Résultat de l'élection municipale 2026 à Rochefort : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rochefort

Tête de listeListe
Anne-Catherine Godde
Anne-Catherine Godde Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
  • Anne-Catherine Godde
  • Olivier Tripelon
  • Laurence Herment
  • Jérome Renaud
  • Nadia Gueye
  • Daniel Bervin
  • Loetitia Beltran
  • Bruno Vachon
  • Rosa Gouysse
  • Jean-Michel Nicolas
  • Carole Rousseau
  • Laurent Géneau
  • Jannick Auvray
  • Nicolas Gervais
  • Justine Amiot
  • David Largeau
  • Frédérique Mettey
  • Jérome Berbuteau
  • Rachel Brandy
  • Thierry Nankou
  • Caroline Guerineau
  • Serge Schroeder
  • Lana Lesch
  • Jérémy Brillouet
  • Danielle Arnoult
  • Laurent Brecht
  • Suzanne Chenu
  • Jérémie Mémon
  • Véronique Couet
  • Frédéric Altieri
  • Laetitia Berbuteau
  • Florent Berrier
  • Patricia Caillaud
  • Nourédine Haddou
  • Marie-France Gillaud
Romain Monroux
Romain Monroux Liste divers gauche
Rochefort Collectif
  • Romain Monroux
  • Pascale Jourdanet
  • Joseph Rassindrame
  • Maria Giraudon
  • Abel Cingal
  • Agnès Aynaud
  • Jonathan Uhmann
  • Marie-Nicole Rouillard
  • Fabien Brossard
  • Baraka Attoumane
  • Julien Therme
  • Marine Bellafiore
  • Cyrille Ledoux
  • Martine Morissonneau
  • Pascal Guedon
  • Annick Le Puil
  • Christophe Bernard
  • Naïma Fedsi
  • Victor Goncalves
  • Annie Simon
  • Anthony Fayolle
  • Virginie Kettle
  • Éric Mahuet
  • Carole Lelaurain
  • Alain Vagner
  • Marie-Sabine Daridan
  • Jean-Louis Lebrot
  • Geneviève Herique
  • Aurélien Cardoit
  • Catherine Carrer
  • Kakou Boyer
  • Annick Daniel
  • Clément Barraud
  • Marie-Pierre Chevalier
  • Frédéric Charles
Hervé Blanché
Hervé Blanché Liste divers droite
HERVÉ BLANCHÉ 2026 CONTINUONS ENSEMBLE
  • Hervé Blanché
  • Caroline Campodarve-Puente
  • Alain Giorgis
  • Isabelle Gireaud
  • Jacques Jaulin
  • Sophie Cousty
  • Jean-Marie Le Bras
  • Nathalie Andrieu
  • Alain Burnet
  • Christèle Morin
  • Thierry Lesauvage
  • Séverine Parthenay
  • Emmanuel Ecale
  • Sarah Charley
  • Bruno Dutreix
  • Jessica Bouju
  • Didier Cannioux
  • Dominique Hyacinthe
  • Gérald Vaney
  • Nathalie Brard
  • Dimitri Buisson
  • Sabrina Gineau
  • Maxime Michaud
  • Mélodie Obadia
  • Jean-Noël Cifoni
  • Julie Delerue
  • Laurent Grosset
  • Anne-Sophie Jublin
  • Pierre-Antoine Chevaleraud
  • Camille Tripoteau
  • Frédéric André
  • Adeline Rabelle-Cottin
  • Louis Baubeau
  • Sophie Bauçais
  • Pascal Sabourault
  • Florence Alluaume
  • Eloi Petorin
Fabrice Vergnier
Fabrice Vergnier Liste divers gauche
ROCHEFORT, L'AVENIR AUTREMENT
  • Fabrice Vergnier
  • Dorothée Machabert
  • Bruno Cerveau
  • Roxane Keribin
  • Yves Mirande
  • Marion Gombaud
  • Christian de la Rochemacé
  • Nathalie Begaud
  • Pascal Suire
  • Marie-Thérèse Zimmer
  • Stéphane Couton
  • Stéphanie Bonnin
  • Thierry Galais
  • Camille Jeanneteau
  • Jean-Pierre Lartige
  • Céline Renaut
  • François Boutin
  • Véronique Drey
  • Alexandre Oger
  • Claire Duquesne
  • Jean-Luc Delcampo
  • Michèle Grenier
  • Mark Haliday
  • Jocelyne Desbois
  • Manuel Grenier
  • Dominique Renault
  • Philippe Guillomet
  • Laurence Martineau Deguilhem
  • Antoine Klein
  • Sylvie Laulan
  • Cédric Roirand
  • Anne-Sophie Gagnol
  • Patrick Joseph
  • Aline Béziat
  • Jacques Boucher
  • Marie-Christine Fauvel
  • Pascal Coqueron

