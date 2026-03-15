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19:21 - Rognac et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Rognac, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? La répartition démographique peut agir sur les orientations des mesures, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans l'agglomération, 18,17% des résidents sont des enfants, et 7,77% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2 594 € par mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 6660 votants. Le nombre de familles monoparentales (16,70%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,99%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Rognac mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 18,44% des résidents sans diplôme, cela peut avoir un impact sur le taux d'abstention dans la commune.

17:57 - Les données clés du vote RN à Rognac Le parti à la flamme avait reçu un score anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Rognac il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 38,11% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron dans la commune avec 62,33% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 36,45% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 59,21% des voix au niveau local. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 53,22% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 56,40% pour le parti d'extrême droite. Il s'imposera avec 62,34% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Romain Tonussi.

16:58 - À Rognac, 47,15 % de participation aux dernières municipales Six ans avant l'élection de ce dimanche à Rognac, le premier tour des municipales avait vu 47,15 % des électeurs aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, proche des 44,7 % observés au niveau national. 4 661 votants s'étaient alors manifestés alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs à cause de la pandémie du Covid. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi suscité un fort engouement, avec 73,81 % de participation dans la ville (l'abstention tombant à 26,19 %). Tandis que les législatives de 2022 avaient réuni 42,53 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation augmenter très nettement à 65,20 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 49,50 % des citoyens locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres esquissent in fine une localité en retrait des urnes. Le nombre de bulletins dans les urnes de Rognac sera en tout cas un gros enjeu pour ces élections municipales 2026.

15:59 - Les leçons de l'année électorale 2024 à Rognac Le rendez-vous des Européennes de 2024 à Rognac avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (53,22%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 8,38% des suffrages. Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Rognac avaient ensuite favorisé Romain Tonussi (Rassemblement National) avec 56,40% au premier tour, devant Alexandre Beddock (Union de la gauche) avec 18,14%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Romain Tonussi culminant à 62,34% des suffrages exprimés dans la commune. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc confirmé que Rognac s'affirmait alors toujours comme une localité à dominante nationaliste, solidifiant son positionnement.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Rognac : ce qu'il faut comprendre La physionomie politique de Rognac dessine une zone d'implantation forte pour la droite radicale. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Rognac tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,11% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 18,32%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en donnant 62,33% pour Marine Le Pen, contre 37,67% pour d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Rognac portaient leur choix sur Romain Tonussi (RN) avec 36,45% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,21% des suffrages.

12:58 - À Rognac, une fiscalité en hausse qui pèsera sur le résultat En matière d'impôts locaux à Rognac, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est établi à 1 137 € en 2024 (année des dernières données) contre 955 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 40,68 % en 2024 (contre environ 25,63 % en 2020). Une augmentation liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 62 500 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 1 685 490 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 9,88 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Rognac L'analyse des résultats des élections municipales il y a 6 ans à Rognac s'avère particulièrement éclairante. Au terme du premier tour, Stéphane Le Rudulier (Divers droite) a fait la course en tête avec 90,49% des bulletins. Deuxième, Noré Boudissa (Divers centre) a capté 425 suffrages en sa faveur (9,50%). Cette victoire au premier tour de Stéphane Le Rudulier a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ces municipales 2026 à Rognac, cette géographie électorale pose les bases. Cette victoire écrasante met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.