Chalard (Rassemblement National) avec 25,68%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Aurore Bergé culminant à 58,42% des votes dans la commune.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Rochefort-en-Yvelines ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Rochefort-en-Yvelines plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 40,54% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 14,36%. Le second tour n'a fait que confirmer ce premier round en offrant 73,47% pour Emmanuel Macron, contre 26,53% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Rochefort-en-Yvelines plébiscitaient Aurore Bergé (Ensemble !) avec 38,07% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 72,77%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Rochefort-en-Yvelines une ville acquise au bloc central.

12:58 - Constat clé à l'approche des municipales 2026 : des impôts en hausse à Rochefort-en-Yvelines Du côté de la fiscalité locale de Rochefort-en-Yvelines, la somme moyenne demandée aux foyers imposables a représenté environ 1 146 euros en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 870 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est resté figé à un peu plus de 20,94 % en 2024, sans aucune variation depuis quatre ans. Une hausse le plus souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 54 400 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 245 600 € enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 7,40 %. Cette taxe est dorénavant réduite à peau de chagrin, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Rochefort-en-Yvelines À Rochefort-en-Yvelines, les résultats des élections municipales de 2020 se sont révélés riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, en l'absence de liste. 15 sièges ont été pourvus dès le premier tour. Yves Olivier Parizot a obtenu les meilleurs résultats avec 275 voix (94,82%). Juste derrière, Béatrice Gout a recueilli 94,48% des votes. Nelly Lamoureux (Basso) suivait, réunissant 273 électeurs (94,13%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. En ce jour d'élections municipales 2026 à Rochefort-en-Yvelines, les citoyens doivent de nouveau se prononcer dans ce cadre local très particulier. En France, le dispositif électoral particulier permettant les candidatures individuelles appartient cependant au passé.