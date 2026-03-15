Résultat de l'élection municipale 2026 à Rochefort : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rochefort [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rochefort sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rochefort.
L'actu des élections municipales 2026 à Rochefort
13:09 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des élections à Rochefort
Les résultats des dernières élections municipales à Rochefort ont offert un constat instructif sur les rapports de force locaux. Au terme du premier tour à l'époque, Hervé Blanché (Divers droite) a distancé ses concurrents en obtenant 44,52% des bulletins. Derrière, Rémi Letrou (Divers gauche) a capté 21,57% des votes. Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Hervé Blanché l'a finalement emporté avec 58,86% des voix, face à Rémi Letrou qui a obtenu 41,13% des électeurs. Le fossé initial s'est confirmé et même accru, débouchant sur une victoire nette et sans équivoque. Bien que Rémi Letrou ait bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 1 053 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Divers droite a sans doute bénéficié des votes des listes éliminées. La formation d'opposition se doit absolument d'obtenir un plus grand nombre de voix dès le premier tour ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Tout savoir sur les élections municipales à Rochefort
Les élections municipales sont l'occasion pour les 17 110 électeurs de Rochefort de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur commune. À Rochefort et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui succédera à Hervé Blanché (Divers droite), qui a remporté la mairie en 2020 au second tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des candidats aux élections municipales 2026 à Rochefort est en ligne plus bas dans cette page. Les 20 bureaux de vote de la commune de Rochefort seront accessibles de 8 h à 18 h pour permettre aux électeurs de prendre une décision. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Rochefort dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rochefort
|Tête de listeListe
|
Anne-Catherine Godde
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|
|
Romain Monroux
Liste divers gauche
Rochefort Collectif
|
|
Hervé Blanché
Liste divers droite
HERVÉ BLANCHÉ 2026 CONTINUONS ENSEMBLE
|
|
Fabrice Vergnier
Liste divers gauche
ROCHEFORT, L'AVENIR AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Blanché (28 élus) Hervé blanché 2020
|3 494
|58,86%
|
|Rémi Letrou (7 élus) 100 % rochefort avec rémi letrou
|2 442
|41,13%
|
|Participation au scrutin
|Rochefort
|Taux de participation
|35,08%
|Taux d'abstention
|64,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 145
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Blanché Hervé blanché 2020
|2 866
|44,52%
|Rémi Letrou 100% rochefort avec rémi letrou
|1 389
|21,57%
|Alexis Blanc Rochefort pour tous
|897
|13,93%
|Dominique Droin Rochefort avec enthousiasme
|595
|9,24%
|Thierry Kieffer Cap rochefort la liste citoyenne
|488
|7,58%
|Frédéric Castello Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|202
|3,13%
|Participation au scrutin
|Rochefort
|Taux de participation
|37,83%
|Taux d'abstention
|62,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 625
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hervé Blanché (26 élus) Hervé blanché 2014
|4 392
|43,07%
|
|André Bonnin (6 élus) Une volonte pour rochefort
|3 841
|37,67%
|
|Alexis Blanc (3 élus) Rochefort pour tous
|1 963
|19,25%
|
|Participation au scrutin
|Rochefort
|Taux de participation
|59,44%
|Taux d'abstention
|40,56%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Nombre de votants
|10 464
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André Bonnin Une volonte pour rochefort
|2 978
|32,24%
|Hervé Blanché Hervé blanché 2014
|2 951
|31,95%
|Alexis Blanc Rochefort pour tous
|1 925
|20,84%
|Dominique Droin Rochefort avec enthousiasme
|947
|10,25%
|Frédéric Castello Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|435
|4,70%
|Participation au scrutin
|Rochefort
|Taux de participation
|54,25%
|Taux d'abstention
|45,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,30%
|Nombre de votants
|9 551
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