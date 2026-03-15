Résultat municipale 2026 à Rognac (13340) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Rognac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Rognac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Rognac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe GONZALEZ
Christophe GONZALEZ ROGNAC D'ABORD 		2 858 49,28%
Willy NICOLLET
Willy NICOLLET ROGNAC AUTREMENT ! 		1 667 28,75%
Sébastien GARREL
Sébastien GARREL Pour vous, Pour Rognac 		1 274 21,97%
Participation au scrutin Rognac
Taux de participation 57,29%
Taux d'abstention 42,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Nombre de votants 6 031

Source : ministère de l’Intérieur

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