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19:21 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Roinville La structure démographique et socio-économique de Roinville détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, jouant ainsi un rôle sur les résultats des élections municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,71%. De plus, le taux de ménages propriétaires (87,21%) souligne le poids des thématiques d'habitat et d'urbanisme. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 33,02%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,18%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (6,27%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (41,54%), témoignent d'une population instruite à Roinville, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Le RN avance à Roinville Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice pour la dernière bataille municipale à Roinville il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 20,31% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 39,72% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 16,64% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Roinville comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 29,31% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 31,99% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 46,12% lors du vote final.

16:58 - À Roinville, 54,53 % de participation aux dernières municipales L'abstention à Roinville sera un 'game changer' pour ces élections municipales 2026. Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round des élections municipales avait été marqué par une abstention de 45,47 %, un taux inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 54,53 %) alors que la pandémie du coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est établie à 19,80 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 41,18 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 25,43 % au premier tour, contre 45,63 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent in fine le profil d'une commune où l'abstention est contenue face aux moyennes nationales.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Roinville Les élections européennes du printemps 2024 à Roinville avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,31%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 14,31% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Roinville avaient ensuite propulsé aux avants-postes Alexis Izard (Ensemble !) avec 32,55% au premier tour, devant Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 31,99%. Mais c'est néanmoins Steevy Gustave (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 53,88% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Roinville a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Les électeurs de Roinville avaient franchement opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Roinville portaient leur choix sur Alexis Izard (Ensemble !) avec 27,66% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 52,38%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Roinville plaçait Emmanuel Macron devant avec 30,65% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 21,46%. Le second tour entérinait ensuite cette introduction en donnant 60,28% pour Emmanuel Macron, contre 39,72% pour de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Roinville ces dernières années ? À Roinville, sur le plan de la fiscalité locale, la recette fiscale par foyer s'est établie à 989 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 807 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à 30,16 % en 2024 (contre près de 13,79 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 29 900 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 276 500 euros récoltés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 11,50 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Guillaume Bellinelli s'est imposé à Roinville Il y a six ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Roinville ? Au soir du premier passage aux urnes, Hervé Flemal a pris la première place en rassemblant 43,85% des voix. En deuxième position, Guillaume Bellinelli a rassemblé 151 suffrages en sa faveur (29,43%). Un delta important. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Guillaume Bellinelli l'a finalement emporté avec 50,98% des votes, face à Hervé Flemal qui a obtenu 49,01% des électeurs. Contre toute attente, le candidat a opéré une remontée remarquable, démontrant que les réserves de voix ont été cruciales. En dépit du fait que Hervé Flemal a gagné le pari des ralliements en ajoutant 123 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie. Pour cette élection de 2026 à Roinville, cette répartition historique des voix sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser.