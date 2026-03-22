Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez : les résultats du 2e tour

Programme de Stéphane Mazars à Rodez (RODEZ POUR LA VIE, EN PARTAGE !)

Élections municipales 2026

Les élections municipales de Rodez se tiendront le 22 mars 2026, avec une forte volonté de changement exprimée par les électeurs. La liste Rodez pour la vie, menée par Stéphane Mazars et Sarah Vidal, a obtenu un soutien significatif lors du premier tour. Les candidats s'engagent à concrétiser les attentes des Ruthénois pour l'avenir de la ville.

Rassemblement et actions

Le programme met l'accent sur le renforcement des moyens pour les enfants, la jeunesse, les familles, les aînés et les personnes vulnérables. Des initiatives telles que la rénovation des écoles et la création de centres de loisirs sont envisagées. L'objectif est de créer un environnement inclusif et solidaire pour tous les habitants de Rodez.

Gestion financière

La gestion municipale sera fondée sur la transparence et un contrôle interne rigoureux. Un endettement maîtrisé permettra de financer des investissements d'avenir sans augmenter les impôts. Des économies de gestion seront réalisées pour soutenir le tissu associatif local, essentiel à la vie culturelle et sportive de la ville.

Importance du vote

Le vote est présenté comme un acte essentiel pour incarner le changement souhaité par les citoyens. Chaque bulletin compte et contribue à un renouveau collectif pour Rodez. Les candidats appellent à une mobilisation générale pour faire entendre la voix des Ruthénois lors de ces élections cruciales.