Résultat de l'élection municipale 2026 à Roisel : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Roisel [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Roisel sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Roisel.
L'actu des élections municipales 2026 à Roisel
11:46 - Que disaient les résultats des municipales à Roisel la semaine dernière ?
A l'ouverture de l'élection municipale à Roisel, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous a mobilisé 67,59 % des électeurs sur place. C'est Christophe Boulogne qui a pris une longueur d'avance en récoltant 37,96 % des bulletins valides. Dans son sillage, Bernadette Decaux a pris la position de dauphine avec 31,55 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Jean-Jacques Flament est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Roisel
Le deuxième tour des élections municipales à Roisel a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bernadette Decaux
Divers
ROISEL AUTREMENT
|
|
Jean-Jacques Flament
Divers
ROISEL, L'ESSENTIEL POUR VOUS
|
|
Christophe Boulogne
Divers
AUJOURD'HUI, CONSTRUISONS DEMAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Roisel
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christophe BOULOGNE (Ballotage) AUJOURD'HUI, CONSTRUISONS DEMAIN
|320
|37,96%
|Bernadette DECAUX (Ballotage) ROISEL AUTREMENT
|266
|31,55%
|Jean-Jacques FLAMENT (Ballotage) ROISEL, L'ESSENTIEL POUR VOUS
|257
|30,49%
|Participation au scrutin
|Roisel
|Taux de participation
|67,59%
|Taux d'abstention
|32,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,38%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Nombre de votants
|882
Source : ministère de l’Intérieur
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