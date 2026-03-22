Résultat de l'élection municipale 2026 à Rodez : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rodez

Le deuxième tour des élections municipales à Rodez a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphane Mazars
Stéphane Mazars Liste divers centre
RODEZ POUR LA VIE, EN PARTAGE !
  • Stéphane Mazars
  • Sarah Vidal
  • Pierre Bessiere
  • Elodie Peyrouty
  • Olivier Nicolas
  • Karine Souchard
  • Fabrice Raynal
  • Pascale Chapelle
  • Clovis Destrebecq
  • Carine Guy
  • Serge Julien
  • Florence Cayla
  • Emmanuel Liraud
  • Elodie Miquel
  • Brice Ramondenc
  • Agnès Valadier
  • Jean-Michel Cosson
  • Edwige Fernandez
  • Ewan Filoe
  • Camille Vezy
  • Pierre Smirnoff
  • Sophie Lucas
  • Fabien Austruy
  • Eugénie Dromer
  • Kévin Cabrolier
  • Virginie Roumegous
  • Simon Bories
  • Lucile Dangles-Massol
  • Anthony Belaubre
  • Théodora Nogaret
  • Pascal Fournier
  • Fatoumata Tall
  • Clément Guittard
  • Myriam Galdemas-Bonnemaire
  • Jean-Philippe Couderc
  • Monique Allot
  • Michel Quet
Christian Teyssedre
Christian Teyssedre Liste divers centre
tr
  • Christian Teyssedre
  • Laura Renier
  • Franck Cortese
  • Monique Bultel-Herment
  • Frédéric Rubio
  • Carole Mistretta
  • Christophe Lauras
  • Nathalie Auguy-Perie
  • Francis Fournié
  • Céline Alauzet
  • Frédéric Domenge
  • Nadia Abbou
  • Jean-François Bouges
  • Nina Berthuit
  • Grégory Brouillet
  • Régine Lacombe Taussat
  • Alain Rauna
  • Christine Corail
  • Alain Bessettes
  • Audrey Poujol
  • Jean-François Labit
  • Christine Buchet
  • Alain Gros
  • Nathalie Separt
  • Benjamin Gombert
  • Fabienne Kutzner
  • Eric Mazzetti
  • Mingueta Banlongar Lacan
  • Jean-Marc Molinier
  • Marie-France Sounillac
  • Eric de Seguins
  • Pascale Rigolt
  • Richard Cayssials
  • Laure Colin
  • Jérôme Inigo Attanasio
  • Sylvie Raynal
  • José Sanchez Escudero
Florian Monteillet
Florian Monteillet Liste d'union à gauche
RODEZ CITOYEN
  • Florian Monteillet
  • Sarah Bonvalet-Younes
  • Jean-Charles Bousquet
  • Eléonore Echene
  • Arthur Bidault
  • Chloé Jacquesson
  • Matthieu Lebrun
  • Marina Guitard
  • Lou Labonne
  • Rose-Marie Gutierrez
  • Abdoulkarim Moussa
  • Marion Berardi
  • Antoine Denis
  • Elina Cavalie
  • Pierre Raynal
  • Isabelle Canope
  • Raphaël Girot
  • Isabelle Kalb
  • Jean-Jacques Civadier
  • Stéphanie Rigal
  • Philippe Mercanti
  • Chantal Combelles
  • Pierre Chincholle
  • Micheline Bermon
  • Pierre Ardonceau
  • Marie-Christine Fraysse
  • Bastien Delbouis
  • Elodie Meillac
  • Cédric Migliori
  • Andrée Rouquayrol
  • Patrick Firmin
  • Elsa Faure
  • Alain Misrahi
  • Catherine Dathuy
  • François Ginisty
  • Emilie Saussol
  • Patrice Labascoule

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rodez

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian TEYSSEDRE
Christian TEYSSEDRE (Ballotage) tr 		3 231 35,09%
Stéphane MAZARS
Stéphane MAZARS (Ballotage) RODEZ POUR LA VIE AVEC STEPHANE MAZARS 		3 179 34,53%
Sarah VIDAL
Sarah VIDAL (Ballotage) RODEZ EN PARTAGE - SARAH VIDAL 		1 690 18,36%
Florian MONTEILLET
Florian MONTEILLET (Ballotage) RODEZ CITOYEN 		1 107 12,02%
Participation au scrutin Rodez
Taux de participation 60,08%
Taux d'abstention 39,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 9 446

Source : ministère de l’Intérieur

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