Résultat de l'élection municipale 2026 à Rognac : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Rognac

Le deuxième tour des élections municipales à Rognac a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Sébastien Garrel
Sébastien Garrel Liste divers droite
Pour vous, Pour Rognac
  • Sébastien Garrel
  • Cindy Nasca-Gusmaroli
  • Benoît Bourrillon
  • Catherine Stringhetta
  • Marc Alberici
  • Alizée Barrou
  • Stéphane Duchesne
  • Cynthia Piana
  • Stéphane Mas
  • Annie Garrel
  • Romain Arnaudo
  • Stéphanie Baills
  • Dominique Christensen
  • Victoria Poveda
  • Maxime Mouren
  • Sandrine Barrou
  • Williams Amato
  • Isabelle Defrançais
  • Anthony Donsimoni
  • Lauriane Dumas
  • Cédric Gereaud
  • Aurélie Deromas
  • Christophe Bonito
  • Marie-Louise Giliberto
  • Jacques Bergia
  • Silvette Gassin
  • Nicolas Caillaud
  • Angélique Borsu
  • Pierre Capy
  • Ginette Huertas
  • Jean Paul Martinelli
  • Coraline Dauphin
  • Michel Straudo
  • Stellina Bugeia
  • Marc Larroche
Christophe Gonzalez
Christophe Gonzalez Liste du Rassemblement National
ROGNAC D'ABORD
  • Christophe Gonzalez
  • Marjorie Nicolas
  • Yannick Grée
  • Chantal Clisson
  • Éric Nicolas
  • Fabienne Damberthoumieu
  • Florent Hirsch
  • Nathalie Micolau
  • Gabriel Goze
  • Marjorie Schneider
  • Lucien Daret
  • Cathy Luciani
  • François Occhipinti
  • Nathalie Sanchez
  • André Paraskevas
  • Solange Patisso
  • Michel Sirvent
  • Lola Pisibon
  • Stéphane Martin
  • Ginette Barrier
  • Julien Mouren
  • Renée Spiteri
  • Christophe Nouvel
  • Stéphanie Ayala
  • Mathieu Davin
  • Emmanuelle Lache
  • Gérard Bossy
  • Céline Trovero
  • Maxime Martin
  • Jessica Fournier
  • Hubert Capitta
  • Antoinette Internicola
  • François Bonino

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Rognac

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe GONZALEZ
Christophe GONZALEZ (Ballotage) ROGNAC D'ABORD 		2 858 49,28%
Willy NICOLLET
Willy NICOLLET (Ballotage) ROGNAC AUTREMENT ! 		1 667 28,75%
Sébastien GARREL
Sébastien GARREL (Ballotage) Pour vous, Pour Rognac 		1 274 21,97%
Participation au scrutin Rognac
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 6 031

Source : ministère de l’Intérieur

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