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19:19 - Élections à Rœux : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Rœux, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 606 logements pour 1 393 habitants, la densité de la ville est de 286 habitants par km². Ses 59 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 434 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (13,37%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 29,88% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 46,54% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 201,45 euros, accable une commune qui vise un avenir prospère. Pour résumer, à Rœux, les problématiques locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Quel score pour le RN à Rœux lors des dernières élections ? Le parti nationaliste n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Rœux en 2020, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 39,15% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la commune avec 56,91% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 40,08% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national obtenait 57,45% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 45,53% pour les européennes. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 52,82% pour le Rassemblement national. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Emmanuel Blairy.

16:58 - Dernières municipales : 62,19 % d'abstention à Rœux Dans le cadre des élections municipales à Rœux, la désertion des urnes jouera un rôle pivot sur les résultats. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales avait été marqué par une abstention de 62,19 %, au-dessus de la moyenne nationale (la participation se limitant à 37,81 %), le coronavirus ayant pesé sur le vote. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les citoyens participent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 21,08 % dans la ville (la participation grimpant à 78,92 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 41,08 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 28,02 %, loin des 50,50 % affichés aux législatives de 2022. Si on tente de dégager une tendance, la municipalité se positionne à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue.

15:59 - Qui a remporté les scrutins il y a deux ans à Rœux ? Les élections européennes de 2024 à Rœux avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,53%), suivie par Valérie Hayer qui avait obtenu 15,46% des votes. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Rœux avaient ensuite favorisé Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avec 52,82% au premier tour, devant Philippe Bolet (Majorité présidentielle) avec 17,06%. Aucun second tour n'était d'ailleurs requis dans la circonscription. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Rœux ? Lors des législatives de 2022, les votants de Rœux accordaient leurs suffrages à Emmanuel Blairy (RN) avec 40,08% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,45%. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques jours plus tôt, les citoyens de Rœux privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (39,15%), devançant ainsi Emmanuel Macron qui terminait à 28,11%. Lors de la finale de l'élection à Rœux, les électeurs accordaient 56,91% pour Marine Le Pen, contre 43,09% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Rœux une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Les contribuables de Rœux se prononceront-ils sur les impôts ? Alors que les prélèvements fiscaux locaux à Rœux n'ont pas varié entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 19,95 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), générant une recette de près de 1 900 euros, loin des 212 650 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, modifiant la structure des ressources. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Rœux atteint désormais un peu plus de 47,27 % en 2024 (contre 24,39 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car généralement purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Rœux s'est chiffrée à environ 543 euros en 2024, un montant strictement identique à celui de 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Rœux Les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Rœux se sont avérés très éclairants concernant la configuration politique locale. Seule en lice, 'Avançons pour roeux' menée par Arnold Normand a logiquement engrangé 319 soutiens (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat attendu a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Rœux, cet équilibre pose les bases. L'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux après cette élection sans véritable concurrence. Avec la publication des candidatures, un début de réponse significatif a d'ores et déjà été apporté.