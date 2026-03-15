Résultat municipale 2026 à Rochefort-en-Yvelines (78730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rochefort-en-Yvelines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rochefort-en-Yvelines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rochefort-en-Yvelines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie CAILLARD
Stéphanie CAILLARD (13 élus) Unis pour ROCHEFORT 		395 70,66%
  • Stéphanie CAILLARD
  • Xavier HENRY
  • Martine MERELLE
  • Christian BOU
  • Fabienne MAILLEBOUIS
  • Olivier FREY
  • Béatrice GOUT
  • Sébastien SAUSSEAU
  • Pascale AUDO
  • Nohann ARMAND
  • Laurène LE GALL-MIROUX
  • Pierre CLAMENS
  • Sandrine PEREIRA
Florent PRUVOST
Florent PRUVOST (2 élus) VIVRE ENSEMBLE A ROCHEFORT 		164 29,34%
  • Florent PRUVOST
  • Valerie MALOSSE
Participation au scrutin Rochefort-en-Yvelines
Taux de participation 77,52%
Taux d'abstention 22,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,53%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 562

Source : ministère de l’Intérieur

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