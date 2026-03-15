Résultat municipale 2026 à Rœux (62118) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rœux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rœux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rœux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice DELABROYE
Fabrice DELABROYE (12 élus) CONTINUONS D'AVANCER POUR ROEUX 		372 51,81%
  • Fabrice DELABROYE
  • Stéphanie POUHIER
  • Eugène CITERNE
  • Anne-Marie GUÉRARDEL
  • César DE FRESCHI
  • Sandrine PIAU
  • Arnaud SAENEN
  • Martine CHAVAIN
  • David PAJAK
  • Mireille SARAZIN
  • David HUDDLESTONNE
  • Delphine DEBRAS
Christian LUCIEN
Christian LUCIEN (3 élus) Roeuxnouvo 		346 48,19%
  • Christian LUCIEN
  • Virginie VERNADAL
  • Olivier DERACHE
Participation au scrutin Rœux
Taux de participation 70,57%
Taux d'abstention 29,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Nombre de votants 736

Source : ministère de l’Intérieur

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