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Blanché
Hervé Blanché (28 élus) Hervé blanché 2020 		3 494 58,86%
  • Hervé Blanché
  • Caroline Campodarve-Puente
  • Gerard Pons Et Huguet
  • Isabelle Gireaud
  • Alain Giorgis
  • Sophie Cousty
  • Bernard Dubourg
  • Nathalie Andrieu
  • Jacques Jaulin
  • Christele Morin
  • Alain Burnet
  • Florence Alluaume
  • Thierry Lesauvage
  • Severine Parthenay
  • Jean-Marie Le Bras
  • Marie-Christine Gendreau
  • Emmanuel Ecale
  • Laurence Padrosa
  • Bruno Dutreix
  • Sarah Charley
  • Eloi Pétorin
  • Florence Sombrun
  • Dimitri Buisson
  • Jessica Bouju
  • Gérald Vaney
  • Dominique Hyacinthe
  • Alain Vissault
  • Samantha Perdraut
Rémi Letrou
Rémi Letrou (7 élus) 100 % rochefort avec rémi letrou 		2 442 41,13%
  • Rémi Letrou
  • Valentine Chaigneau
  • Christophe Escuriol
  • Isabelle Flamand
  • Yoan De La Llave
  • Michèle Grenier
  • Jean Mariaud
Participation au scrutin Rochefort
Taux de participation 35,08%
Taux d'abstention 64,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 145

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Blanché
Hervé Blanché Hervé blanché 2020 		2 866 44,52%
Rémi Letrou
Rémi Letrou 100% rochefort avec rémi letrou 		1 389 21,57%
Alexis Blanc
Alexis Blanc Rochefort pour tous 		897 13,93%
Dominique Droin
Dominique Droin Rochefort avec enthousiasme 		595 9,24%
Thierry Kieffer
Thierry Kieffer Cap rochefort la liste citoyenne 		488 7,58%
Frédéric Castello
Frédéric Castello Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		202 3,13%
Participation au scrutin Rochefort
Taux de participation 37,83%
Taux d'abstention 62,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 625

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé Blanché
Hervé Blanché (26 élus) Hervé blanché 2014 		4 392 43,07%
  • Hervé Blanché
  • Caroline Campodarve-Puente
  • Bruno Esoli
  • Florence Lecossois
  • Gérard Pons Et Huguet
  • Isabelle Gireaud
  • Bernard Dubourg
  • Sophie Fayat
  • Jacques Jaulin
  • Delphine Paris
  • Thierry Lesauvage
  • Christèle Morin
  • Daniel Pacau
  • Nathalie Andrieu
  • Emmanuel Ecale
  • Maité Billon
  • Alain Soulié
  • Séverine Parthenay
  • Eloi Petorin
  • Nadia Assaoui
  • Dimitri Buisson
  • Florence Alluaume
  • Jean-Marie Le Bras
  • Laurence Rousset
  • Foued Slama
  • Armelle Tamisier
André Bonnin
André Bonnin (6 élus) Une volonte pour rochefort 		3 841 37,67%
  • André Bonnin
  • Gaëlle Sanchez-Mouilleron
  • Pierre Feydeau
  • Anne-Marie Vernet
  • Rémi Letrou
  • Brigitte Lonlas
Alexis Blanc
Alexis Blanc (3 élus) Rochefort pour tous 		1 963 19,25%
  • Alexis Blanc
  • Frédérique Tuffnell
  • Georges Padrosa
Participation au scrutin Rochefort
Taux de participation 59,44%
Taux d'abstention 40,56%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Nombre de votants 10 464

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
André Bonnin
André Bonnin Une volonte pour rochefort 		2 978 32,24%
Hervé Blanché
Hervé Blanché Hervé blanché 2014 		2 951 31,95%
Alexis Blanc
Alexis Blanc Rochefort pour tous 		1 925 20,84%
Dominique Droin
Dominique Droin Rochefort avec enthousiasme 		947 10,25%
Frédéric Castello
Frédéric Castello Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		435 4,70%
Participation au scrutin Rochefort
Taux de participation 54,25%
Taux d'abstention 45,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,30%
Nombre de votants 9 551

Villes voisines de Rochefort

En savoir plus sur Rochefort