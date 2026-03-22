Résultat de l'élection municipale 2026 à Rognac : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Rognac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Rognac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Rognac.
L'actu des élections municipales 2026 à Rognac
11:50 - Qui est en tête à Rognac avant le 2e tour de ces élections municipales 2026 ?
Lors du premier volet des municipales à Rognac, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 42,71 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Christophe Gonzalez (Rassemblement National) qui a pris l'avantage avec 49,28 % des bulletins valides. Dans son sillage, Willy Nicollet (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 28,75 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Sébastien Garrel, étiqueté Divers droite, a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rognac
Le deuxième tour des élections municipales à Rognac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Sébastien Garrel
Liste divers droite
Pour vous, Pour Rognac
|
|
Christophe Gonzalez
Liste du Rassemblement National
ROGNAC D'ABORD
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rognac
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe GONZALEZ (Ballotage) ROGNAC D'ABORD
|2 858
|49,28%
|Willy NICOLLET (Ballotage) ROGNAC AUTREMENT !
|1 667
|28,75%
|Sébastien GARREL (Ballotage) Pour vous, Pour Rognac
|1 274
|21,97%
|Participation au scrutin
|Rognac
|Taux de participation
|57,29%
|Taux d'abstention
|42,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Nombre de votants
|6 031
Source : ministère de l’Intérieur
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