Résultat de l'élection municipale 2026 à Rognac : les infos en direct

Programme de Willy Nicollet à Rognac (ROGNAC AUTREMENT !)

Elections municipales

Les élections municipales à Rognac se tiendront les 15 et 22 mars 2026. Ce scrutin est l'occasion pour les habitants de choisir leur prochain Maire, un choix qui doit être fait avec conviction et en tenant compte des enjeux locaux. L'objectif est de garantir une équipe stable et engagée pour les six années à venir.

Aménagement urbain

Un des principaux enjeux est de stopper le bétonnage excessif qui défigure la ville. Willy Nicollet s'engage à refuser les constructions anarchiques et à préserver l'identité de Rognac. La priorité sera donnée à la sanctuarisation des espaces verts et à la qualité de vie des habitants.

Sécurité publique

La sécurité est présentée comme une priorité essentielle pour Willy Nicollet. Il souhaite renforcer la présence de la Police Municipale et instaurer une tolérance zéro face aux incivilités. La tranquillité publique est considérée comme un droit fondamental pour tous les Rognacais.

Participation citoyenne

Willy Nicollet prône une gestion municipale plus participative, en rendant la parole aux Rognacais. Il prévoit de mettre en place des élus référents dans chaque quartier et de consulter les habitants sur les grands projets. L'objectif est de transformer les citoyens en acteurs de leur ville plutôt qu'en simples spectateurs.