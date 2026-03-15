Résultat municipale 2026 à Rœulx (59172) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rœulx a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rœulx, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rœulx [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles LEMOINE
Charles LEMOINE (23 élus) ROEULX, NOTRE PASSION COMMUNE 		1 260 71,15%
  • Charles LEMOINE
  • Isabelle DENIZON ZAWIEJA
  • Patrick STIEN
  • Patricia GUISGAND
  • Antonio ANTIDORMI
  • Gaetane FAZIO ROCCA
  • Francis VERRIEZ
  • Claudine ALLAMANDO
  • Gerard VANGHELLE
  • Myriam VILAIN
  • Henri Paul DESSEINT
  • Laetitia PLOUCHART
  • Thierry LEFEBVRE
  • Veronique BLEUSEZ
  • Claude Herve LEGRAND
  • Martine PETIT
  • Alphonse LANCIAUX
  • Sandrine VANGHELLE
  • Jerome LAKOMY
  • Frederique LACOUR
  • Jerome LANCELLE
  • Sylvie BAVAIS
  • Loic MASOCCO
Rudy DEWALLE
Rudy DEWALLE (4 élus) ROEULX NOUVEAU 		511 28,85%
  • Rudy DEWALLE
  • Alexandra BORICS
  • Clément TURPIN
  • Élise PICHOT
Participation au scrutin Rœulx
Taux de participation 66,67%
Taux d'abstention 33,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,72%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Nombre de votants 1 798

Source : ministère de l’Intérieur

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