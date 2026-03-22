Résultat de l'élection municipale 2026 à Rogerville : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rogerville

Le deuxième tour des élections municipales à Rogerville a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Avelyne Chirol
Avelyne Chirol Divers
ROGERVILLE pour TOUS
  • Avelyne Chirol
  • Ludovic Carpentier
  • Christelle Carrey
  • Guy Guerin
  • Laurence Langlois
  • Cedric Fleurigand
  • Martine Stravaux
  • Daniel Joly
  • Aurelie Talbot
  • Anthony Sorel
  • Delphine Poupard
  • Cedric Faure
  • Isabelle Leteve
  • Xavier Vasse
  • Corinne Hebert
  • Thierry Vasse
  • Marie-Anne Benoit
  • Andre Leprevost
  • Corinne Le Comte
Mickaël Pricot
Mickaël Pricot Divers
ENSEMBLE POUR ROGERVILLE
  • Mickaël Pricot
  • Virginie Bellanger
  • Marc Lellig
  • Alexandra Van Royen
  • Xavier Zafra
  • Karine Soudais
  • Sylvain Cacioni
  • Soline Dubuc
  • Nicolas Grandin
  • Camille Lucas
  • Eddie Jospitre
  • France Pottevin
  • Noël Fleury
  • Nathalie Chouquet
  • Pierre Deschamps
  • Laurence Bardelli
  • Paul Lemonnier
  • Méline Lepiller
  • Martial Barré
Aurélien Le Brun
Aurélien Le Brun Divers
Rogerville Avance Avec et Pour Vous
  • Aurélien Le Brun
  • Mélinda Coadou
  • Christophe de Decker
  • Chahénèse Lhotellier
  • Arnaud Soula
  • Anne Grenier
  • Morgan Goncalves Teixeira
  • Janine Hochet
  • Gaëtan Lambert
  • Jade Dieuzy
  • Thierry Chateau
  • Émilie Blondel
  • Xavier Legallais
  • Vanessa Saint Martin
  • Frédéric Trocquet
  • Aline Quenot
  • Loïc Saussey
  • Catherine Gauttier
  • Fabien Souchard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rogerville

Tête de listeListe Voix % des voix
Aurélien LE BRUN
Aurélien LE BRUN (Ballotage) Rogerville Avance Avec et Pour Vous 		407 46,36%
Avelyne CHIROL
Avelyne CHIROL (Ballotage) ROGERVILLE pour TOUS 		298 33,94%
Mickaël PRICOT
Mickaël PRICOT (Ballotage) ENSEMBLE POUR ROGERVILLE 		173 19,70%
Participation au scrutin Rogerville
Taux de participation 69,11%
Taux d'abstention 30,89%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 895

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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