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19:16 - Élections à Rochemaure : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Rochemaure façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, impactant ainsi les résultats des élections municipales. Avec une densité de population de 92 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,77%, les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 279 €/an souligne le poids des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1231 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,11%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,68%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Rochemaure mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 17,59% des résidents non diplômés, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - Le RN marque des points à Rochemaure Le mouvement nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Rochemaure il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 29,43% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 55,75% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient attribué 29,92% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le RN réunissait 43,18% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 42,80% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 46,00% pour le RN. C'est lui qui s'imposera avec 53,81% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Hervé Saulignac.

16:58 - Aux dernières municipales, 47,38 % d'abstention à Rochemaure Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Rochemaure, l'absence ou non de votants dans les isoloirs jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, montrent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 47,38 % des inscrits, en deçà de la moyenne nationale alors que le Covid-19 faisait planer une ombre sur l'événement. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus, les figures de l'édile et du président étant centrales. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre arrêté à 22,59 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 45,91 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,42 %, loin des 49,44 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une localité moins abstentionniste que la moyenne au regard des moyennes nationales.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Rochemaure il y a deux ans Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Rochemaure avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (42,80%), suivie par Raphaël Glucksmann qui avait récolté 15,15% des suffrages. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Rochemaure avaient ensuite propulsé aux avants-postes Céline Porquet (Rassemblement National) avec 46,00% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 32,92%. Le second round n'a pas changé grand chose, Céline Porquet culminant à 53,81% des voix dans la localité. La préférence des électeurs de Rochemaure a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée dès lors comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Rochemaure : des suffrages éminemment tranchés lors des scrutins il y a 4 ans Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Rochemaure portaient leur choix sur Hervé Saulignac (DVG) avec 35,38% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Hervé Saulignac virant de nouveau en tête avec 56,82% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Rochemaure plaçaient Marine Le Pen en tête avec 29,43% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 21,72%. Lors de la finale de l'élection à Rochemaure, les électeurs accordaient 55,75% pour Marine Le Pen, contre 44,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Rochemaure se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité locale à Rochemaure à l'approche des municipales ? Concernant la pression fiscale de Rochemaure, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à environ 1 085 euros en 2024 (derniers chiffres en date), alors que ce montant se situait à 620 € quatre ans auparavant. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu plus de 39,24 % en 2024 (contre près de 17,84 % en 2020). En comparaison, la moyenne s'établit aux alentours de 40 % à l'échelle nationale (en progression de 1,2 point depuis 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 31 300 euros en 2024. Un produit qui est loin des 239 330 € perçus 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 9,08 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur la triangulaire des élections de 2020 à Rochemaure Il peut se révéler intéressant de se pencher sur les scores des dernières municipales à Rochemaure. À l'occasion de la première consultation électorale, Olivier Faure a terminé en tête en totalisant 44,84% des voix. Dans la position du principal opposant, Pierre-Yves Cuny a capté 248 bulletins valides (28,08%). La troisième place est revenue à Michel Pettigiani, glanant 239 voix (27,06%). Une différence significative. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Olivier Faure l'a finalement emporté avec 467 voix (53,61%), face à Michel Pettigiani rassemblant 228 électeurs (26,17%) et Pierre-Yves Cuny réunissant 176 votants (20,20%). Le fossé initial s'est consolidé et encore élargi, conduisant à une victoire écrasante et sans appel. L'éparpillement des voix a sans doute pesé., engrangeant 71 voix supplémentaires entre les deux tours.