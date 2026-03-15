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19:19 - Élections à Rœulx : l'impact des caractéristiques démographiques Quelle influence la population de Rœulx exerce-t-elle sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la localité, 20,60% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 26,24% ont plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 092 euros par mois souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 1658 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,32%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,63%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Rœulx mettent en avant une diversité de qualifications, avec 28,98% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Quel poids pour le RN à Rœulx aux derniers scrutins ? Le mouvement nationaliste restait loin du podium lors de l'élection municipale à Rœulx il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen obtenait 46,27% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 66,30% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 44,81% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti nationaliste validait 54,81% des voix locales. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 54,63% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 60,98% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sébastien Chenu.

16:58 - Rœulx : 37,74 % de votants aux dernières municipales Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des élections municipales à Rœulx, l'abstention touchait 62,26 % des électeurs (un score notable) alors que le Covid avait fait fuir un grand nombre de votants. On observe pourtant traditionnellement qu'une municipale reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les citoyens se mobilisent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant tout particulièrement à cœur. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 26,86 % localement. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 54,66 % en 2022 à seulement 38,09 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 47,58 % (contre 48,51 % en France). En prenant du recul, les chiffres esquissent une contrée frappée par un fort abstentionnisme par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre de cette municipale à Rœulx, ce facteur jouera en conséquence un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Rœulx classée à l'extrême droite lors des derniers scrutins Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Rœulx avaient poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 54,63% des inscrits. Sébastien Chenu (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des législatives à Rœulx près d'un mois plus tard avec 60,98%. Cédric Brun (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 21,27%. Les habitants tranchaient d'ailleurs le débat sans hésitation dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (58,32%). Un écho très fort des résultats des élections deux ans plus tôt en quelque sorte.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Rœulx lors de la dernière présidentielle ? Lors des législatives de 2022, les votants de Rœulx plébiscitaient Sébastien Chenu (RN) avec 44,81% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,81%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Rœulx accordaient auparavant leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 46,27%, devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 15,37%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,30% pour Marine Le Pen, contre 33,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Rœulx : les impôts s'invitent dans la campagne Du côté de la fiscalité locale de Rœulx, le montant moyen réglé par foyer fiscal a représenté 478 euros en 2024 (année des dernières données) contre 455 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 41,40 % en 2024 (contre près de 22,11 % en 2020). Un chiffre à mettre en perspective avec la moyenne du pays, approchant les 40 %. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 28 510 € de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 433 800 € enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,82 %. Cette taxe ne constitue dorénavant plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, ce qui a modifié l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le résultat des dernières municipales à Rœulx Les résultats des dernières municipales à Rœulx ont offert un enseignement précieux sur la configuration politique locale. Seule en lice, 'Ensemble continuons' a naturellement recueilli 100,00% des suffrages dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Rœulx, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Cette année, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité sortante. La publication des candidats (voir ci-dessous) fournit d'ores et déjà un élément de réponse très clair.