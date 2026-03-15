Résultat municipale 2026 à Rochemaure (07400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rochemaure a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rochemaure, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rochemaure [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier FAURE
Olivier FAURE (15 élus) Rochemaure, une histoire, un avenir 		544 52,26%
  • Olivier FAURE
  • Sabine LANTHEAUME
  • Thierry VÉRON
  • Violetta BLERVAQUE
  • Alain BOUVIER
  • Jennifer PESSEAT
  • Serge SPEICHER
  • Fatima-Zahra BENMOSTEFA
  • Richard GIANINAZZI
  • Morgane PELISSIER
  • Olivier RIEHL
  • Virginie LAULAGNET
  • Loïc VIGLIOCCO
  • Constance LÉGER
  • Guillaume SEYS
Rémi JUAN
Rémi JUAN (4 élus) Rochemaure Demain 		497 47,74%
  • Rémi JUAN
  • Alice MILON
  • Michel ZINI
  • Julie BOUCARD
Participation au scrutin Rochemaure
Taux de participation 58,20%
Taux d'abstention 41,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,66%
Nombre de votants 1 082

Source : ministère de l’Intérieur

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