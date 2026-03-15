Résultat de l'élection municipale 2026 à Rognac : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rognac

Tête de listeListe
Sébastien Garrel
Sébastien Garrel Liste divers droite
Pour vous, Pour Rognac
  • Sébastien Garrel
  • Cindy Nasca-Gusmaroli
  • Benoît Bourrillon
  • Catherine Stringhetta
  • Marc Alberici
  • Alizée Barrou
  • Stéphane Duchesne
  • Cynthia Piana
  • Stéphane Mas
  • Annie Garrel
  • Romain Arnaudo
  • Stéphanie Baills
  • Dominique Christensen
  • Victoria Poveda
  • Maxime Mouren
  • Sandrine Barrou
  • Williams Amato
  • Isabelle Defrançais
  • Anthony Donsimoni
  • Lauriane Dumas
  • Cédric Gereaud
  • Aurélie Deromas
  • Christophe Bonito
  • Marie-Louise Giliberto
  • Jacques Bergia
  • Silvette Gassin
  • Nicolas Caillaud
  • Angélique Borsu
  • Pierre Capy
  • Ginette Huertas
  • Jean Paul Martinelli
  • Coraline Dauphin
  • Michel Straudo
  • Stellina Bugeia
  • Marc Larroche
Christophe Gonzalez
Christophe Gonzalez Liste du Rassemblement National
ROGNAC D'ABORD
  • Christophe Gonzalez
  • Marjorie Nicolas
  • Yannick Grée
  • Chantal Clisson
  • Éric Nicolas
  • Fabienne Damberthoumieu
  • Florent Hirsch
  • Nathalie Micolau
  • Gabriel Goze
  • Marjorie Schneider
  • Lucien Daret
  • Cathy Luciani
  • François Occhipinti
  • Nathalie Sanchez
  • André Paraskevas
  • Solange Patisso
  • Michel Sirvent
  • Lola Pisibon
  • Stéphane Martin
  • Ginette Barrier
  • Julien Mouren
  • Renée Spiteri
  • Christophe Nouvel
  • Stéphanie Ayala
  • Mathieu Davin
  • Emmanuelle Lache
  • Gérard Bossy
  • Céline Trovero
  • Maxime Martin
  • Jessica Fournier
  • Hubert Capitta
  • Antoinette Internicola
  • François Bonino
Willy Nicollet
Willy Nicollet Liste divers droite
ROGNAC AUTREMENT !
  • Willy Nicollet
  • Aurelie Semonnay
  • Swan Zanic
  • Aurelia Sellier
  • Fabien Nicoletti
  • Virginie Palma
  • Laurent Coniglio
  • Elizabeth Mazet
  • Olivier Lansaque
  • Emeline Pujolas
  • Frederic Schacre
  • Marine Caldieron
  • Ivan Vesperini
  • Stephanie Levetti
  • Jean-Philippe Kalafatian
  • Beatrice Charrin
  • Bruno Fernandes
  • Sarah Larue
  • Eddy Alberto
  • Laura Lamoise
  • Olivier Michel
  • Audrey Dolza
  • Florent Banos
  • Aline El Madi
  • Tom Pomares
  • Laurie Verret
  • Evan Gimenez
  • Caroline Reina
  • Anthony Vives
  • Valerie Wursten
  • Roland Schacre
  • Isabelle Decorde
  • Teddy Martin
  • Stephanie Asselin
  • Fabrice Griosel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane Le Rudulier
Stéphane Le Rudulier (32 élus) Rognac notre ville, ma passion 		4 047 90,49%
  • Stéphane Le Rudulier
  • Sylvie Miceli-Houdais
  • Jean-Michel Mazenq
  • Angélique Garrel-Forte
  • Jean-Fabrice Lacave
  • Pauline Monet
  • Yvan Vesperini
  • Virginie Vives
  • Willy Nicollet
  • Véronique Straudo
  • Patrick Savelli
  • Valérie Millancourt
  • Éric Dupuy D'angeac
  • Marjorie Di Lorenzo
  • Bruno Gerardin
  • Audrey Aristizabal
  • Serge Frizzarin
  • Cynthia Piana
  • Pierre Soustelle
  • Marie-Louise Bessettes
  • Jean-Philippe Kalafatian
  • Christelle Payan
  • Lucien Daret
  • Élisabeth Mazet
  • Jean-Paul Martinelli
  • Gwenaëlle Coustes
  • Patrice Vauthier
  • Axelle Bousquet Di Venosa
  • Jean-Luc Giordano
  • Émilie Duval
  • Guillaume Perrin
  • Pierrette Bossy
Noré Boudissa
Noré Boudissa (1 élu) Rognac a coeur 		425 9,50%
  • Noré Boudissa
Participation au scrutin Rognac
Taux de participation 47,15%
Taux d'abstention 52,85%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 661

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Guillaume
Jean-Pierre Guillaume (25 élus) Unir pour l'avenir de rognac 		2 879 48,45%
  • Jean-Pierre Guillaume
  • Valérie Millancourt-Audibert
  • Stéphane Le Rudulier
  • Chantal Clisson
  • Jean-Michel Mazenq
  • Marie-Antoinette Caillol
  • Guy Larroche
  • Véronique Straudo
  • Henri Casimir
  • Angélique Garrel-Forte
  • Roland Schacre
  • Sylvie Miceli-Houdais
  • Bruno Gerardin
  • Valérie Bajeux
  • Bernard Tritz
  • Brigitte Peloffy
  • Patrice Vauthier
  • Nadia Duclaut
  • Yvan Vesperini
  • Josiane Teissier
  • Lucien Daret
  • Marie-Louise Bessettes
  • Jean-Fabrice Lacave
  • Lydie Russo
  • Pierre Soustelle
Corinne Lucchini
Corinne Lucchini (7 élus) "agir ensemble pour rognac" 		2 536 42,67%
  • Corinne Lucchini
  • Alain Egea
  • Dominique Didier
  • Patrick Molino
  • Corinne Heringuez
  • Jean-Georges Violot
  • Pierrette Pugliese
Gérald Autechaud
Gérald Autechaud (1 élu) Rognac : les citoyens d'abord 		527 8,86%
  • Gérald Autechaud
Participation au scrutin Rognac
Taux de participation 63,51%
Taux d'abstention 36,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,86%
Nombre de votants 6 117

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Guillaume
Jean-Pierre Guillaume Unir pour l'avenir de rognac 		2 513 45,41%
Corinne Lucchini
Corinne Lucchini "agir ensemble pour rognac" 		2 309 41,72%
Gérald Autechaud
Gérald Autechaud Rognac : les citoyens d'abord 		712 12,86%
Participation au scrutin Rognac
Taux de participation 60,10%
Taux d'abstention 39,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,39%
Nombre de votants 5 788

Villes voisines de Rognac

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