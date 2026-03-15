Résultat municipale 2026 à Roinville (91410) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Roinville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Roinville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Roinville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume BELLINELLI
Guillaume BELLINELLI (13 élus) Un élan 		568 65,97%
  • Guillaume BELLINELLI
  • Sindy Karine PHILIPPY
  • Jean-Yves Henri SANCHEZ
  • Nathalie LAPINA
  • Jonathan BENOUDNINE
  • Roselyne MAILLIEZ
  • Karim OUARTI
  • Nawal VOLTIGEUR
  • Théo DA SILVA PEREIRA
  • Anne PEYNAU ÉPOUSE BELLINELLI
  • Denis RAGIDANAN
  • Elodie Estelle MICHAUD
  • Alain Didier HAPPI DEUKOU
Yannick HAMOIGNON
Yannick HAMOIGNON (2 élus) ROINVILLE UNIS 		293 34,03%
  • Yannick HAMOIGNON
  • Sylviane SOREL
Participation au scrutin Roinville
Taux de participation 79,15%
Taux d'abstention 20,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 873

Source : ministère de l’Intérieur

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