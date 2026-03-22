Résultat de l'élection municipale 2026 à Roisel : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roisel

Le deuxième tour des élections municipales à Roisel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bernadette Decaux
Bernadette Decaux Divers
ROISEL AUTREMENT
  • Bernadette Decaux
  • Didier Szwaracki
  • Aline Renard
  • Pierre-Marie Firmin
  • Sylvie Depre
  • Joaquim Dos Santos
  • Valérie Lequet
  • Marc Wiederkehr
  • Priscillia Hache
  • Marc Dine
  • Laëtitia Bruet
  • Julien Sabbe
  • Nadège Moutoir
  • Thierry Lenglet
  • Carole Firmin
  • Ludovic Lefroy
  • Patricia Duval
  • Gaëtan Harle
  • Nicole Van Haverbeke
  • Stéphane David
Jean-Jacques Flament
Jean-Jacques Flament Divers
ROISEL, L'ESSENTIEL POUR VOUS
  • Jean-Jacques Flament
  • Yvelise Glacet
  • Mehdi Vasseur
  • Anne-Laure Javorovic
  • Xavier Couilloux
  • Eloïse Petit
  • Dominique Legendre
  • Anne Félix
  • Thomas Queulin
  • Laura Zgoda
  • Lylian Lafarge
  • Stéphanie Lerouge
  • Bruno Carré
  • Sandrine Filhol
  • Gregory Lefévre
  • Cindy Cottenest
  • Bernard Aubergier
  • Brigitte Loncle
  • Claude Bauchart
Christophe Boulogne
Christophe Boulogne Divers
AUJOURD'HUI, CONSTRUISONS DEMAIN
  • Christophe Boulogne
  • Nathalie Dine
  • Mickael Thomas
  • Marie Lethien
  • José Da Silva Pinto
  • Virginia Da Cunha Abreu
  • Kevin Druin
  • Sophie Follaco
  • Christophe Delahaye
  • Emilie Galempoix
  • Sebastien Josse
  • Christine Le Moal
  • Filipe Soares Pinto
  • Elsa Zincir
  • Maxime Claisse
  • Sylvaine Pourpoint
  • Arthur Hulot
  • Isabelle Largillere
  • Mathieu Duporge

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roisel

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe BOULOGNE
Christophe BOULOGNE (Ballotage) AUJOURD'HUI, CONSTRUISONS DEMAIN 		320 37,96%
Bernadette DECAUX
Bernadette DECAUX (Ballotage) ROISEL AUTREMENT 		266 31,55%
Jean-Jacques FLAMENT
Jean-Jacques FLAMENT (Ballotage) ROISEL, L'ESSENTIEL POUR VOUS 		257 30,49%
Participation au scrutin Roisel
Taux de participation 67,59%
Taux d'abstention 32,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Nombre de votants 882

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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