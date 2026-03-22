Résultat de l'élection municipale 2026 à Rogerville : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rogerville [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rogerville sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rogerville.
L'actu des élections municipales 2026 à Rogerville
11:45 - Un premier constat à Rogerville avec les résultats du 1er tour
Il y a une semaine à Rogerville, dans un contexte national de faible affluence aux urnes, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 30,89 %. À l'issue du dépouillement, c'est Aurélien Le Brun qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 46,36 % des suffrages exprimés. Ensuite, Avelyne Chirol est arrivée en deuxième position avec 33,94 %. La confrontation a abouti à une domination très nette du leader. Du côté des autres candidats, avec 19,70 %, Mickaël Pricot s'est classé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rogerville
Le deuxième tour des élections municipales à Rogerville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Avelyne Chirol
Divers
ROGERVILLE pour TOUS
|
|
Mickaël Pricot
Divers
ENSEMBLE POUR ROGERVILLE
|
|
Aurélien Le Brun
Divers
Rogerville Avance Avec et Pour Vous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rogerville
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aurélien LE BRUN (Ballotage) Rogerville Avance Avec et Pour Vous
|407
|46,36%
|Avelyne CHIROL (Ballotage) ROGERVILLE pour TOUS
|298
|33,94%
|Mickaël PRICOT (Ballotage) ENSEMBLE POUR ROGERVILLE
|173
|19,70%
|Participation au scrutin
|Rogerville
|Taux de participation
|69,11%
|Taux d'abstention
|30,89%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,23%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|895
Source : ministère de l’Intérieur
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