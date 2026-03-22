Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rodez [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rodez sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rodez.
L'actu des élections municipales 2026 à Rodez
11:49 - Les résultats du premier tour des élections à Rodez
Pour le premier tour des élections municipales à Rodez, c'est Christian Teyssedre (Divers centre) qui est arrivé en tête en récoltant 35,09 % des bulletins valides. Stéphane Mazars a obtenu la seconde place avec 34,53 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. La pole position, déjà occupée il y a six ans, a été conservée pour Christian Teyssedre, mais il a chuté lourdement, abandonnant 11 points depuis 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Sarah Vidal (Divers gauche) s'est classée troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Florian Monteillet, portant la nuance Union de la gauche, a rassemblé 12,02 % des suffrages, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour. Pour rappel, lors de ce scrutin à Rodez, le vote a mobilisé 60,08 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rodez
Le deuxième tour des élections municipales à Rodez a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphane Mazars
Liste divers centre
RODEZ POUR LA VIE, EN PARTAGE !
|
|
Christian Teyssedre
Liste divers centre
tr
|
|
Florian Monteillet
Liste d'union à gauche
RODEZ CITOYEN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rodez
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian TEYSSEDRE (Ballotage) tr
|3 231
|35,09%
|Stéphane MAZARS (Ballotage) RODEZ POUR LA VIE AVEC STEPHANE MAZARS
|3 179
|34,53%
|Sarah VIDAL (Ballotage) RODEZ EN PARTAGE - SARAH VIDAL
|1 690
|18,36%
|Florian MONTEILLET (Ballotage) RODEZ CITOYEN
|1 107
|12,02%
|Participation au scrutin
|Rodez
|Taux de participation
|60,08%
|Taux d'abstention
|39,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,40%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Nombre de votants
|9 446
Source : ministère de l’Intérieur
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