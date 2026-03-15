Résultat de l'élection municipale 2026 à Rognac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Rognac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Rognac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rognac.
L'actu des élections municipales 2026 à Rognac
13:09 - Le bilan des dernières élections municipales à Rognac
L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Rognac s'avère particulièrement éclairante. Au terme du premier tour, Stéphane Le Rudulier (Divers droite) a fait la course en tête avec 90,49% des bulletins. Deuxième, Noré Boudissa (Divers centre) a capté 425 suffrages en sa faveur (9,50%). Cette victoire au premier tour de Stéphane Le Rudulier a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Rognac, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Municipales à Rognac : les horaires des 10 bureaux de vote
Pour voter, les votants de l'agglomération seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Rognac. Dans le cadre des municipales 2026, les habitants de Rognac sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce rendez-vous électoral local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste des prétendants en 2026 a été publiée ci-dessous. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Rognac
|Tête de listeListe
|
Sébastien Garrel
Liste divers droite
Pour vous, Pour Rognac
|
|
Christophe Gonzalez
Liste du Rassemblement National
ROGNAC D'ABORD
|
|
Willy Nicollet
Liste divers droite
ROGNAC AUTREMENT !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphane Le Rudulier (32 élus) Rognac notre ville, ma passion
|4 047
|90,49%
|
|Noré Boudissa (1 élu) Rognac a coeur
|425
|9,50%
|
|Participation au scrutin
|Rognac
|Taux de participation
|47,15%
|Taux d'abstention
|52,85%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 661
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Guillaume (25 élus) Unir pour l'avenir de rognac
|2 879
|48,45%
|
|Corinne Lucchini (7 élus) "agir ensemble pour rognac"
|2 536
|42,67%
|
|Gérald Autechaud (1 élu) Rognac : les citoyens d'abord
|527
|8,86%
|
|Participation au scrutin
|Rognac
|Taux de participation
|63,51%
|Taux d'abstention
|36,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,86%
|Nombre de votants
|6 117
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Guillaume Unir pour l'avenir de rognac
|2 513
|45,41%
|Corinne Lucchini "agir ensemble pour rognac"
|2 309
|41,72%
|Gérald Autechaud Rognac : les citoyens d'abord
|712
|12,86%
|Participation au scrutin
|Rognac
|Taux de participation
|60,10%
|Taux d'abstention
|39,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,39%
|Nombre de votants
|5 788
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